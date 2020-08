Napi horoszkóp augusztus 25.: az Ikrek zsúfolt életet élnek, a Szüzek nagy komoly rejtélyről ránthatják le a leplet

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 25.

KOS (március 21-április 20)

Valaki, akinek nem vagy túl szimpatikus, minden mozdulatodba beleköt, úgy érzed, egyfolytában provokál és megpróbál fogást találni rajtad. Téged eleinte rendkívül ilyen feldühít ez a kicsinyes játék, rá kell azonban jönnöd, hogyha nem veszed fel az illetővel a kesztyűt, abszolút el találhatja a gyengepontjaidat. Épp ezért a leginkább úgy vághatsz vissza, ha teljesen figyelmen kívül hagyod, keresztül nézel rajta és semmilyen szinten nem engeded magad provokálni a továbbiakban. Hidd el, ez fogja a legjobban felbosszantani, hisz ebből érezheti, hogy bármi is a célja veled, nagyon rossz úton jár. Igyekezz higgadt maradni, amennyire csak tudsz!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, most van a legnagyobb szükséged arra, hogy a munkától egy kicsit elvonatkoztass, semmi másból nem áll ugyanis az életed az utóbbi időben, mint az elhatalmasodni látszó teljesítménykényszerből, amely abszolút rányomja a bélyegét a hétköznapjaidra. Ma azonban lehetőséged nyílik valami olyasmit kipróbálni, ami kiránthat ebből a mókuskerékből, ahol alkalom nyílik arra, hogy pozitív élményekkel gazdagodj. Ne hezitálj tehát, tedd félre az állandó megfelelni akarást és tegyél valami olyasmit, ami feltölti az endorfin raktáraidat. Hidd el, fásultan nem lehet ugyanazt a szintet produkálni az év 365 napján!

IKREK (május 21-június 21)

Noha még csak a hét elején jársz, mégis annyi tennivaló van már most a nyakadban, ami rengeteg ahhoz, hogy a hét második felére maradéktalanul teljesítsd őket. Kissé túlvállaltad magad, az elegendőnél jóval több feladatod van, így nincs más dolgod, mint elindulni az akadálypályán. Bárki bármit szeretne rádtestálni a következő napokban, a saját érdekedben ne mondj rá igent, hisz már ez is sok, amivel meg kell küzdened. Ne legyen lelkiismeret furdalásod emiatt, hisz ismered a határaidat és ugyan ezúttal egy kicsivel feljebb toltad az átlagnál, mégis pontosan tudod, hogy mi az, ami már nem fér bele az életedbe. Aki ezt nem érti meg, azt a személyt nem neked kell vigasztalnod!

RÁK (június 22-július 22)

Kikéred valakinek a véleményét egy számodra fontos ügyben, az azonban, amit hallassz, koránt sem egyezik azzal, amit te gondolsz. Kissé rosszul esik az őszinteség, mint egy provokációnak éled meg, ám ha egy pillanatra belegondolsz, nem véletlenül kérted ki az illető álláspontját, fontos ugyanis számodra, mit gondol. Ne orrolj tehát meg rá amiatt, hogy más véleménye van, mint ami neked jól esne, ehelyett inkább gondold végig, mi lehet az alapja arra, amit mond és igyekezz megfontolni a tőle kapott tanácsokat. Hidd el, noha most nem vagy maradéktalanul boldog az illető véleményét hallva, hosszútávon biztosan nem nyúltál mellé!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Minél hamarabb meg kellene oldanod egy elég bonyolult ügyet, ami befolyással van a jelenlegi életedre, ám valahogy mégsem fűlik hozzá a fogad, megoldás helyett tehát tolod magad előtt az egészet. Ezzel azonban azt fogod csupán elérni, hogy a helyzet meg nem oldódik, előbb-utóbb föléd tornyosul és mintegy lavinaként fog rád omlani. Ezen a ponton fel kell tehát tenned magadnak a kérdést, hosszútávon mivel jársz jobban: azzal, ha menekülsz előle vagy azzal, ha beleállsz és rövidebb idő alatt pontot teszel a végére. Az, hogy nyugodtan szeretnél-e aludni, az csakis a te döntésed!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Egy számodra rejtélyes ügy hosszú ideje birizgálja fantáziádat, azon gondolkodsz, hogyan tudnál utána járni úgy, hogy nem kell a szakadék szélén egyensúlyoznod miatta. Mivel azonban pontosan tudod, hogy a dolog rejt némi veszélyt is magában -hisz nem véletlenül nem tettél eddig semmiféle lépést-, épp ezért érdemes elgondolkodnod azon, vajon megéri-e kockáztatni. Korántsem biztos ugyanis, hogy olyan volumenű lesz majd a az eredmény, amelyet vártál volna. Könnyen lehet, hogy csalódni fogsz és rájöhetsz, hogy biztosan nem minden az, aminek látszik. Kétszer gondold tehát végig, hogy egyszer elindulsz-e!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Akad valaki a környezetedben, aki jóval többet vár el tőled, mint az egyenrangú társaidtól, úgy érzed, sokkal többet kell letenned az asztalra, mint másoknak és ez rendkívülien feldühít. Nem kell azonban hagynod magad irányítani, ne engedj teret mások uralkodási vágyának, határozottan állj ki magadért és ne adj lejjebb ebből. Senki nem kötelezhet ugyanis arra, hogy olyasmit tegyél, amit egyébként mások sem tennének meg, illetve nem a te dolgod megtenni. Csak arra hallgass, akire valóban szükséges, a többiek pedig tehetnek egy szívességet neked!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Te, magad sem mered elhinni, de úgy tűnik, végre révbe érhetnek a terveid, a célegyenesben vagy és már csak az a dolgod, hogy átszakítsd azt a bizonyos szalagot. Mielőtt azonban elbíznád magad és túlságosan lelassítanál, ne hagyd, hogy a figyelmed egy pillanatra is lankadjon, Hisz ha valamikor szükség volt a 100 %-os figyelmet rá, az most van. Az utolsó pillanatban ne enged ki a kezedből a győzelmet, sokáig bánnád ugyanis, ha most lazítanak el és elúszna a hajót. Kapcsolj rá, majd a célban ráérsz kifújni magad!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyasfajta meglepetésben lehet ma részed, amelyre abszolút nem számítottál, mégis lehetővé teszi, hogy végre kiengedd a fáradt gőzt. Légy hálás annak, akitől kapod, nem minden nap adódik ugyanis lehetőséged olyasmire, amit ezen meglepetést tartogat számodra. Használd ki minden pillanatát, hisz nem tudhatod, hogy meddig tarthat, épp ezért add át magad az élvezeteknek! Még jó, hogy ilyen emberek is vannak a környezetedben, nem igaz?

BAK (december 22-január 20)

Apró kis hang duruzsol folyamatosan a füledbe, hogy valami nincs rendben körülötted. Bármennyire is igyekszel nem tudomást venni a problémákról, mégis valahol a szíved mélyéb tudod, hogy muszáj megoldanod őket ahhoz, hogy ne lehessenek álmatlan éjszakáid a jövőben. Végy tehát egy nagy levegőt és igyekezz a megoldható egyenleteket egyedül megoldani, ha pedig elakadnál, kérj olyasvalakitől segítséget, aki közel áll hozzád és maradéktalanul megbízol benne. Így vagy úgy, de kénytelen vagy ugyanis szembenézni a negatív dolgokkal is, hisz attól mert becsukod a szemed, még nem fogsz láthatatlanná válni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Rajtad a sor, hogy bizonyíts, ám a rajtkövön remeg meg a lábad, legszívesebben elfutnál a feladat elől. Valahol azonban te is pontosan tudod, hogy nem lehet megoldás az, ha menekülőre fogod, jobban teszed tehát, ha némi bátorságot magadra erőltetve beugrasz a mélyvízbe. Amennyiben a feladathoz szükséges tudás és tapasztalat megvan benned, semmi gond nem lehet, ha pedig mégis akad valami, korántsem biztos hogy a megugorhatatlan kategóriából való. Ne futamodj meg, hisz akin folyamatosan rajta van a nyúlcipő, soha nem lehet sikeres. A kérdés tehát adott: szeretnél-e győzni vagy folyamatosan menekülsz inkább?

HALAK (február 20-március 20)

Hatalmasat kell csalódnod valakiben, akiről abszolút nem gondoltad, hogy valaha negatív előjelű érzéseid lehetnek irányába. Rendkívülien elkeserít a tudat, hogy ennyire félre ismertél valakit, annak ellenére, hogy tökéletes emberismerőnek gondolod magad. Hidd el, ez a fogalom nem létezik, amennyiben ugyanis valakit az érzelmei irányítanak, onnantól kezdve nem mindig tud objektíven látni sem bizonyos szituációkat, sem a benne szereplő személyeket. Komoly tanuló pénzt fizettél, a jövőben igyekezz tehát nyitott szemmel járni, nehogy ismét a naivitásod áldozatául ess. Hidd el, az illetőről a Karma gondoskodni fog a jövőben!