Napi horoszkóp augusztus 30.: a Bikáknak érdemes kiállniuk magukért, az Ikreknek különleges élményben lehet részük

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 30.

KOS (március 21-április 20)

Végre egyenesbe kerülnek a dolgaid a hét közepére, az a káosz, amit eddig próbáltál uralni, most végre csendesedni látszik, neked pedig nem kell azon aggódnod, hogy mi lesz a végkimenetel, nyugodt vagy, hiszen pontosan tudod, hogy mindent megtettél az ügy érdekében, akárhogyan is alakul. Bár nem vagy kifejezetten a „kihívásokat mindenáron kereső” típus, most mégis kedved van valami tőled szokatlanhoz, olyasmihez, ami kimozdít a megszokottságból és talán súrolja az extremitás határát is. Nyiss az új felé, még ha ismeretlen is, mert lehet, hogy nem bánod meg!

BIKA (április 21-május 20)

Valaki olyasmibe próbál belekeverni a hét közepén amihez semmi közöd, ráadásul olyasmi miatt von felelősségre, amitől te kilométerekkel távol állsz. Nemhagyd magad azonban, csakis azért vállalj felelősséget, amiben benne vagy, amit te mondtál, vagy tettél, egyéb esetben állj ki az igazadért, emberi hangnemben, az általad jónak vélt logikai szál mentén haladva értesd meg a vádolóval, miért nincs igaza és pont azért szálljon le rólad. Állj a sarkadra, különben átgázolnak rajtad, te pedig csak pislogsz majd, hogy mégis hogyan történhetett mindez. Ne hagyd magad, mutasd meg, hogy milyen fából faragtak!

IKREK (május 21-június 21)

A hét közepén olyan gasztro-élményben lehet részed a barátaidnak köszönhetően, amely abszolút nem a mindennapi kategóriából való. Aamenyiben nem egy szigorú fogyókúra kellős közepén vagy éppen, akkor nem kell görcsösen a kalória-, vagy szénhidráttartalomra figyelned, nyugodtan engedd tehát meg magadnak ezt a fajta „kilengést” is. Töltsetek el együtt egy olyan estét, amely nem csak gasztronómia, de minden más szempontból is maradandó élmény lehet valamennyiőtök számára. Meglátod, egy ilyesfajta kaland akkora lendületet adhat, amelynek segítségével játszi könyeddséggel tartasz ki a hét végéig!

RÁK (június 22-július 22)

A legnagyobb elégedettségedre az általad felvállalt feladatsor szépen megy a maga útján, te pedig büszkébb nem is lehetnél a kitartásodra és arra az eredményre, amit a célbaérkezés után a magadénak tudhatsz majd. Most nem szabad lassítanod, hiszen az, amit eddig is letettél az asztalra, már önmagában kivételes teljesítmény, ne hagyd tehát azért elveszni, mert lankad a figyelmed, a tempód vagy épp a lelkesedésed. Ha elég ügyes vagy, akkor előbb érsz majd be a célba, mint azt gondolnád, ott pedig roppant jól fog esni az édes semmittevés. Addig is azonban menj előre a lelkesedésből mit sem veszítve!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét közepére erősen kifogyóban vannak az energiatartalékaid, kissé talán túlvállaltad magad, hiszen mindenki megkért valamire, te pedig gyenge voltál ahhoz, hogy nemet mondj. Időnként azonban be kellene látnod a korlátaidat és a határértékeken belül kell maradnod, pontosan azért, mert ha túl nehéz a hátizsákod, hidd el, hogy előbb-utóbb, a hegynek felfelé menet összeroskadsz alatta. Inkább kevesebbet csinálj jobban, mint többet sekélyesen, esetleg hibát hibára halmozva. Faragj a megfelelési kényszerből, hisz a legfontosabb, hogy magadnak megfelelj!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét közepén olyan szerencsés helyzetben vagy, hogy amíg mások versenyt futnak az idővel, neked valahogy sínen vannak az ügyeid, meengedheted tehát magadnak azt, hogy lazíts egy kicsit. Szállj ki egy időre a mókuskerékből, nem kell mindig, ész nélkül előre rohanni, tarts egy csajos napot, egyél finomakat, menj el egy masszázsra vagy dobd fel a ruhatáradat egy kicsit. Meglátod, abszolút újult energiákkal és lendülettel sokkal hatékonyabbá válsz majd. Nyugi, a cirkuszban is van szabad nap, nem mindig csak showtime!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy érzed, sikerült megtalálnod a lelki békédet, egyszerűen harmóniában vagy önmagaddal, tisztában vagy a képességeiddel, rendszerint ismered a határaidat is. Sokszor jól érzel rá bizonyos helyzetekre, általában nem csalnak a megérzéseid sem másokkal kapcsolatban. Mindemellett nem árt óvatosnak lenned, hiszen nem lehet mindig, minden helyzetben a megérzésekre támaszkodni. Bizonyosodj meg minden egyes szituáció legapróbb részletér is, mielőtt döntést hoznál, mely nem csupán rád lehet hatással. Jobb, ha időnként racionálisan végiggondolsz mindent, abból nem lehet gond!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Borzasztóan nem érzed, hogy testhezálló a feladat, amelyet a feletteseid sóztak rád, azt is tudod azonban, hogy ez a "megszokaz vagy megszöksz" tipikus esete. Ne menekülj tehát, nézz szembe a helyzettel, végy egy nagy levegőt és indulj neki a dolognak, ellenkező esetben örökké egyhelyben fogsz állni azt kérdezve magadtól, hogy miért te. Hidd el, ha most összeszeded magad, akkor később teljesen tiszta lelkiismerettel fogsz tudni továbblépni, ám minél tovább húzod az időt, annál nehezebben futsz majd neki és még a bűntudat is gyötörni fog!

NYILAS (november 23-december 21)

Mindenáron szeretnél előrelendíteni egy bizonyos ügyet, amelyben azonban csupán kívülállóként szerepelsz. Ennek okán talán nem is tudod objektíven megközelíteni, hiszen nem látod egy-egy meghozott döntés következményét és visszahatását, illetve a végén bizonyosan nem te leszel az, akinek a felelősséget vállalnia kell majd. Épp ezért jobban tennéd, ha háttérbe húzódnál, mielőtt nagyon hangosan nyilvánítod ki szubjektív véleményedet, illetve helytelen tanácsokat adnál, hisz ettől csak lelkiismeret furdalásod lesz.

BAK (december 22-január 20)

Mint általában minden tekintetben, így a jelenleg végzett feladataid során is a tökéletességre törekszel, gyakorlatilag mindenfajta erőfeszítést megteszel annak érdekében, hogy a lehető legjobban végezd el a rád bízott projekteket. Széleskörben tudvalevő tény, hogy maximalista vagy, soha nem adod lejjebb a legjobbnál, melyet a legmesszebbmenőkig értékelnek is benned és sokan a példaképüknek tartanak. Amennnyiben marad energiád, abban az esetben igyekezz másokat felkarolni és segíteni az útjukon, hisz te már elérted, amit szerettél volna, most azokon a sor, akik eddig mögötted kullogtak!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Könyékig benne vagy egy számodra fontos projektben a hét közepén, mely tele van akadályokkal és bizonytalanságokkal, te azonban valahogy szeretnéd végig vinni az ügyet, ha másért nem is, legalább azért, hogy tanulj belőle. Gondolkodj logikusan, elképzelhetően itt-ott változásokat kell eszközölnöd annak érdekében, hogy zavartalanul mehess tovább az úton. Ne izgulj, az egész csakis a magadba vetett hit és önbizalom kérdése. Ha hiszel magadban és abban a tudásban, amelyet az elmúlt években elsajátítottál, akkor bizony nem lehet probléma!

HALAK (február 20-március 20)

A hét közepén végre eljön a pillanat, amikor ki kell állnod magadért és elmondanid a véleményedet egy bizonyos szituációban. Nem kell tovább csendben tűrnöd azt, ahogyan mások viselkedned veled, hisz te is pozitív értékekkel bíró ember vagy. Amennyiben elérkezettnek látod tehát a pillanatot, abban az esetben finomított hangnemben és stílusban adj hangot nem tetszésednek, hisz így nem fogod majd bánni és nem kell később szégyenkezned sem, ugyanakkor feljebb emelkedhetsz mások szemében.