Napi horoszkóp augusztus 30.: a Bikák végre töltődhetnek egy kicsit, az Oroszlánok nagy álmokat dédelgetnek

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 30.

KOS (március 21-április 20)

Túl gyorsan szeretnél valamin túlesni, ezért sürgeted annyira a dolgot. Így azonban csak az ellenkezőjét éred el, nem hogy haladna minden előre, az az érzésed, hogy hátrafelé ballagsz. Épp ezért ne hajtsd a lovat olyan görcsösen, mert meg fog bokrosodni, aztán észveszejtve vágtáztok, amíg le nem fog dobni és te meg nem sérülsz. Szép lassan ügess vele, meglátod, így is el tudod érni a célod, csupán türelem és kitartás szükséges hozzá! Amennyiben betartod a fokozatosság elvét, ugyanazon sikereket fogod elérni, csak kevesebb kockázattal!

BIKA (április 21-május 20)

A mai nap a töltődésé! Olyasmivel foglalkozz, ami simogatja a lelked és fizikailag sem jár hatalmas energia leadással! Minden, ami a másik halmazba tartozik, halaszd el jövő hétre, nem kell folyton fel-alá rohangálnod, mint akinek határidőre megy le a Nap is! Időnként neked is szükséged van arra, hogy különösebb lelkiismeret furdalás nélkül átadd magad a „semmittevésnek”. Ez ma egy ilyen nap, használd ki, holnap is ráérsz a puszta kezeiddel elhordani a hegyet!

IKREK (május 21-június 21)

Nem egyezik az értékrended valakivel, ami megakadályoz abban, hogy közelebbi kapcsolatba kerülhessetek. Bármennyire is szeretnéd, egyszerűen nem tudsz azonosulni azzal, amit képvisel és amilyen gondolkodásmóddal rendelkezik. Amennyiben úgy érzed, van értelme annak, hogy ezen változtass, abban az esetben próbálj nyitni felé és elfogadóbb lenni. Ha úgy gondolod, semmiképp nincs közös jövőtök, ne fuss felesleges köröket, mert csak a saját idődet pazarlod vele. Ne fuss olyan szekér után, ami teljesen másfelé megy, mint amerre a te utad visz!

RÁK (június 22-július 22)

Meghoztál egy régóta halogatott, nehéz döntést, amely mindenképp hatással lesz a rövid és hosszabb távú jövődre is. Most még ugyan nem vagy biztos benne, hogy jó lépést tettél-e meg, de ha már megtetted, nem érdemes túl sokat rágódnod rajta. Igyekezz úgy alakítani a helyzetet, hogy pozitív következményekkel tegyen elégedetté és magabiztossá, mert ha megállás nélkül azon gondolkodsz, mit lehetett volna még tenni, biztosan jól döntöttél-e, nem fogsz tudni előre haladni. A múlt elmúlt, a jövő viszont még előtted van, teli élményekkel és új lehetőségekkel!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nagy álmokat dédelgetsz, nagyon jól tudod, mik a céljaid, tisztában vagy a képességeiddel, ennek ellenére azonban egy ponton megragadtál, ahonnan valamilyen oknál fogva nem vagy képes elmozdulni. Ahhoz, hogy rájöjj, miféle változtatást kellene eszközölnöd, ülj le, gondold végig, mit és hogyan csinálj ezentúl annak érdekében, hogy egy szinttel feljebb léphess. Erre kell koncentrálnod, semmi más nem fontos, mert ha most nem cselekszel, előbb-utóbb elfogynak a lehetőségek és megrekedsz ebben a gödörben.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyan feladattal bíznak meg, ami nagyon nincs ínyedre, minden porcikád az ellen tiltakozik, hogy nekiállj és belebonyolódj. Bármennyire is nem fűlik azonban a fogad hozzá, bele kell törődnöd, hogy előbb-utóbb hozzá kell látnod, ha nem szeretnéd erre pazarolni az egész napod. Minél hamarabb szeded össze a gondolataid és minél hamarabb állsz neki a feladatnak, annál hamarabb fogsz végezi vele, mert ezúttal senki nem fogja helyetted elvégezni. Másoknak ugyanis legalább annyira hálátlan ez a fajta a munka, mint neked, épp ezért tehát csak magadra számíthatsz! Hajrá!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Milyen jó lenne annyi energiával rendelkezni, hogy mindig, mindenki helyett elvégezd a feladatot, ám ehhez te sem vagy aktuálisan top formában. Alig tudod a saját ügyeidet elrendezni, nem nagyon látod a fényt az alagút végén, épp ezért nem kell megadra venned boldog-boldogtalanok nyűgjeit is, nem vagy jótékonysági intézmény! Túl sok lenne a saját megoldatlan ügyeid mások baját is átvállalni, ha tehát valaki megtalál, ne szégyelld udvarias hangnemben, ám diplomatikusan és határozottan visszautasítani, hisz ezúttal neked is szükséged van az energiáidra. Ha sikerül pontot tenni minden tennivalóid végére, add át magad a pihenésnek a hét utolsó napján!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Felvázolod a környezetednek a nagy terved, melyet hosszú ideje szövögetsz. Nagyon hiszel magadban, magabiztosságodban semmi és senki nem ingathat meg. Jobban teszed azonban, ha vigyázol, mert lesznek olyan személyek, akik megpróbálnak elbizonytalanítani és kizökkenteni. Neked semmi más dolgod nincs, mint önmagadban hinni és nem hallgatni azokra a károgókra, akik nem hisznek benned. Egyedül is elég erős vagy, hogy nyerő lehess!

NYILAS (november 23-december 21)

Mikor már úgy érzed, fogytán vagy a lelki és fizikai erődnek, olyan apróságok lendíthetnek előre, amelyekre nem is számítottál. Ilyenkor érzed azt, hogy van értelme annak, amit csinálsz, hogy nem szabad feladnod, mert mindig jön egy impulzus, ami fenntart a víz felszínén. Tarts ki, nem sokára a végére érsz annak a nehezebb időszaknak, amin most esetleg keresztül mész és akkor újra felhőtlenebbül élheted a mindennapokat!

BAK (december 22-január 20)

Annyira nagy volt a hajtás az elmúlt időszakban, hogy egy kicsit most itt az ideje annak, hogy visszább vegyél a tempóból, mielőtt fáradtságod okán nagy hibákat vétenél. Keress egy olyan kikapcsolódási lehetőséget, ami feltölt, ne vállalj nagyobb terheket a következő napokban, egyszerűen csak add át magad a pihenésnek! Meglátod, sokkal hatékonyabban fogsz tudni működni, ha újult erővel szállsz ismét a kötelek közé! Ám most csak saját magadra figyelj, semmi és senki más nem fontos!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Elhamarakodottan ítélsz meg egy szituációt, amelynek nem ismered minden részletét. Ennek okán hajlamos vagy részre hajlóvá válni, amely nem teljesen igazságos, ebben az esetben. Amennyiben ennyire érdekeltnek érzed magad a dologban, ismerd meg az ügy részleteit, ásd magad a mélyére és ha mindennel tökéletesen tisztában vagy, akkor nyilváníthatsz talán véleményt abban az esetben, ha bárki megkérdez. Légy óvatos, mert ha túl nyíltan és nyersen fogalmazol, olyan embereket bánthatsz meg akaratodon kívűl, akik közel állnak hozzád! Próbálj finoman fogalmazni, így nem kerülsz olyan szerepbe, ahol a felelősséget el kell vinned, csak mert rád kényszerítik!

HALAK (február 20-március 20)

Akad valaki a környezetedben, aki egyfolytában számon kér mindenért, annak ellenére, hogy nem tartozik a közeli ismerőseid közé. Ez téged roppant módon idegesít, nem tudod, hogyan szereld le diplomatikusan, de akárhogy gondolkodsz, rá kell jönnöd, hogy határozottság nélkül nem fogod tudni megértetni vele, hogy te csakis egyetlen embernek tartozol elszámolnivalóval, az pedig nem más, mint a saját tükörképed. Ne foglalkozz azzal, ha mások akarják diktálni, mit, mikor és hogyan szabad mondanod, vagy csinálnod. Az az ő dolguk, nem kell neked bele folynod ebbe!