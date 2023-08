Napi horoszkóp augusztus 28.: az Ikrek nagy bejelentésre készülnek, a Szüzeknek érdemes meghúzniuk egy határvonalat

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 28.

KOS (március 21-április 20)

Hosszú ideje dolgozol egy bizonyos projekten, mely a hét első napján a végéhez közeledik, mely a legjobbkor érkezik, hiszen az energiatartalékaid fogytán vannak. Örülnél, ha egy kicsit kiereszthetnéd a fáradt gőzt, most azonban nem lassíthatsz, hiszen ha egyszer megállsz pihenni, akkor biztosan nem vágsz neki újra. Közel a célszalag, szedd össze magad és vegyél egy nagy levegőt az utolsó pár méterre, hogy aztán elégedetten és nyugodt lelkiismerettel pihenhess meg! Hajrá!

BIKA (április 21-május 20)

Túl nagy feladatot bíztak rád, amiről menet közben kellett belátnod, hogy meghaladja képességeidet. Ettől rosszul érzed magad, hisz többet néztél ki magadból, mégse csüggedj, magadhoz képest a legjobb formádat hoztad, a maximumot nyújtottad, nincs okod a csalódottságra. Legközelebb majd jobban sikerül, a hegymászóknak sem kell elsőre csúcsot támadniuk. Felmérted a tudásodat, az erődet, megtanultál tartalékolni, így most már kellő tapasztalatod van a következő megmérettetéshez! Csak így tovább!

IKREK (május 21-június 21)

Egészen idáig titkoltad mindenki előtt a nagy bejelentést, ám a hét első napján biztossá válik a dolog, épp ezért bátran és büszkeségtől dagadó mellkassal vállalod fel a környezet előtt, amit ők nem kis elismeréssel nyugtáznak. Valóban büszke lehetsz magadra, nem hiába hullajtottál sok-sok verítéket, nem hiába került oly sok energiádba. Most semmi és senki nem szegheti a kedved! Ünnepelj felhőtlenül!

RÁK (június 22-július 22)

Borzasztóan zavar egy bizonyos helyzet a hét első napján, melyről mindenképp érdemes lenne beszélned valakinek, akiben megbízol és tudod, hogy nem élne vissza a bizalmaddal. Amennyiben nem találsz a környezetedben olyan személyt, akivel szívesen megosztod és aki használható tanácsot ad, inkább vonulj el egy kis időre a világ elől, gondold végig aprólékos részletességgel az egészet és keress olyan megoldást, amely lehetővé teszi azt, hogy ne gyere ki később veszteséggel a dologból.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valaki segítséget ajánl a hét első napján egy eléggé sarokba szorított helyzetben, amelyet kénytelen-kelletlen el is fogadsz, más választásod nem lévén. Ne a rossz oldalát nézd a segítő szándékú személynek, hisz ebben az esetben önzetlenül áll rendelkezésre. Mivel azonban nem szeretsz „tartozni”, épp ezért minden követ mozgass meg, hogy mihamarabb viszonozhasd a nemes gesztust azért, hogy a lelked megnyugodjon, s azért is, hogy a másik is érezze, mindenben számíthat rád!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét első napján ki sem látsz a munkából, a feletteseid annyi terhet pakolnak ugyanis rád, amely alatt kezdesz összeroskadni, nem is nagyon látod a fényt az alagút végén. Mielőtt azonban teljesen besokallsz, előtte igyekezz meghúzni egy határvonalat és tudatni a körülötted lévőkkel, hogy neked is limitáltak az energiaforráaaid. A jelenlegi feladatok tekintetében állíts fel egy prioritási sorrendet, melynek mentén szépen megoldod egyiket a másik után. Este pedig jöhet a jól megérdemelt pihenés!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét első napján mindennél jobban szeretnél elérni egy általad kitűzött célt, gyakorlatilag semmi más nem lebeg a szemed előtt, csak a győzelem és a mindenki felett aratott diadal. Erre akár a saját egészséged kockáztatásával is hajlandó vagy, amely azonban könnyen megbosszulhatja önmagát, amennyiben nem vigyázol. Érdemes tehát a jelenlegi lelkesedésedet egy kicsit borogatnod, iktass be egy kis pihenőt, ne akard egy levegővel átúszni az ötven méteres medencét. Magadnak már bizonyítottál, a környezetednek pedig sokkal fontosabb, hogy összeszedettnek, lelkileg harmonikusnak és egészségesnek lássanak, mintsem hogy állandó jelleggel téged ünnepeljenek!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Kellemetlen szituáció adódik a hét első napján, amelyben sajnos te is nyakig benne vagy. Próbáld meg azonban tisztázni a helyzetet, mielőtt még nagyobb kalamajkába kevered magad, melyből még nehezebb lesz kimásznod. A helyzet abszolút nem reménytelen, kizárólag azért vállald azonban a felelősséget, amit te követtél el és tegyél meg mindent, hogy kijavíthasd a hibát. Minden jó valamire, most megtanultad, hogy mit ne kövess el legközelebb!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét első napján folyamatosan azon dolgozol, hogy valakin mindenáron segíts, úgy látod ugyanis, hogy egyedül nem fog boldogulni, te pedig nem szeretnéd, hogy végül kudarcot valljon. Az illető azonban nem kér a segítségnyújtási szándékodból, melyből tudnod kell venni az adást és hátrébblépni, van neked is elég megoldandó feladatod, ne akarj tehát mindenáron kopogtatni egy olyan ajtón, amelyen érthető okoknál fogva nem fogsz bebocsátást nyerni. Fókuszálj a saját ügyeidre!

BAK (december 22-január 20)

Valaki rendkívül segítőkészen fordul feléd a hét első napján, mindenáron a rendelkezésedre szeretne állni bármiben. Nem biztos azonban, hogy el kell fogadnod, ha nem vagy feltétlenül rászorulva, hisz bár most még nem látszik, nem a legjobb szándékkal igyekszik ott lenni körülötted. Légy óvatos, mert vannak, akik csak érdekből segítenek, és ezek a személyek később be fogják majd nyújtani a „számlát” akkor, amikor nem is számítasz rá!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Egyre közelebb érsz a kitűzött célodhoz, mely lehetővé teszi, hogy végre sebességre kapcsolj és megtedd az utolsó métereket. Ugyan nagyon le vagy már merülve, most kell mégis az eddig összegyűjtött tartalékaidat felhasználni. Hidd el, ha eléred azt, amit kitűztél magad elé, az annál nagyobb eufóriát jelent majd, hisz nem sokaknak adatik meg, hogy kitűznek egy célt és annyi kitartásuk, illetve alázatuk van, hogy végül sikerül is elérniük! Légy büszke magadra!

HALAK (február 20-március 20)

Olyasféle kellemes meglepetés ér a hét első napjám, amely teljesen váratlanul ér, épp ezért tölt el akkora örömmel és kifejezetten jóleső érzéssel. Végre valami pozitív dolog is történik veled, ami előrevisz és feltölt egy kicsit, ennél jobbkor tehát nem is jöhetett volna a meglepetést okozó személy. Használd ki a pillanatot, hozd ki belőle a legtöbbet és jegyezd meg jól, hogy mindig érdemes reménykedni, hisz nem tudod, hogy a Sors mikor ölel a keblére!