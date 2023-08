Napi horoszkóp augusztus 7.: a Bikák pozitív visszajelzésnek örülhetnek, a Szüzeknek érdemes uralkodniuk az érzelmeiken

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 7.

KOS (március 21-április 20)

Jelen pillanatban eléggé bizonytalan vagy az érzelmeidben, nem is igazán tudod, mit és hogyan cselekedj annak érdekében, hogy a legkevésbé sérülj a párkapcsolatodban. Minden igyekezeteddel próbálj azonban mindent úgy alakítani, hogy ne érjen negatív véget a történet, ülj le, beszéld meg a pároddal mindazon, téged zavaró tényezőket, amelyek egy kis megértéssel, logikával együttműködéssel áthidalhatóak lennének, ahelyett, hogy olyan döntést hoznál meggondolatlanul, amelyet később nagyon megbánhatsz. Szeretitek egymást, a hídon azonban csak együtt kelhettek át, máskülönben egy egész folyó választ majd el benneteket, ami bizony megpecsételheti a közös jövőtöket!

BIKA (április 21-május 20)

Pozitív visszajelzéseket kapsz egy jelenleg futó projekteddel kapcsolatosan, ami hatalmas lendületet ad, alig várod, hogy újabb lépésekkel halad előre. Érthető módon most roppant bizakodó vagy, hiszen bebizonyosodni látszik, hogy a régóta tartó, áldozatos munka végre zamatos gyümölcsöt terem. Légy azonban óvatos, nehogy fejedbe szálljon a dicsőség, mert nagyot eshetsz, ha nem nézel a lábad elé! Csak szerényen menj az utadon, ünnepelni pedig ráérsz akkor is, ha átszakítottad a célszalagot!

IKREK (május 21-június 21)

Folyamatosan, két kézzel kapaszkodsz egy olyan dologba, amelyből nem tudsz tovább táplálkozni, mi több, igencsak negatív hatással van rád. Valamiért azonban mégis ragaszkodsz, félsz elengedni és egyszer, s mindenkorra magad mögött hagyni , inkább egy darab száraz kórót szorongatva, csukott szemmel toporogsz egyhelyben. Bármilyen nehéz is, be kell azonban látnod, hogy amennyiben nem látod meg az új lehetőségeket, amelyek ahhoz kellenek, hogy sikereket érj el az életben, abban az esetben örökre ezen a ponton ragadsz majd. Nyisd ki a szemed, lépj egy nagyot előre, mert az időd véges!

RÁK (június 22-július 22)

Roppant kényelmetlen szituációba keveredsz a hét első napján, amelyben ha akarod, ha nem, a helyzet kikényszeríti belőled azt, hogy megmondd az őszinte véleményedet valakinek, akit semmi esetre sem akartál volna megbántani. Ha belegondolsz azonban, sokkal jobb, rövidebb és egyenesebb így az út, mintha a kacskaringósat választanád, ami jóval bonyolultabb és fárasztóbb, a buktató pedig dupla annyi, mint az egyenes szakaszon. Lehet, hogy most magadra haragítasz valakit, de hidd el, idővel az illető rá fog jönni, hogy mindent az ő érdekében mondtál!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Azt hitted, elegendő időd van még valamire, épp ezért lassítottál, teljes meggyőződésben gondoltad ugyanis, hogy meglesz így is a kimagasló eredmény. A hét első napján azonban egy váratlan fordulat húzza ki a lábad alól a biztonságos talajt, ennek köszönhetően igencsak veszélybe kerül a siker. Ahelyett azonban, hogy ijedtedben pedig ide-oda szaladgálnál, hogy mindent be tudj fejezni, ráadásul hibátlanul és ne tűnjön úgy, hogy összecsaptad az egészet, állj meg egy pillanatra és gondold végig, miképp tudsz a leghatékonyabban működni, másképp esélytelen lesz a győzelem. Nyugi, edzett vagy, van hozzá megfelelő tudásod és tapasztalatod, nem fog gondot okozni egy kis bonyodalom!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét első napján elég szenzitív hangulatodban talál meg valaki, aki ugyan nem akar megbántani, te mégis túlreagálod a dolgokat és egyfajta gejzírként törnek fel belőled az indulatok. Mivel mások nincsenek felkészülve az ilyesfajta szélsőségekre, épp ezért próbálj elvonulni, végiggondolni a benned dúló érzelmeket és kicsit máshogy látni a helyzetet, hiszen nem a világ fordult ellened, csak épp nem vagy top formában, ami az aktuális lelkiállapotod illeti. Annak bizonyosan nincs semmi értelme, hogy a pillanatnyi lelkiállapotodnak köszönhetően akaratodon kívül megbántasz számodra fontos embereket, nem igaz?

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nem hagy nyugodni egy bizonyos dolog a hét első napján, ami igen nagy teher jelen pillanatban a válladon. Nem is nagyon tudsz elvonatkoztatni tőle, hiszen folyamatosan azon jár az eszed, hogy amíg meg nem oldottad, addig nem is tudsz másféle projektbe kezdeni. Igyekezz tehát mihamarabb összeszedni a gondolataidat, mert egészen addig, amíg el nem érted a célvonalat, nem lesznek nyugtalanok az éjszakáid sem, a nappalokról már nem is beszélve. Fogadd el, ha valami nem megy simán, arra viszont ügyelj, nehogy véletlenül kettőt lapozz, hisz akkor később kell visszatérned a kihagyott lépéshez!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valaki a környezetedben folyamatosan körülötted legyeskedik, mindenáron veled szeretné ugyanis tölteni az idejét. Első körben nem is nagyon tudod mire vélni a nagy igyekezetet, hisz nem vagy hozzászokva ahhoz, hogy mások vezetnek az úton. Győződj meg róla, hogy minden körülmények között bízhatsz az illetőben és amennyiben látod a közös jövőtöket, abban az esetben nyugodtan merj tovább menni vele az úton. Ha hiszel a női megérzéseidben, akkor nem fogsz csalódni!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét első napján igen-igen precízen sikerült kidolgoznod a tervet az előtted álló feladathoz, a legkisebb esélyt hagyva a hibázásra. Noha a környezeted nem érti, miért kell egy falatot olyan sokáig rágnod, te pontosan tudod, ahhoz, hogy magabiztosan végigvidd, amit elterveztél, elengedhetetlen egy ütős terv. Ne törődj vele, mit mondanak mások, azt csináld, amit jónak látsz és ne azt, amit az emberek elvárnak tőled, így tudsz csakis önazonos maradni!

BAK (december 22-január 20)

A hét első napján elégedetten nyugtázod, hogy abszolút a helyes úton vagy ahhoz, hogy hamarosan megvalósítsd az álmaidat. Igyekezz azonban nem átesni a ló tuúloldalára és a kelletténél jobban elbízni magad, próbáld tartani magad az elején lefektetett tervhez, hiszen lehetséges módon nagy szükséged lesz arra, hogy minden, előzetesen meghatározott lépést betartva haladj végig az ösvényen. A végén a lehető legzamatosabb gyümölcsöt szakíthatod le és fogyaszthatod el, s a környezeted elismerését is kivívod ezzel. Hajrá, csak így tovább!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét első napján egy bizonyos személy -akivel kapcsolatban azt gondoltad, hogy abszolút közel áll hozzád- igen nagy csalódást okoz neked. Az első pillanatban úgy érzed, nem szeretnél többészóba állni vele, hiszen nem vagy biztos benne, hogy valaha felül tudsz-e kerekedni a vele kapcsolatos averzióidon. Amennyiben azonban adaz magadnak egy kevés időt, abban az esetben rájöhetsz, hogy korántsem szándékosan akart neked rosszat, az is lehet hogy a legjobb szándék vezérelte, csupán csak félresiklott a dolog. Mivel elég közeli a kapcsolatotok, érdemes egy esélyt adnod neki, üljetek tehát le és beszéljétek meg a kényelmetlen helyzetet. Megoldás biztosan van, csak keresni kell!

HALAK (február 20-március 20)

Összetűzésbe kerülsz valakivel a hét első napján, igazságtalannak tartasz ugyanis egy bizonyos szituációt. Ennek megfelelően kissé indulatosan reagálsz, ami kellemetlen helyzetbe sodorhat. Mielőtt azonban elfajulna a helyzet, előtte azért érdemes lehiggadnod és belegondolnod abba, hogy korántsem biztos, hogy megvan a logikai szál, épp ezért inkább intelligens, civilizált emberek módjára, óvatos megfogalmazással mondd el a véleményed, hiszen olyan részletekre derülhet fény ezáltal, amelyek számodra is más meglátásba terelik az egész helyzetet. Hidd el, sokszor bölcsebb csendesen figyelni!