Napi horoszkóp augusztus 5.: a Skorpiók nehezen engednek az elveikből, a Halaknak váratlan helyzetre kell adekvátan reagálniuk

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 5.

KOS (március 21-április 20)

Mások keverhetnek kellemetlen helyzetbe a hétvége első napján, amely szituációban te kényerüksz magyarázkodásra, mindaddig, amíg ők gyakorlatilag lelkiismeret-furdalás nélkül lubickolhatnak az egész katyvaszban. Mivel ezt egyfelől roppant bicskanyitogató viselkedésnek tartod, másfelől semmi közöd az ügyhöz, épp ezért mihamarabb tisztázd, hogy neked mi a szereped a dologban és ki az értelmi szerző. Ne csinálj nagy jelenetet, hisz azzal csak negatív előjelű figyel témát szolgáltatsz!

BIKA (április 21-május 20)

Borzasztóan vágysz a sikerre, szeretnél végre a környezeted által nagyobb elismerésben részesülni, ennek érdekében mindenféle projektbe belefogsz. Mindez rendkívül céltudatosaan hangzik, abba azonban érdemes belegondolnod, hogy másoknak milyen rögös út vezetett a sikereihez. Jóllehet, első ránézésre egyszerűnek tűnik csak úgy bezsebelni minden elismerést, de hidd el, mindenért meg kell dolgozni, áldozatokat hozni. A siker tehát senkinek nem jön csak úgy magától, azért neked is meg kell harcolnod kell!

IKREK (május 21-június 21)

A kelleténél sokkal több kockázatot hozol úgy általánosságban, ez azonban rengeteg energiádat emészt fel, hiszen folyamatosnan észnél kell lenned. Ezen a ponton érdemes tehát mérlegelned, hogy vajon hosszabb távon mennyire kifizetődő az, hogy vékony jégen lavírozol, nem lenne-e jobb, ha biztonságosabb vizekre eveznél. Hétvége van, legalább most használd ki az időt arra, hogy felhőtlenül szórakzol, pihensz, kissé felhőtlenül élsz, ettől még nem veszíted el a védjegyedet!

RÁK (június 22-július 22)

Valaki szerelmet vall neked a hétvége első napján, amire abszolút nem számítottál, ezért nem is tudsz megfelelőképp reagálni a vallomásra. Mivel ennek okán a szituáció gyorsan kényessé válik, épp ezért inkább menekülőre fognád. Amennyiben azonban lehet az illetőnek esélye nálad, abban az esetben nem érdemes gyermeteg módon elfutnod, adj egy esélyt neki, hadd bizonyítsa be, hogy valóban komolyak a szándékai. Ne akarj azonnal oltár elé rohanni, hiszen lakva ismerszik meg az ember. Haladjatok lépésről lépésre az ismerkedésben, így fog ugyanis csak kiderülni, hogy összeilletek-e, avagy sem!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valaki a környezetedben komoly problémával kapcsolatban várja tőled a mentőövet a hétvége első napján, te azonban titkon 100%-ban meg vagy győződve arról, hogy nem kívánsz egyetlen percig sem belefolyni a dologba. Mivel ezt sokáig nem titkolhatod, épp ezért igyekezz diplomatikus, mégis egyértelmű magyarázatot adni arra, hogy miért nem kívánsz belemászni az ügybe. Amennyiben fontos vagy az illető számára, abban az esetben megérti a döntésedert, ha pedig nem, akkor sincs semmi baj, legalább megkíméled magad attól, hogy más után ugorj a mély szakadékba!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Felelősségteljes feladat végére tehetsz ma pontot, méghozzá olyan eredményt felmutatva, ami a páratlan kategóriába tartozik. Roppant büszke vagy magadra, hisz olyasféle út végére értél, amely telis tele volt hepe-hupákkal, buktatókkal, gödrökkel, kacskaringókkal, neked mégis egyedülálló módon sikerült végigmenned rajta. Mostmár nyugodtan adhatod át magad a hétvégének, ereszd ki a fáradt gőzt a barátaiddal, egy hangulatos szórakozóhelyen. De vigyázz, a macskajaj holnap rendkívül kellemetlen lehet, így csak módjával önts fel a garatra!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Rizikós kihívást kell teljesítened a hétvége első napján, amelyet annak idején vakmerően bevállaltál, abszolút nem számolva a kockázatokkal. Pontosan tudod, hogy amennyiben sikerrel teljesíted, abban az esetben végre elismerhet a környezeted is, ez volt az, ami roppant módon motivált akkor is, amikor igent mondtál a dologra. Mielőtt azonban gondolkodás nélkül rohannál fejjel a falnak, előtte mindenképp érdemes megfontolnod, hogy melyik lábadat melyik után teszed, nem az a cél ugyanis, hogy az első lépésnél a mélybe zuhanj, sokkal inkább az, hogy megfontolt lépésekkel érj a célba. Feleslegesen pedig ne hősködj, hisz a cél nem az, hogy mártír csinálj magadból, ha a nagy öntömjénezésben hasra esel!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Rendkívül makacs módon borzasztóan ragaszkodsz egy bizonyos tézishez, melyben meggyőzhetetlennek látszol. Ugyan többen kísérletet tesznek arra, hogy jobb belátásra bírjanak, te mégis kötöd az ebet a karóhoz. Ez a fajta makacskodás azonban jó eséllyel előbb vagy utóbb konfliktushelyzetbe sodor, borzasztóan dühítőnek találják ugyanis a hozzáállásodat bizonyos személyek. A hosszabb távú békesség érdekében tehát érdemes rugalmasabb hozzáállást tanúsítanod, ne mindig arra menj, amerre több a buktató, néha adj lejjeb az általad képviselt csökönyösségből!

NYILAS (november 23-december 21)

A hétvége első napján állást kell végre foglalnod egy olyan ügyben, amelyet egészen eddig toltál magad előtt, nem vagy ugyanis az a spártai típus, aki a falon is átmegy egy-egy, általa fontosnak tartott célért, inkább a takaréklángon működő személyiség vagy. Mivel azonban ezúttal nincsen más választásod, mint beleállni a dologba, épp ezért helyezd ezt a bizonyos ügyet a fontossági sorrend tetejére, mihamarabb jutsz ugyanis dűlőre, annál gyorsabban szabadulsz a nyomás alól. Nézz szembe a helyzettel, hidd el, akkor jársz a legjobban!

BAK (december 22-január 20)

A hétvége első napján szeretnél mihamarabb túlesni egy bizonyos feladaton, amihez semmi kedved nincs, de pontosan tudod, hogy a zavartalan pihenés érdekében mindenképp pontot kell tenned a végére. Ne kapkodj azonban, bármennyire is szeretnéd rohanva megoldani, mégis igyekezz végiggondolni a folyamatot, hiszen ha eszeveszett módon csinálod, akkor bizony csak azt fogod elérni, hogy mindig vissza-vissza kell térned egy-egy részlethez. Türelemmel, kitartással és a fokozatosság elvének betartásával hamarabb szabadulsz, mint azt gondolnád!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Úgy érzed, valaki megpróbál keresztbe tenni neked, folyamatosan akadályokat gördítve eléd, amellyel nem igazán tudsz mit kezdeni, azon kívül, hogy rendkívül dühítőnek találod az illető viselkedését. Mielőtt a dolog elharapódzna kettőtök között, előtte mindenképp kérdezz rá, hogy tulajdonképp mi a problémája veled, mi az, amivel ártottál neki. Amennyiben nem tud értelmes választ adni a kérdésedre, abban az esetben nem a te gépezetedben van a hiba, igyekezz tehát a jövőben elkerülni, figyelmen kívül hagyni, hisz az, amit csinál, már inkább szánnivaló, mintsem bármiféle energiát mozgósíts azért, hogy védekezz. Lépj egyet előre, ne azt figyeld, hogy mi zajlik mögötted!

HALAK (február 20-március 20)

Pontosan eltervezeted a hétvége minden percét, semmiképp nem szeretnél váratlan helyzetekkel számolni, hiszen az keresztülhúzná a számításaidat. Ennek ellenére a Sors mégis közbeszól és olyan szituációt hoz, amely nem tűr halasztást. Borzasztóan bosszús vagy emiatt, hiszen annyi minden mással is foglakozhatnál ahelyett, hogy kötelező köröket futsz egy olyan üggyel kapcsolatban, amivel normál nem is neked kellene foglakoznod. Bármennyire is frusztrál azonban a dolog, mégis igyekezz lehoggadni és arra összpontosítani, hogy az el nem végzett feladat bizony negatív következmenyekkel járhat, ez talán motivál majd arra, hogy nekifuss. Gyorsan tudd le, amit le kell, majd nyugodtan add át magad a saját programjaidnak, ezzel együtt pedig igyekezz elfogadni, hogy az életben vannak váratlan helyzetek, ha akarod, ha nem!