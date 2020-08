Napi horoszkóp augusztus 31.: az Oroszlánok mindenáron bizonyítani szeretnének, a Nyilasok a sarkukra állnak

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 31.

KOS (március 21-április 20)

Hossz ideje rágódsz egy bizonyos dolgon, folyamatosan ekörül járnak a gondolataid, egyszerűen nem hagy nyugodni a helyzet. Amennyiben szeretnél mihamarabb felszabadulni, itt az idő, hogy leülj és alaposan végiggondold az okokat és az okozatot. Ne félj a változástól, ha az Élet úgy hozza, hogy új dolgok felé kell indulnod és a régieket hátrahagynod, hisz csak így juthatsz egyről a kettőre. Nem kell mindenáron ragaszkodnod egy lukas zoknihoz, ha még nem tudod megfelelően használni, keress egy másikat. Időnként meg kell hozni nehezebb döntéseket is, de próbáld elhinni, hogy minél előbb zársz le magadban egy-egy szituációt, annál nagyobb tehertől szabadulhatsz meg! Bízz magadban!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, mindenképp el kell mondanod a véleményed egy hozzád közel álló ismerősödnek, mielőtt mások teszik meg, biztosan kendőzetlen formában. Lehet, hogy első hallásra bántó lesz neki tőled hallva is, de te még mindig szofisztikáltabban tudod közölni vele, mint mások. Nehéz teher ez neked is, amelyen igyekszel túl esni minél hamarabb. Szedd össze a gondolataid, ülj le és beszélj vele. Hidd el, tonnákkal leszel könnyebb utána

IKREK (május 21-június 21)

Borzasztóan kimerítő, meglehetősen bonyolult feladatot sikerült megoldanod, ami kivett belőled minden energiát. Emiatt kimerültek a belső tartalékaid, és úgy érzed, hogy most képtelen vagy bármit csinálni. Ne is erőltesd a dolgot, szánd inkább a mai napon arra -mintegy meghosszabbítva a hétvégét-, hogy kipihend magad, mert nem tudhatod, hogy mikor jön szembe egy újabb kihívás, amelynek csak teljes erőbedobással tudsz majd megfelelni. Éppen eleget dolgoztál eddig, így senki nem fog ferde szemmel nézni rád, ha a mai napra kikapcsolod magad a forgalomból.

RÁK (június 22-július 22)

Olyasmivel foglalkozol, amihez tulajdonképpen nem sok közöd van, ám mivel mások sem törődnek vele, úgy gondolod, neked kell megoldanod a helyzetet. Megvan azonban neked a saját dolgod, túlságosan elfoglalt vagy ahhoz, hogy újabb terheket végy a nyakadba. Hagyd, hogy azok dolgozzanak ezen a kényelmetlen szituáción, akik a bajt okozták, mert ez nem a te sarad. Figyelj csak a saját dolgaidra, s örülj, ha azokon túlleszel. Hidd el, mindig is lesznek olyan személyek körülötted, akik felelősségvállalás helyett másokra mutogatnak majd, ám ez legyen az ő bajuk!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Mindenáron bizonyítani szeretnél valakinek, akiről azt gondolod, hogy sokkal nagyobb tehetséggel áldotta meg a sors, mint téged. Úgy érzed, neked mindenért háromszor annyit kell dolgoznod, mint neki, s emiatt kevesebbnek tartod magad. Sokkal bölcsebben tennéd, ha elfogadnád, hogy nem vagyunk egyformák, s nem rendelkezünk ugyanazokkal a képességekkel. Lehetséges, hogy az illető meg abban nem tud jeleskedni, amit te könnyedén teljesítesz. Ne az lebegjen folyton a szemed előtt, hogy mások jobbak, inkább az, hogy neked is vannak kivételes tulajdonságaid. Igyekezz levetkőzni a kisebbségi komplexust és add magad, abból nem lehet probléma!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Mivel kissé egysíkúnak érzed mostanában az életed, nagyobb volumenű kihívásban gondolkodsz. Olyasmiben, amely ugyan ismeretlen számodra, mégis rengeteg élményt tartogathat. Az egyetlen szempont azonban, amely miatt hezitálsz, az a dolog veszélyességi foka, nem tartozik ugyanis a biztonsági zónába, tele van extrém, veszélytelennek a legnagyobb jóindulattal sem mondható akadályokkal. Amennyiben elég bátornak érzed magad ehhez a kalandhoz, a megfelelő mérlegelés után vállald el. Ha azonban mégis valami miatt megremeg a lábad, nem kellene elsietned a dolgot. Ebben az esetben adj időt magadnak a felkészülésre, hisz nem hajt a tatár!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az utóbbi időben valamilyen módon mindig úgy hozta az élet, hogy a saját szempontjaid és céljaid háttérbe szorultak. Mindig másoknak igyekeztél megfelelni, s az lebegett a szemed előtt, hogy mit tegyél a környezetedben élők boldogsága érdekében. Ezzel a gyakorlattal azonban mielőbb érdemes lenne szakítani, mert nem fogsz jól kijönni a dologból. Előbb-utóbb reménytelenül belefásulsz az egészbe, és csak céltalanul bóklászol majd. Gondold végig, tényleg az a legfontosabb-e, hogy állandóan mások kedvére tegyél!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Túl sokat vártál valamitől, ami nem a várakozásaidnak megfelelően alakul, így most bosszankodva ugyan, de próbálsz a lehető legjobban kijönni ebből a helyzetből. Ahelyett azonban, hogy erre pazarolnád a drága idődet, igyekezz értelmesebb dolgokkal foglalkozni. Ezt engedd el, vedd tudomásul, hogy neked sem minden sikerül. Szánj inkább egy kis időt a szeretteidre, kapcsolódj ki, és semmiképpen ne engedd, hogy a negatív érzelmek hatalmasodjanak el rajtad! Majd holnap nekifutsz újra, de ha nem megy, hagyd a fenébe az egészet, mert semmi szükséged egy újabb kudarcélményre!

NYILAS (november 23-december 21)

Akad egy személy a környezetedben, aki hosszú ideje rád kényszeríti az akaratát, s úgy irányít téged, mint egy marionett bábot. Mostanra azonban eleged lett ebből, eljött tehát a pillanat, amikor állj a sarkadra és mondd el bátran, mi nem tetszik neked. Légy azonban visszafogott, nem kell indulatosan reagálnod, elég, ha szofisztikáltan tudatod az érintett személlyel, hogy neked is van véleményed és önálló akaratod. Legyél udvarias, ugyanakkor kellően határozott is, s hidd el, ebben az esetben az illető meg fogja érteni, hogy tulajdonképpen mi a probléma kettőtök viszonyában!

BAK (december 22-január 20)

Olyan feladatot sikerül időre teljesítened, ami különösen fontos a számodra, és mivel maximalista vagy, igyekeztél a tökéletesre törekedni. Most marad még valamennyi időd a pihenésre is, s válassz olyan kikapcsolódást, ami igényel különösebben nagy energiát, s feltölt, hogy a következő kihívások se okozzanak majd gondot. Szánj időt arra, hogy a számodra fontos emberekkel tartsd a kapcsolatot, hisz más dolgos napokon nem biztos, hogy elegendő időt fordítasz rájuk, ez a nap azonban tökéletesen alkalmas arra, hogy törődj a szeretteiddel is.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Mindenképp szeretnél beilleszkedni egy társaságba, ennek érdekében kész vagy még kissé alakoskodni is, de a jelmez, amit magadra öltöttél, egyáltalán nem illik rád. Nem kell azonban kibújnod a saját bőrödből annak érdekében, hogy elfogadjanak, rendelkezel ugyanis éppen elég jó tulajdonsággal ahhoz, hogy megbecsüljenek. Ne görcsölj, csupán csak add önmagad, viselkedj természetesen, ne úgy, mindha épp most kellene vizsgáznod mások előtt. Ha elfogadnak olyannak, amilyen vagy, az szuper, ám amennyiben valami egészen mást várnak el tőled, nem is biztos, hogy van egyáltalán keresnivalód ebben a bizonyos társaságban!

HALAK (február 20-március 20)

Olyan feladatot vállaltál magadra, amit mostanra megbántál, hisz rengeteg idődet és energiádat emészti fel, hogy maradéktalanul megfelelj és olyan teljesítményt nyújts, amit mindenki megszokott tőled. De most már késő bánat, nem tudsz kihátrálni, hanem muszáj vagy végigcsinálni, amibe belekezdtél. Annak érdekében, hogy mihamarabb végezhess és felszabadulhass a rád nehezedő nyomás alól, zárd ki a külvilágot és igyekezz erre az egyetlen dologra koncentrálni. A megfelelő tudás megvan benned, kellően tapasztalt is vagy, így nagyjából tudod, hogyan oldd meg a helyzetet, így nincs más teendőd, mint nekiveselkedni és végigmenni az úton! Hajrá!