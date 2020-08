Napi horoszkóp augusztus 28.: a Kosok megtalálják a lelkitársukat, a Rákok igyekeznek megoldani a saját problémáikat

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 28.

KOS (március 21-április 20)

Úgy tűnik, van valaki, akiben megtaláltad a lelki társadat, aki szavak nélkül is megért, elég csupán szemmel kommunikálnotok. Ritkán fordul elő, hogy olyan személy akad az utadba, akiben minden körülmények között vakon megbízhatsz, akire bármikor számíthatsz. Próbáld tehát foggal-körömmel megtartani, ehhez azonban neked is tenned kell valamit a kapcsolatért. Igyekezz bizonyítani, hogy ez kölcsönös, s hogy te is fektetsz legalább annyi energiát a dologba, mint amennyit ő. Becsüld meg az ilyen embert!

BIKA (április 21-május 20)

A határidő közeledtével be kell látnod, hogy sehol sem tartasz, hogy semmi nem halad úgy, ahogyan eltervezted és ez rendkívüli módon kétségbe ejt. Az első sokk után azonban térj magadhoz és alaposan gondold végig, milyen taktikával lehetsz a lehető leghatékonyabb anélkül, hogy komolyabb hibát követnél el. Hidd el, van megoldás, csak meg kell találnod a hozzá vezető utat, s amennyiben sikerült kidolgozni a tervet, azonnal láss hozzá a végrehajtáshoz, mert most nincs idő arra, hogy háromszor körbejárd, végiggondold, megrágd a dolgokat. Egyszerűen bíznod kell a saját képességeidben és abban, hogy megvan benned az a tudás, ami a cél eléréséhez szükséges! Hajrá!

IKREK (május 21-június 21)

Lelkileg nagyon próbára tettek az elmúlt napok, de igyekeztél minden idegszáladdal arra koncentrálni, hogy senki ne érzékelje, hogy bajban vagy. Azok a személyek a közvetlen környezetedben, akik nagyon jól ismernek, mégis észreveszik rajtad, hogy a számodra most nem kerek világ. Ha egy neked fontos és megbízható ember rákérdez, hogy mi a baj, nem kell feltétlenül titkolnod előle, néha ugyanis sokkal könnyebb feldolgozni az eseményeket és túllendülni bizonyos dolgokon, ha beszélsz róluk. Csak annak add ki azonban magad, akit megbízhatóan tartasz annyira, hogy nem él ezzel visszaélni, s aztán nem kell majd másoktól esetleg egészen más formában visszahallani, hogy mennyire padlóra kerültél. Ha kell, vonulj el a világ elől és tisztázd magadban a dolgokat, hogy mindent le tudj zárni úgy, ahogyan szeretnél!

RÁK (június 22-július 22)

Általában igyekszel te megoldani a saját problémáidat, elég edzettnek gondolod ugyanis magadat ahhoz, hogy megküzdj akár a trójai falóba bújt harcosok sorával is. Ezúttal azonban a képességeid határait feszegeted, és nem biztos, hogy a legokosabb taktikát választod, ha a büszkeséged okán nem kérsz segítséget. Ne akard mindenáron egyedül megoldani a problémát, vedd észre, ha nem tudsz mit kezdeni vele, és még azelőtt igyekezz segítséget kérni, hogy összecsapnának a fejed felett a hullámok. Egyszer neked is félre kell tenned a büszkeségedet, hisz nem létezik az az ember, aki képes egyedül megoldani minden szituációt úgy, hogy sértetlenül kerüljön ki belőle!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A környezetedben akadnak olyanok, akik megpróbálnak másokat manipulálni, ahhoz, hogy érvényesíthessék a saját akaratukat, te pedig értetlenül figyeled ezt, mert el sem akarod hinni, hogy bárki is ilyen eszközökkel tör előre, s vannak olyan kissé naiv emberek, akik bedőlnek mindenféle trükknek. Nem érdemes azonban közbeavatkoznod, hisz ha rájönnek a manipulátorok, hogy le szeretnéd leplezni őket, készek bevetni mindent azért, hogy ártsanak neked, egyszer, s mindenkorra megtanítva arra, hogy ne üsd bele az orrodat mások dolgába. Hidd el, nem érdemes belemásznod ebbe, minek nehezítenéd még jobban az egyébként sem túl egyszerű életed?!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Úgy érzed, sok dologgal késésben vagy, hogy minden lemaradásodat a mai napon szeretnéd behozni, ennek érdekében iszonyatos tempót diktálsz, ami viszont igen nagy valószínűséggel oda vezet, hogy hatalmas hibát is elkövethetsz. Most óvatosnak kell lenned, hisz egyszerre két végéről nem lehet égetni a gyertyát, igyekezz tehát felállítani egy rendszert és aszerint haladj előre olyan sebességgel, ami még lehetővé teszi azt, hogy megfelelő eredménnyel fejezhess be mindent, amit szeretnél. Ne hagyd magad kizökkenteni, hisz neked most egyetlen egy célod van, hogy pontot tehess a folyamatban lévő ügyek végére annak érdekében, hogy aztán nyugodtan adhasd át magad a pihenésnek!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó munkanapjára úgy érzed, kellőképpen elfáradtál ahhoz, hogy bármiféle, nagyobb volumenű dologba kezdj, nem érzed a motivációt tulajdonképp semmihez a pihenésen kívül. Ne is akard most megváltani a világot, örülj neki, ha lesz annyi energiád, hogy befejezd a folyamatban lévő ügyeket, majd nyugodtan hátradőlj egy jéghideg limonádé társaságában. Időnként neked is jár a lazítás, mert ez a feszített munkatempó bárkit nagyon hamar kimerít és te is csak egyszerű földi halandó vagy, akinek időnként túl sok a napi teher: összedobni egy finom vacsorát, kitakarítani a házat és közben még meg is menteni a világot minden veszélytől – ez most így egyszerre nem megy. Szedd össze magad, hogy a napi dolgaidat különösebb botlás nélkül be tudd fejezni, utána koncentrálj csak a pihenésre!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó munkanapja a rohanásé, utolsó előtti pillanatban bíznak ugyanis rád egy elég nagy felelősséggel járó feladatot, amit még a mai napon el kell végezned. Emiatt az első pillanatban rendkívüli módon felbosszantod magad, a másodikban kezdesz kétségbeesni, mert fogalmad sincs, hogyan fogsz ilyen rövid idő alatt felmutatható eredményt produkálni úgy, hogy az mindenki számára elfogadható is legyen. Ha azonban mindent átgondolsz, beláthatod, hogy egyáltalán nem véletlenül raktak ekkora terhet rád, hiszen pontosan tudják, hogy te vagy az arra legalkalmasabb személy, s nem fogsz összeroskadni a súly alatt. Igyekezz átgondolni a helyzetet, mielőbb nekiveselkednél a dolognak, hogy aztán nyugodt lelkiismerettel térhess majd nyugovóra!

NYILAS (november 23-december 21)

Nehezen tudsz túllépni a mások által okozott sérelmeken, képes vagy hosszú időre beleragadni egy-egy negatív tapasztalatba, ami azonban igencsak megakadályoz abban, hogy előrelépj és felemelt fejjel közlekedj. A negatívitás azonban abszolút mérgezi a lelkivilágod, épp ezért érdemes elgondolkodnod azon, hogy megéri-e mindenképp ragaszkodnod olyan tapsztalásokhoz, amik visszahúznak. Nézz előre, keress pozitív élményeket és személyeket, hisz ezekből tudsz építkezni és a jövődet megalapozni. Hidd el, hosszabb távon jóval kifizetődőbb lesz!

BAK (december 22-január 20)

Gőzerővel készülsz a nagy megmérettetésre, hogy amikor arra kerül a sor, hogy bizonyítsd a rátermettséged, egy légvétellel képes legyél átúszni a medencét. Rendkívüli módon túlteng benned a bizonyítási vágy, abszolút nem foglalkozol azzal, mi mindent kell feláldoznod annak érdekében, hogy elsőként szakítsd át a szalagot a célban. Ez azonban nem biztos, hogy mindig a legjobb taktika, nem lehet ugyanis minden esetben ugyanaz az útvonal a sikerhez. Légy felkészült arra az esetre, ha útirányt kell változtatni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Feszült vagy egy számodra fontos ügy miatt, ami nem-igen akarja az általad elvárt eredményt produkálni. Emiatt görcsösen nekifeszülsz a dolognak, legalábbis mintha erővel megoldhatnád a helyzetet, amivel azonban azt éred el, hogy még lassabban megy majd a dolog. A folytonos feszültség helyett azonban jobban teszed, ha górcső alá veszed a kialakult szituációt és megvizsgálod, vajon miért is ilyen lassú a folyamat, mi az az ok, amely miatt nem haladnak a dolgok a maguk medrében a megfelelő tempóban. Amennyiben megtalálod a rést a pajzson, mindenképp igyekezz korrigálni annak érdekében, hogy mihamarabb célba érhess!

HALAK (február 20-március 20)

Éjt nappallá téve dolgoztál egy bizonyos projekten, rendkívül fontos volt számodra, hogy elismerjék a munkádat, így lehetősége nyílt volna feljebb lépni a ranglétrán. Legnagyobb csalódásodra azonban azzal kell szembesülnöd, hogy valaki elhappolta előled az eredményt és úszik abban a sikerben, amibe neked kellett volna fejest ugranod. Rendkívüli módon feldühít a helyzet, mégse engedj teret az indulataidnak, sokkal inkább csendesen magyarázd el azoknak az ügyben illetékes embereknek, igazságot lehetnek. Hidd el, nem a hangodat hallatva tudsz tenni a kialakult helyzet ellen, sokkalinkább azzal, ha diszkréten ám annál hathatósabban cselekszel! Ne hagyd magad!