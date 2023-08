Napi horoszkóp augusztus 4.: a Mérlegek fontos cél elérését tűzik ki maguk elé, a Nyilasoknak érdemes lejjebb adniuk a rájuk nehezedő terhekből

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 4.

KOS (március 21-április 20)

A hét utolsó munkanapján végre sikerül lezárnod egy fordulatokban igencsak bővelkedő helyzetet, melyre roppant büszke vagy, hiszen bizonyos pontokon tulajdonképp kilátástalanabb nem is lehetett volna az egész, most azonban a folyamatos vergődés után nyugodtan és magabiztosan érsz partot és hagyhatod el a hajót. Ne fájjon a fejed amiatt, hogy esetleg bizonyos részleteket másképp kellett volna kidolgoznod, inkább örülj annak, hogy pihenhetsz, egyszer és mindenkorra magad mögött hagyva ezt az egész rémálmot!

BIKA (április 21-május 20)

Van egy bizonyos személy a közvetlen környezetedben, aki folyamatosan a tűréshatáraidat feszegeti, egyszerűen észre sem véve, hogy kezdi átlépni a toleranciaküszöbödet. A hét utolsó munkanapján igyekezz tehát a saját és az ő érdekében is leülni és beszélni vele, igyekezz megtudni, hogy mit is szeretne pontosan tőled, nincs ugyanis kedved ehhez a Tom&Jerry játékhoz. Határozottan és magabiztosan mondd el neki, hogy amennyiben együtt tud veled működni, abban az esetben üdv. a csapatban, máskülönben kívül tágasabb!

IKREK (május 21-június 21)

Valakivel közös feladatot bíznak rád a hét utolsó munkanapján, a közöttetek történő együttműködés azonban a legfinomabban szólva sem olajozott. Egyikőtök sem enged a büszkeségéből, nem vagytok hajlandóak ejjebb adni az elveitekből, így azonban szinte biztos a kudarc. Légy intelligensebb, engedj a másiknak, amennyiben ésszerű logikai fonalat tud mutatni, ne tartsd magad mindenáron az általad felállított gondolatmenethez. Próbáld szem előtt tartani, hogy most nem csupán a saját magad érdeke a legfontosabb, hanem bizony egy rátok bízott feladatot kell eredményesen abszolválnotok. Próbáljatok közös nevezőt találni, hisz másképp nem tudtok együttműködni!

RÁK (június 22-július 22)

Azonos időben túl sok vasat tartasz a tűzbe, amely a hét utolsó munkanapján bizony könnyen meg is bosszulhatja magát, ez pedig roppant módon feldühít. Mivel ez így abszolút nehezített pálya volt, így sajnos benne volt a pakliban az, hogy el is hasalhatsz. Próbáld a tennivalóidat megosztani egy olyan személlyel, akinek ismered a munkásságát, így csukott szemmel is rábíznád magad, hidd el, a segítség roppant módon megkönnyíti az utadat. A jövőben igyekezz egy határvonalat húzni magadban, amelynek elérésével, a meglévő feladatokon túl már nem vállalsz többet. Ez nem csak a te érdeked, hanem azoké is, akik túlbuzgásod következményeit viselik!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Szeretnéd a terveid szerint alakítani az ügyeidet, valaki azonban mindenáron bele kíván szólni a dolgok menetébe. Mivel azt gondolod, hogy az illető csupán azért teszi ezt, mert a jutalomosztásnál szeretne tolakodni, épp ezért azonnal letorkollod, a legkevésbé sem szeretnél ugyanis osztozni a győzelemben. Mielőtt azonban végleg elhajtod, igyekezz megbizonyosodni arról, hogy valóban nincs szükséged a közreműködésére és amennyiben úgy ítéled meg, hogy hasznát veheted, abban az esetben engedj az elveidből és bizonyos keretek között hagyd érvényesülni. Ha elég ügyes vagy, akkor nem lehet baj a dologból!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét utolsó munkanapján végre találsz egy olyan célt, amelyet szeretnél elérni és amely hosszútávú sikereket ígér neked. Mivel azonban az előtted álló kaland abszolút nem veszélytelen, épp ezért amint hangosan kimondod a tervedet, azonnal felhördül a környezeted, hiszen érthető okoknál fogva féltenek. Amennyiben hiszel önmagadban és nem eszköztelenül vágsz neki a dolognak, abban az esetben nincs félnivalód. Bizonyítsd be mind magadnak, mind pedig a környezetednek, hogy mire is vagy képes. Hajrá!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó munkanapján akaratodon kívül

kerülsz elég kényelmetlen helyzetbe, olyan szerepet testál ugyanis rád valaki, ami a lehető leghálátlanabb és amelyet persze senki másra nem tudott ráerőltetni. Mivel neked sem ez a komfortzónád, épp ezért amennyiben van lehetőséged kihátrálni a dologból, abban az esetben ne habozz, egyszerűen mihamarabb igyekezz szabadulni, hisz érthető módon ahogy másnak, úgy neked sem a legkényelmesebb a rád erőltetett szerep. Ne engedd magad belerángatni semmibe, mert egyfelől csak saját magadnak ártasz vele, másfelől hosszú időre bélyegezhet meg, azt pedig te sem akarod!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Hosszú ideje dolgozol egy bizonyos ügyön, amely folyamat a hét utolsó munkanapján végre pozitív irányt vesz, ennek köszönhetően pedig esélyt kapsz arra, hogy kitedd a pontot az egész mondat végére. Fontos, hogy minden apró részletet vegyél figyelembe, hisz sokszor minden azon múlik, hogy észreveszed-e azokat a rejtett dolgokat, amelyek, ha elkerülik a figyelmed, akár el is úszhat a siker. Mivel azonban számodra fontos ügyről van szó, igyekezz úgy teljesíteni a táv maradék részét, hogy elmondhasd magadról, mindent megtettél annak érdekében, hogy elérd a hegy csúcsát!

NYILAS (november 23-december 21)

Az utóbbi időben túl sok terhet veszel a nyakadba, méghozzá olyasféléket, amelyeket másoknak szinte lehetetlen tejesíteni, épp ezért neki sem futnak. Ennek azonban meglehet a következménye, hisz ez a fajta munkamánia kezd az egészséged rovására menni. Itt a hétvége, érdemes tehát kicsit lassitanod, hisz ha így folytatod, az nemcsak az eredményen fog meglátszani, hanem testi tüneteket is okozhat. Igyekezz tehát lejjebb adni az önmagaddal szemben támasztott elvárásokból, nem kell mindenáron mindent elvállalnod, gondolj arra, hogy neked sincs kilenc életed, ezt az egyet igyekezz tehát úgy eltölteni, hogy minőségében elégedetté tegyen minden szempontból!

BAK (december 22-január 20)

A hét utolsó munkanapján úgy mondasz valaki felett ítéletet, hogy nem is igazán győzödsz meg a részletekről, ez pedig bizony könnyen bajba sodorthat. Érrdemes a meggondolatlanság helyett alaposabbnak lenned, noha ez most így sikerült, legközelebb próbálj előrelátóbb lenni. Fogadd el, hogy saebki sem tökéletes, neked is, másnak is van tanulnivalója az életről! Légy körültekintőbb, abból bajod biztosan nem lehet!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Hosszabb ideje szeretnél valakihez közelebb kerülni, egyelőre azonban egyre távolabb sodródsz a kiszemeltedtől. Emiatt eléggé el vagy keseredve, fogalmad sincs, milyen eszközt tudnál még bevetni a cél érdekében. Gondold végig, mi az, ami lenyűgözné az illetőt, de ne feledd: nem érdemes a saját értékrendedet és az önbecsülésedet feladni csak azért, hogy valakinek imponálj. Ha megnyered a személyiségeddel és önmagadért kerülsz hozzá közelebb, ám legyen, ne akard azonban mindenáron megszerezni őt. Csak addig menj előre, amíg az út sima, ha már túl sok a kockázat, inkább fordulj vissza!

HALAK (február 20-március 20)

Egészen idáig kilométerekkel kerültél egy bizonyos feladatot, a hét utolsó munkanapján azonban mégis szembe kell nézned vele, akár szeretnéd, akár nem. Nyilván mivel eddig sem repestél az örömtől, így érthető módon most sem ugrasz ki a nadrágodból izgatottságodban, ám azt is pontosan tudod, hogy nem lesz más választásod, mint nekiveselkedni a dolognak és töviről hegyire átrágni az egészet. Ha sikerül kicsit megnyugodnod, illetve legyőzöd az első pillanatban eluralkodni látszó félelmedet, akkor bizony kevésbé nehezíted a saját dolgodat. Ez egyfajta próbatétel, melyet ki kell állnod ahhoz, hogy feljebb léphess, hogy tapasztalatot szerezhess és elmondhasd magadról, hogy akarattal győzted le önmagadat. Hajrá!