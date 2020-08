Napi horoszkóp augusztus 29.: az Oroszlánok a kitűzött céljaikért küzdenek, a Mérlegeknek pihenésre van szükségük

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 29.

KOS (március 21-április 20)

Segítő szándékkal szeretnél valaki felé fordulni, aki azonban nem feltétlenül a jóindulatot látja benned, így arrogánsan utasít el az első pillanatban. Ne haragudj rá emiatt, hisz nem tudhatod, milyen múltbéli negatív tapasztalatok keményítették meg ennyire, hogy mindenkiben a rossz szándékot látja. Igyekezz türelmesen elmagyarázni neki, próbáld megértetni vele, hogy te vagy az a személy, aki a legkevésbé sem szeretné hátba támadni, s mindenképp biztosítsd arról, hogy ott vagy és számíthat rád! Légy megértő vele, hisz ez lesz talán a legnagyobb bizonyíték az illető számára is!

BIKA (április 21-május 20)

Rossz előérzeted van valamivel kapcsolatban, ami kezd eluralkodni rajtad és ez meghatározza az alaphangulatodat is. Amennyiben nem szeretnéd az egész napot ilyen negatív hangulatban tölteni, ennek érdekében jobban teszed, ha utánajársz azoknak a dolgoknak, amelyekkel kapcsolatban aggodalmat érzel, hisz ha végre tisztán látsz, talán lehetőséged adódik arra is, hogy megelőzd a katasztrófát, s megfelelőképpen felkészülj az önvédelemre, ha harcba kell indulni. Semmiképpen ne ülj azonban tétlenül a babérjaidon!

IKREK (május 21-június 21)

Az elmúlt időszakban nem minden alakult úgy, ahogyan eltervezted, emiatt időnként kissé el voltál keseredve. Úgy tűnik azonban, hogy vége a peches korszaknak, amikor bárhogyan is alakultak a dolgok, neked veszteséggel kellett számolnod. Lassan ugyanis kezd a helyére kerülni minden, megtanulsz okosan gazdálkodni az időddel és az energiáddal, így nem lesz probléma az sem, hogy idejében add fel, ha már nem bírod a strapát. Elégedett lehetsz a jelenlegi állapottal, és végre kicsit kifújhatod magad!

RÁK (június 22-július 22)

Mihamarabb szeretnél lezárni egy számodra igen kényelmetlen helyzetet, kevésbé viseled ugyanis jól a vele járó kellemetlenségeket. Jelenleg egyelőre úgy tűnik azonban, hogy várat magára a lehetőség, hisz a körülmények nem teszik lehetővé azt, hogy végre pontot tehess a dolog végére. Ne kapkodj, érdemes türelmesen kivárni a pillanatot, amikor minden ideálissá válik ahhoz, hogy lezárhass mindent, ami zavar és ne kelljen többé kényelmetlenül érezned magad. Hidd el, eljön ez a pont is, ám minél inkább erőlteted, annál messzebb kerülsz tőle! A türelem fog majd csupán sikert hozni neked, épp ezért érdemes egyelőre várnod!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Elterveztél valamit, amit eltökélt szándékod meg is valósítani, ennek elérése érdekében kötöd az ebet a karóhoz, és semmiképpen nem vagy hajlandó visszakozni. Még az sem intő jel a számodra, hogy kezd a dolog a minőség rovására menni, hiszen a körülmények állandó változása miatt egy idő után egyszerűen nem tudsz a saját magadtól elvárt szinten teljesíteni. Ezen a ponton érdemes mérlegelni, hogy szeretnél-e az elveidhez minden körülmények között ragaszkodni – vagy megtanulsz egy kicsivel rugalmasabb lenni, s bizonyos esetekben másként tekinteni a helyzetre. Cselekedj úgy, hogy az számodra a legkényelmesebb legyen!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Egyszerűen értetlenül szemléled bizonyos emberek viselkedését, s akárhogyan gondolkodsz, nem fér a fejedbe, miként képesek egyesek a saját céljaik elérése érdekében mintegy bulldózerként keresztülgázolni másokon. Mivel ez a te értékrendeddel összeegyeztethetetlen, nem is szeretnél semmiképpen közelebbi kapcsolatot ápolni ezen személyekkel, hisz egyfelől abszolút nem kívánsz vegyülni velük, másfelől nyilván örökös rettegés lenne az életed, hogy vajon te mikor kerülsz sorra. Sokkal bölcsebben teszed, ha a saját utadat járod és nem kényszeríted bele magad olyan szituációba, amelyben szinte biztosan eleve elrendelt a szereped és a végeredmény is. Mindenképp a saját boldogságodat helyezd előtérbe, ne ezekre az emberekre koncentrálj!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy érzed, hiába próbálsz feljebb kapaszkodni a hegyen, egyszerűen elfogyott az erő belőled, akárhogy is küzdesz, nem tudsz tovább mászni. Bármennyire is szeretnéd azonban, nem kell egyetlen nap alatt megváltanod a Világot, amennyiben nincs energiád, ül le, pihenj meg, gondold végig, mik azok a célok, amikért küzdesz. Időd van bőven, semmi nem sürget, nem kell ugyanis egyetlen nap alatt megoldanod semmit. Hidd el, attól mert elfáradtál, nem kell feladnod, hisz ha már ennyit küzdöttél, nem érdemes most visszafordulnod. Hidd el, nagyon csalódott leszel, ha hátat fordítasz és nem lesz benned elegendő kitartás. Adj időt magadnak, neked is jár egy esély a győzelemre!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egy ideje azon morfondírozol, vajon a megfelelő helyen vagy-e a jelenlegi életedben. Akárhogy is gondolkodsz, nem vagy biztos abban, hogy hosszútávon jót tesz neked, ha a helyzetben maradsz. Amennyiben úgy érzed, változtatnod kellene, ne késlekedj! Gondold végig, hogyan tudnál mihamarabb pontot tenni a dolog végére és ha megtalálod a megoldást, mindenképp változtass! Ha ugyanis sokáig így maradsz, a jelenlegi formában, csak bele fogsz savanyodni az egészbe. Cselekedj, amíg lehet!

NYILAS (november 23-december 21)

Egyelőre bizonytalan vagy a terveiddel kapcsolatban, nem tudod, hogy melyik úton indulj el ahhoz, hogy a kitűzött célod a lehető legkevesebb buktatóval elérd. Akad azonban valaki a környezetedben, aki nálad jóval több tapasztalattal rendelkezik és önzetlenül megosztja veled azt, hogy mit érdemes csinálnod, merre érdemes indulnod ahhoz, hogy a végén biztosan elérd a célod. Hallgass rá, hisz mivel neked fogalmad sincs arról, milyen fába vágod a fejszéd, így mindenképp hasznodra fog válni az, amit tanácsként mondanak. De vigyázz, hogy kire hallgatsz! Akadnak majd a környezetedben bőven hamis próféták, akik csak arra hajtanak, hogy megakadályozzanak a terveid megvalósításában! Téged ez ne tántorítson el egy pillanatra sem, de tudd, hogy kivel és mit osztasz meg!

BAK (december 22-január 20)

Szüntelenül és fáradhatatlanul próbálsz a környezeteddel megértetni valamit, de sajnos be kell látnod, hogy a széllel szemben futsz. Nem akarják megérteni az álláspontod, épp ezért nem is fogadják el, semmilyen szempontból. Tégy egy utolsó kísérletet arra, hogy az általad logikusnak vélt vonal mentén haladva megértesd velük a te szemszögedből vizsgálva a dolgot. Aki még ezek után sem érti, az soha nem is fogja, épp ezért kár a gőzért. Menj és járd a saját utad, a többiek pedig majd boldogulnak valahogy!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Bizonytalan vagy valamivel kapcsolatban, ezért igyekszel minél több embertől tanácsot kérni, abban reménykedve, valaki majd megmondja helyetted, mit kell csinálnod. Mivel azonban nincs két azonos vélemény, ahány embert kérdezel, annyi fajta, különöző állásfoglalást hallasz, így rá kell jönnöd, csak is te döntheted el, hogyan cselekedj. Ez is azt bizonyítja, hogy kívülálló személyek, szubjektív véleményt alkotva nem fogják tudni helyetted megmondani, mit csinálj. Ez a te dolgod, igyekezz tehát magad vállalni a felelősséget!

HALAK (február 20-március 20)

Végre sikerült megfogalmaznod magadnak, hogy mik a céljaid, mi az, amiben ki tudnál teljesedni. Ezt a környezeted nem feltétlenül fogadja kitörő örömmel, de téged a bizalmatlanság ne tántorítson el attól, hogy elindulj a boldogságod felé vezető úton. Fegyverkezz fel önbizalommal, kitartással és akaraterővel, mert nagy szükséged lesz rá ahhoz, hogy saját magadnak és a körülötted élőknek is be tudd bizonyítani, miféle szuper erő és tudás rejlik benned! Hajrá!