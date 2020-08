Napi horoszkóp augusztus 6.: a Kosok készen állnak az új kalandokra, az Ikreknek kockáztatniuk kell

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 6.

KOS (március 21-április 20)

Úgy érzed, a jelenlegi helyzetből kihoztad a lehető legtöbbet, mindent megtettél, a legjobb tudásod szerint cselekedtél, így tehát készen állsz arra, hogy lezárd és továbbléphess. Valaki azonban mindenáron marasztal, semmiképp nem szeretne elveszíteni, ezért mindent megtesz, hogy húzza az időt. Bár nagyra értékeled az igyekezetét, mégis tudod, hogy nem érdemes tovább húzni, hisz amíg ebben a helyzetben vesztegelsz és nem zárod le, nem is fogsz tudni új lehetőséget megragadni. Igyekezz tehát megértetni az illetővel, hogy neked máshol van dolgod, nem maradhatsz örökre!

BIKA (április 21-május 20)

Komoly helyzetben kérik ki a véleményed, neked pedig úgy kell tanácsot adnod, hogy közben ne vidd a saját bőrödet is a vásárra. Épp ezért jól gondold meg, milyen útmutatóval szolgálsz, minden oldalról vizsgáld meg a helyzetet, annak érdekében, hogy objektíven lásd a dolgokat és ennek megfelelően tudhass véleményt alkotni. Jó érzéssel tölt el az, hogy ennyire adnak a szavadra, hogy gyakorlatilag csukott szemmel is követnek, épp ezért ügyelj arra, hogy lehetőség szerint senkit ne vezess be a sűrű bozótosba!

IKREK (május 21-június 21)

Noha nem vagy tipikusan az a személy, aki minden helyzetben tizenkilencre lapot mer húzni, most mégis olyan kockázatos dolgokkal foglalkozol, amelyek nem kevés veszélyt rejtenek magukban. Pontosan emiatt érdemes alaposan végiggondolnod minden lépést, hisz ha elhasalsz, nagyot bukhatsz az egészen. Mivel kissé frusztrál a helyzet, nem vagy ugyanis az a kockázottevő típus, mihamarabb igyekezz kikerülni a szituációból, hisz sem a lelkednek, sem a fizikumodnak nem tesz jót egy ilyen erőltetett menet. A szakadék szélén történő táncolást hagyd meg inkább másoknak, az nem a te világod!

RÁK (június 22-július 22)

Számodra különös jelentőséggel bíró célokat hajtasz már jó ideje, az sem nyitja fel a szemed, hogy mások már régen továbbálltak és igyekeznek a te figyelmed is felhívni arra, hogy ideje más vizekre evezni. Szinte már-már elvakultan szeretnéd elérni, amit kitűztél, hamarosan azonban be kell látnod, hogy jóval több áldozatot követel tőled, mint amit még megéri meghoznod. Bármilyen nehéz is tehát a döntés, bármekkora fejfájást is okoz, ideje mégis belátnod, hogy talán a környezetednek igaza lehet és neked is ideje lenne továbbállnod. Hidd el, ami ilyen nyögve-nyelősen megy, ami ennyi áldozattal jár, azt nem biztos, mindig megéri ilyen megszállottsággal hajtani! Keress új kihívásokat, amelyek valóban sikert tartogatnak számodra!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Váratlan helyzet lesz az, ami rányomja a bélyegét a napodra, annyira megrémít ugyanis, hogy szíved szerint azonnal elrohannál. Mivel azonban ezt nem teheted meg, igyekezz egy kevés bátorságot és akaraterőt magadra erőltetned, hisz az nem opció, hogy hátat fordíts. Feleslegesen ne izgasd magad, nopláne ne engedd, hogy a napod, a közérzeted befolyásolja valami, aminek lehet, hogy nincs akkora jelentősége. Állj a két lábadra, vegyél három mély levegőt és oldd meg a helyzetet. Ne engedd, hogy a körülmények befolyásoljanak téged, inkább igyekezz te irányítani őket!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Szerencsés embernek mondhatod magad, az utóbbi időben ugyanis nagyon megy a szekér, bármibe kezdesz, mindig jól sül el, egyszerűen minden arannyá válik a kezedben. Emiatt a környezetedben kissé ferde szemmel néznek rád, nem hiszik el ugyanis, hogy tisztességes úton is lehet ilyen sikeres valaki. Eljött az idő tehát, hogy bebizonyítsd a hitetlenkedőknek, hogy elmagyarázd a rád irigykedőknek, hogy semmi különös fortély nincs a dolgok mögött, csupán csak alázat, céltudatosság, tettrekészség és a nagy szíved! Aki akarja, megérti, aki meg nem, annak nem is érdemes naphosszat magyarázkodnod! Légy büszke magadra, nem számít, hogy mások mit gondolnak!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Annyi mindent vállaltál egyetlen napra, hogy fogalmad sincs, miként fogsz minden feladatot sikerrel befejezni. Ennek okán elkezdesz kapkodni, mindenbe belekezdesz, aminek könnyen az lehet az eredménye, hogy óriásit fogsz hasalni. Mielőtt azonban ez bekövetkezne, először azt lásd be, hogy túl sokat vállalsz magadra, másodsorban igyekezz annyi feladatba belekezdeni, amennyiről biztosan tudod, hogy még ma pontot fogsz tudni tenni a végére,a többit engedd el. Legközelebb igyekezz figyelembe venni a határaidat!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Nem érzed magad biztonságban egy bizonyos helyzetben, emiatt a környezeted számára jól érzékelhető, mennyire feszült vagy. Egyelőre nem tudod ugyanis, hogy a körülötted zajló eseményektől tartanod kellene, vagy el kellene fogadnod mindent úgy, ahogyan van. Könnyűszerrel meggyőződhetsz azonban arról, hogy a félelmed megalapozott-e, esetleg csak vizionálsz bizonyos dolgokat, ne habozz tehát utánajárni már csak a saját nyugalmad érdekében is. Amennyiben úgy találod, hogy a jelenlegi szituáció semmi jóval nem kecsegtet, nyugodtan lépj ki belőle. Semmi nem kötelez ugyanis arra, hogy akaratod és elveid ellenére magadra erőltess bármit, ami egyébként távol áll tőled!

NYILAS (november 23-december 21)

Mielőtt Hűbele Balázs módjára cselekednél, ülj le és gondold végig, mit és hogyan kell csinálnod ahhoz, hogy a lehető legkisebb legyen a hibalehetőség. Ha ugyanis minden előkészítés nélkül veted bele magad a dolgok sűrűjébe, esélyed van rá, hogy jó nagyot fogsz bukni. Épp ezért érdemes minden lehetőséget gondosan számba venni, mielőtt belevágsz valamibe, mert ha rossz döntést hozol, sokkal nagyobb munka lesz korrigálni a hibákat, amelyek nemcsak rád lehetnek hatással, hanem a környezetedre is.

BAK (december 22-január 20)

Hosszú vívódás után nagy elhatározásra jutottál egy bizonyos dologgal kapcsolatban. Nem tudod azonban, hogy meg merj-e tenni egy ekkora lépést, hisz attól tartasz, hogy ha elindulsz, már nem lesz visszaút, végig kell menned az úton, bármi történik is. Félsz az ismeretlentől, ez azonban meggátol abban, hogy bármilyen álmod valóra válthasd. Épp ezért végig kell gondolnod és el kell tudnod dönteni, hogy vállalod-e a kockázatokat, hogy van-e benned elegendő bátorság ahhoz, hogy tegyél egy nagy lépést a célod felé. Amennyiben nem érzed késznek magad erre, nem kell kapkodnod, szerencsés vagy, mert nem hajt a tatár, nincs semmiféle határidő, így tehát adhatsz magadnak elegendő időt arra, hogy mindenféle szempontból fel tudj készülni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A mai napon lehetőséged adódik arra, hogy egy régóta dédelgetett álmod válthasd valóra, valaki ugyanis olyan lehetőséget kínál, amelyet meg kell ragadnod ahhoz, hogy beteljesíthesd a vágyad. Ne késlekedj egy pillanatig sem, most kell cselekedned, ha sikereket szeretnél elérni. Épp ezért amennyiben szükséges, adj lejjebb más, jelenleg végzett tevékenységedből ahhoz, hogy minden idegszáladdal erre az egyetlen dologra koncentrálhass. Nem minden nap jön szembe ilyesfajta lehetőség, de erre szokták mondani, hogy az Élethez szerencse is kell, hozzád pedig elég kegyes volt ezúttal is a sors!

HALAK (február 20-március 20)

Hosszú idő után úgy tűnik, jó úton haladsz a siker felé, minden sínre került, a szerelmi életed is úgy alakul, ahogy szeretnéd egyszerűen nem csúszhat hiba ebbe az idilli állapotba. Mielőtt azonban elszállnál a rózsaszín felhőn, igyekezz a Föld nevű bolygón maradni, hisz a saját boldogságod rajtad is múlik, tegyél meg minden tőled telhetőt, dolgozz a sikerért, minden egyes nap légy hálás azért, amit csinálhatsz, hogy az életszínvonalad a várakozásaidnak megfelelően emelkedik. Egy kapcsolat pedig két emberen múlik, így neked is bele kell adnod apait-anyait abba, hogy ebből a szerelemből végül tündérmese lehessen! Hajrá!