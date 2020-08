Napi horoszkóp augusztus 26.: a Rákokban nagy a bizonyítási vágy, az Oroszlánok változatos élményekre számíthatnak

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 26.

KOS (március 21-április 20)

Nagyobb volumenű döntés előtt állsz, amelyet nem lehet csak úgy hűbele Balázs módjára meghozni, hisz következménye lehet a jövőd tekintetében is. Igyekezz tehát alaposan górcső alá venni minden tényezőt és annak tükrében meghozni a döntésed, hogy mi a legjobb számodra. Ezúttal ne azt nézd, hogy mások mit fognak szólni vagy esetleg ki fog rajta megbotránkozni, fontos, hogy mindenképp a saját érdekeid legyenek előtérben! A döntésed nem egyszerű, ám mégis meg kell hoznod ahhoz, hogy a jövőd biztosítva legyen!

BIKA (április 21-május 20)

A mai napon olyasféle kalandban lehet részed, amely nem minden nap adatik meg mindenkinek, mégis rengeteg élményt tartogat magában. Ehhez azonban arra van szükség, hogy mindenképp nyitott szemmel járj és észrevedd az eléd háruló lehetőségeket, hisz másképp semmiféle alkalmat nem tudsz megragadni. Ne hagyd, hogy mások befolyásoljanak vagy lebeszéljenek a dologról, ha te látsz benne fantáziát és a testi épséged nincs veszélyeztetve, abban az esetben miért ne próbálhatnád ki magad valami újban?! Csak azokra hallgass, akikben te is maradéktalanul megbízol és pontosan tudod, csak a javadat akarják. Ne hezitálj sokat azon, hogy belevágsz-e, hisz ma még előtted a lehetőség, de ki tudja, mit hoz a holnap!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy érzed, valaki szándékosan provokál és próbáld kihozni a sodrodból, úgy tűnik számodra, az illető zavaró tényezőként lát téged maga körül, épp ezért mindent megtesz, hogy megszabaduljon tőled. Mivel nem tudod mire vélni a dolgot és rendkívülien felháborít a helyzet, ne hezitálj sokat, állj elé és kérdezz rá, hogy mi a problémája veled, illetve kérd, hogy mondja a szemedbe, ha valami zavarja. Ennél sunyibb és idegesítőbb dolgot ugyanis elképzelni sem tudsz, mint amikor valaki szándékosan fúr a pozíciódból. Állj a sarkadra és mutasd meg, milyen fából is faragtak!

RÁK (június 22-július 22)

Mndenféleképp bizonyítani szeretnél a környezetednek, meg akarod ugyanis mutatni, mennyire rátermett vagy bizonyos dolgokra, ezért kezdesz a saját értékrendeden és határaidon túllépni annak érdekében, hogy másoknak tátva maradjon a szájuk. Amennyiben azonban egy pillanatra megállsz és gondolkodsz, rájöhetsz arra, hogy korántsem biztos, hogy megéri önmagadból kivetkőzni csak azért, hogy valaki elismerjen egyenrangú partnereként. Önálló személyiség vagy a magad értékeivel, ne erőltess tehát magadra semmiféle álarcot azért, hogy magasabbra léphess a szamárlétrán! Aki szeret, és elisme, annak nincs szüksége arra, hogy bármit is bizonyíts neki, akinek pedig nem vagy elég úgy, ahogy vagy, annak pedig tótágast is állhatsz, az sem lesz elegendő!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az életről történő gondolkodásmódod rendkívüli módon meghatározhatja a mai napodat. Változatos élményeket tartogat ugyanis ez a nap számodra, melyek között lesznek pozitívak és lesznek kevésbé pozitívak is. Az, hogy mit hogyan értékelsz és hová helyezel magadban bizonyos dolgokat, az csakis rajtad múlik és a különböző helyzetekhez való hozzáállásodon. Nem biztos, hogy minden szituáció úgy alakul, ahogy azt elképzelted, ennek okán nem is biztos hogy az adott élmény feltétlenül pozitív lesz, ám ha úgy értékeled, hogy mégis tanulhatsz belőle valamit, levonva a megfelelő konzekvenciát, az is egyfajta élmény tud lenni számodra! Minden csak azon múlik, hogyan állsz hozzá az élethez!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Noha alapvetően távol áll tőled az ártó szándék, ennek ellenére ma mégis sikerül valakit akaratodon kívül megbántanod, aki ráadásul közel áll a szívedhez. Mivel az illetőnek igen rosszul esik, az, amit mondasz neki, igyekezz mihamarabb elismerni a hibádat és bocsánatot kérni, valamint törekedj arra, hogy kárpótold a botlásodért. Amennyiben fontos vagy számára, értékelni fogja azt, hogy képes vagy bocsánatot kérni és elismerni a hibádat, így nem fog nyomot hagyni a kapcsolatotokon. Tanácsos a jövőben előbb végiggondolnod, hogy mit is szeretnél kimondani, mielőtt rendezetlen sorrendben és stílusban buggyannának ki a szádból a gondolataid! Nyugi, te is ember vagy, így nyugodtan hibázhatsz!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Vannak olyan helyzetek az életedben, amiket nem osztasz meg mindenkivel, a szívedhez a legközelebb állók nyerhetnek betekintést. Nincs is ezzel semmi gond itt van az embernek egy úgynevezett intim szférája, amely csak az övé és erőszakkal nem lehet beletolakodni. Nem kell hagynod tehát, hogy olyan személyek furakodjanak közel hozzád, akiket valójában nem is pozitív előjelű érzelmeik vezérelnek, csupán csak érdekből legyeskednek körülötted. Ha kellőképp tágra van nyitva a szemed, könnyen észreveheted őket, hisz teljesen másképp viselkednek, mint azok, akiknek őszinte az irányodban táplált szeretetük.

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyan változás előtt állsz, amelyről akárhogy győzködöd magad, valahogy mégsincs ínyedre. Mivel azonban nem tudod tovább tolni magad előtt a dolgot, így bármennyire is kellemetlen, kénytelen vagy elfogadni a tényt, hogy az Élet bizony sosem állandó, mindig változnak körülötted a körülmények, neked pedig, bármilyen fájó, meg kell tanulnod együttélni ezzel. Hidd el, néha jót tesz az, ha kicsit elmozdulsz egy adott helyzetből, hisz a változás nem feltétlenül hoz rosszat az életedbe, könnyen lehet, hogy olyasmit tartogat, ami hosszútávon hasznos lehet számodra! Fel a fejjel, nem látod az utat, ha mindig lefelé nézel!

NYILAS (november 23-december 21)

Kirekesztve érzed magad egy bizonyos helyzetben, olyan, mintha tudomást sem vennének rólad. Ez rendkívül rosszul érint, azt sem tudod, hogyan illene lereagálnod a dolgot anélkül, hogy különösebben arrogáns lennél. Mielőtt azonban vulkánként törne ki belőled a haragod, igyekezz higgadtan kezelni a helyzetet és megfejteni, vajon miért nem férsz bele a csapatba. Könnyen lehet, hogy egy apró változtatás megoldja a jelenlegi feszült helyzetet és te is a csapat egyenrangú tagjává válhatsz. Ne gondolj a dolog mögé túl sokat, ne kezdj el összeesküvés elméleteket gyártani, inkább a megoldása koncentrálj!

BAK (december 22-január 20)

Nem szereted a feszültséget, kifejezetten frusztrálnak a konfliktus helyzetek, emiatt kellemetlenül érzed magad. Igyekezz tehát, amennyire lehet, a feszültséget minimalizálni magad körül, noha fel kell készülnöd arra, hogy mindig lesznek az életben olyan szituációk, amikor parázslik közötted a levegő. Mielőtt azonban teljesen befeszülnél az ilyen szituációkban, érdemes megoldáscentrikusan gondolkodva olyasféle alternatívákat keresni, amelyek minimálisra csökkentik az esetleges vulkánkitörés lehetőségét. Amely helyzeteket azonban befolyásolni nem tudod, azokkal kapcsolatban nincs más választásod, el kell fogadnod őket!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Megoldásra váró ügyeidben igényelsz segítséget, ebben a pillanatban fogalmad sincs azonban, kihez fordulhatnál ezzel kapcsolatban. Érdemes alaposan megfontolnod, kitől kérsz mankót, hisz egyfelől nem mindenki alkalmas a dologra másfelől nem biztos, hogy mindenkiben maradéktalanul megbízhatsz. Vess latba minden szempontot annak érdekében, hogy az eredmény végül vállalható legyen, illetve senki ne használja ki átmeneti kiszolgáltatottságodat. Nem mindenki olyan ugyanis, amilyennek mutatja magát, akad, aki csak érdekből segít, hogy aztán kamatos kamatokkal nyújthassa be a számlát. Amennyire tehát tudod, kerüld el ezeket a személyeket és olyan segítséget válassz, aki önzetlenül áll rendelkezésedre!

HALAK (február 20-március 20)

Olyan emberekkel hozhat össze a sors, akikkel hosszútávú barátságokat, illetve üzleti kapcsolatokat köthetsz, épp ezért érdemes nyitottnak lenned az ismerkedésre. Vesd bele magad tehát a kapcsolataid építésébe, hisz nem tudhatod, ki mit hoz magával. Lesz közöttük olyan, aki a barátod lehet és lesz olyan, akivel a jövőben nagy volumenű sikereket érhetsz el. Igyekezz azonban szelektálni, az üzletfeleid ugyanis nem tudnak a barátaid is lenni egyben. Vagy a barátaid lesznek vagy az üzlettársaid, a kettő azonban nem keverhető. Nyitott szemmel ismerkedj, ne árulj zsákbamacskát és vedd észre, ha valaki álságos és játszmázik veled szemben!