Napi horoszkóp augusztus 26.: a Mérlegeknek változtatniuk kell bizonyos dolgokon, a Nyilasoknak érdemes óvatosan kezelniük az áldozatkészségüket

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 26.

KOS (március 21-április 20)

Akad valaki a környezetedben példátlan sikerszériában vagy, mely miatt kissé ferde szemmel tekintesz rá, s alig titkoltan irigyled, hogy veled ellentétben neki már sikerült idáig eljutnia. Ha azonban egy pillanatra belegondolsz, rá fogsz jönni, hogy az általa elért eredmény nem csak úgy az ölébe hullott, az bizony sok-sok áldozat és kitartó munka gyümölcse, amit az utcasarkon senkinek nem osztogatnak ingyen. Így amennyiben te is hasonló dolgokról álmodsz, fel kell állnod a kényelmes karosszékből és el kell indulnod. Amennyiben egy helyben toporogsz, abban az esetben nem terem neked semmilyen babér, ez teljesen biztos!

BIKA (április 21-május 20)

Nem is olyan régen nagyot csalódtál egy bizonyos személyben, aki meglehetősen közel állt hozzád, emiatt bizalmatlanná váltál szinte mindenkivel szemben. Ez azonban nem vezet sehová, mert előbb-utóbb azt fogod észrevenni, hogy már senki nem áll melletted. Ne abból indulj ki, hogy mindenki rosszat akar neked, járj inkább nyitott szemmel, légy dörzsöltebb és ismerd fel azt a személyt, aki ártó szándékkal közeledik. Merd elhinni, hogy vannak őszinte barátaid is, mert tényleg vannak ilyenek is!

IKREK (május 21-június 21)

Foggal-körömmel harcolsz egy bizonyos ügyért, melyben úgy tűnik, teljesen egyedül maradtál, nem akad ugyanis jelen pillanatban egyetlen társad sem, aki lelkesítene, s hajlandó lenne veled tartani az általad kitűzött célhoz vezető úton. Mivel így sokkal fárasztóbb a dolog, épp ezért megfordul a fejedben az is, hogy inkább feladod az egészet és új feladatokat keresel. Mielőtt azonban végleg hátat fordítanál mindennek, győződj meg róla, hogy ebből a helyzetből tényleg nem lehet többet kihozni. Ha átgondolod, valószínűleg kijöhet belőle valami, s utóbb bánni, fogod, ha megfutamodtál. Adj még egy esélyt magadnak!

RÁK (június 22-július 22)

Mindig nagyon igyekszel a maximumot kihozni magadból, abszolút a tökéletes eredményre törekedve. Ez a fajta teljesítménykényszer azonban kezd a saját életed és a kapcsolataid rovására menni, mely miatt lelkiismeret-furdalásod van, mégsem tudsz választani a kettő között. Néha bizony engedned kell, s érdemes tudomásul venned, hogy időnként meg kell húznod egy határvonalat a maximalizmus és a számodra fontos emherek között. Igyekezz különválasztani azt, hogy minőségi idővel építsd a kapcsolatot a szeretteiddel, emellett jusson elegendő energiád a céljaid elérésére is. Próbáld megtalálni az arany középutat!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az utóbbi időben alapjaiban rengett meg a bizalmad egy bizonyos személyben, emiatt számára is érezhetően kerülöd a társaságát. A hétvége első napján úgy hozza az élet, hogy a szóban forgó személy rá is kérdez arra, hogy mégis mi bánt. Eljött tehát az őszinteség pillanata, vállald fel nyugodtan a véleményedet, azt, hogy mivel gázolt a lelkedbe, hisz csak úgy tudod lezárni a vele való konfliktust, ha beszéltek erről. Ügyelj arra, hogy ne legyen bántó a hangnem, hiszen intelligens, emberi módon is elmondhatod, mit érzel. Talán most sikerül rendeznetek a kapcsolatotokat, amennyiben pedig nem találjátok meg a közös nevezőt, abban az esetben legalább úgy tudsz tovább lépni, hogy nem maradtak benned tüskék az illetővel szemben!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Rendkívül kényelmetlenül érzed magad egy bizonyos szituációban a hétvége első napján, éppen ezért szeretnéd mihamarabb felhúzni a nyúlcipőt és menekülőre fogni. Amennyiben azonban egy pillanatra megállsz és elkezded részleteiben vizsgálni a dolgot, rájöhetsz, hogy nem is olyan kilátástalan ez a helyzeted, csupán csak elsőre látszott annak. Az életben sokszor találkozhatsz váratlan eseményekkel, amelyeket azonban némi ügyességgel a magunk javára tudunk fordítani. Ez most pont egy ilyen szituáció, melyet nem véletlenül sodort utadba a sorsod, hiszen minden okkal történik!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A saját fejlődésed érdekében időnként változtatnod kell bizonyos dolgokon ahhoz, hogy előre tudj lépni. Ne ragaszkodj görcsösen mindahhoz, ami csak hátráltat vagy visszahúz! Merj új kalandokba belevágni, s meglátod, hogy ezek rengeteg új élményt tartogatnak a számodra. Csupán tudnod kell lezárni bizonyos ügyeket, amelyek már semmi jót nem tartogatnak a számodra, ezzel együtt pedig érdemes nyitottnak lenned más események iránt és akkor számos új lehetőség nyílik meg előtted. Ne feledd: aki mer, az nyer!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valaki a környezetedben olyan manőverre készül, amelyet te mindenáron meg szeretnéd akadályozni, hiszen tulajdonképp kizárólag a veszélyt látod benne. Az illető azonban nemhogy nem fogadja el azt, hogy lebeszéld, de még arrogánsan is reagál, amikor figyelmezteted rá, hogy rossz utat választott. Nem kell tehát a továbbiakban heroikusan közbeavatkoznod, te mindent megtettél, ha pedig nem hallgat rád, az legyen az ő dolga. Amennyiben bajba kerül, biztosan meg fogja oldani a helyzetet, ha pedig nem, neki kell elvinnie a balhét. Ha belebukna, s utána megkeresne, akkor viszont ne zárkózz el, inkább biztosítsd róla, hogy változatlanul kész vagy segíteni neki, hiszen egy jó barát a bajban is kitart!

NYILAS (november 23-december 21)

Valaki óriási szívességet kér tőled a hétvége első napján, melyre szíved szerint azonnal nemet mondanál. Nem annak okán, hogy a segítőkészség hiányzik belőled, sokkal inkább úgy véled, hogy túl nagy áldozattal járna az, hogy az illető szolgálatába állsz. Próbáld óvatosan elmagyarázni neki, azzal együtt, hogy azt gondolod, ami elhatározott, az megítélésed szerint aránytalanul nagy kockázatot jelentene az eredményhez képest, ezért vélhetően jobb, ha bele sem fog az egészbe. Találjátok meg a legnagyobb közös nevezőt, s akkor mindketten jól jöttök ki a dologból!

BAK (december 22-január 20)

Bár abszolút nem vagy konfliktuskereső, általában véve megpróbálsz a békesség kedvéért köntörfalazni, ez azonban nem mindig tűnik működőképesnek. A hétvége első napján elérkezik az a szituáció, ahol már, te magad is érzed, hogy ezek az őszinteség pillanatai, ahol fel kell vállalnod azt, ami benned van, mert nem kell elhallgatnod semmit még akkor sem, ha ezzel kivívod mások ellenszenvét. Ha véleményed van, ne titkold el, igenis vállald az álláspontodat akkor is, ha tudod, hogy mások az adott ügyről nem egészen így gondolkodnak. Légy bátran önmagad, és ne törődj azzal, hogy ez vajon kinek nem fog tetszeni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hétvége első napján kezd elveszni a türelmed egy bizonyos üggyel kapcsolatban, amin már hosszabb ideje dolgozol, ám az eredmény csak nem akar jönni. Ennek okán gondolkodsz el azon, hogy feladod az egészet, miután futottál egy utolsó kört. Könnyen lehet, hogy igazad van, mégse add fel, hisz ha épp most sejlene fel a fény az alagút végén, te pedog nem sejtve, visszafordulsz, akkor bizony odavész a rengeteg leadott energia. Inkább gondold át az egészet, s módszeresen keresd a megoldást, ne kapkodj, s akkor szinte biztosan sikeresebb lehetsz!

HALAK (február 20-március 20)

A hétvége első napján úgy érzed, valamivel kapcsolatban olyan szélmalomharcot vívsz, amelynek első pillantásra semmi értelme, nem látszik ugyanis, hogy hosszú távú eredményt hozna. Ennek ellenére mégis valamiért azt érzed, hogy érdemes kitartanod annak ellenére is, hogy a körülötted élők már lemondtak róla. Micsoda szerencse, hogy a női megérzésed azt súgta, ne menj sehová, hiszen senki nem gondolná, hogy az ügyben váratlan fordulat következik be, amely végül elhozza a sikert. Ezt most csakis a magabiztosságodnak köszönheted, melyre a környezeted is elismerően bólint, hisz álmaikban nem gondolták, hogy valami kisül a dologból, amit még ünnepelni is lehet. Légy tehát joggal büszke magadra!