Napi horoszkóp augusztus 24.: a Bikákat eltalálhatja Ámor nyila, a Vízöntők a békebíró szerepét vállalják

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 24.

KOS (március 21-április 20)

Olyan jeleket kapsz a hét első napján, amelyeket nem is nagyon tudsz mire vélni, ám mindenképp elgondolkodtatóak számomra. Attól tartasz azonban, hogy amennyiben követed ezeket a jeleket, olyan irányba mehetsz el, ami az elején nem volt betervezve és igencsak tévútnak bizonyul. Benne van azonban az is a pakliban, hogyha hallgatsz rájuk, olyasféle sikereket is elérhetsz, amelyek normál esetben nem maguktól értetődőek és igencsak kivételesnek minősülnek. Hallgass a megérzéseidre, hisz ezúttal másképp úgysem tudsz dönteni! Az, hogy jól döntöttél-e, úgyis csak később derül ki!

BIKA (április 21-május 20)

A hét első napja különleges találkozást tartogat számodra, derült égből talál szíven ugyanis Ámor nyila. Abszolút nem számítottál rá, hogy az utóbbi időben tapasztalt csalódások után még létezhet valaki, aki iránt ilyesfajta érzelmeket táplálsz az első pillanattól kezdve, ám nagyon úgy tűnik, hogy az illető mindent elsöprő szerelmet hozott az életedbe. Ragadd meg az alkalmat, hisz nem tudhatod meddig áll a lehetőség, arra viszont érdemes ügyelned, hogy ne éldd bele magad 100%-osan a dologba, hisz az esély ezúttal is megvan arra, hogy elhasalsz. Csak szépen, finoman haladjatok előre, nem kell rögtön oltár elé állnotok!

IKREK (május 21-június 21)

Noha a hét elején illene fejest ugranod a munkába, valahogy neked mégsem fűlik a fogad a kötelezettségekhez. Ez azonban sajnálatos módon most nem rajtad múlik és nem a te választásod, vannak ugyanis olyan élethelyzetek, amikor meg kell ráznod magad és teljesíteni azt a szintet, amit elvárnak tőled. Ha nem úgy állsz neki a dolognak, mintha a fogadat húzná valaki, hidd el, hamarabb végzel majd, mint gondoltad! Ehhez azonban némi akaraterőre is szükséged van, máshogy nem fogsz tudni semmiféle eredményt letenni az asztalra!

RÁK (június 22-július 22)

Talpraesettséged útmutató lehet mások számára, a környezeted ugyanis tátott szájjal figyeli, ahogy bizonyos helyzeteket időnként le tudsz reagálni. Ennek köszönhetően számtalan alkalommal vágod ki magad szorult helyzetekből, most nem történik ez másképp, hisz olyasfajta szituáció adódik, ahol a talpraesettséged nélkül nem igen tudnál ellavírozni. Büszke vagy magadra, hisz olyasfajta elismerést váltasz ki a környezetedből, amely lélek simogató számodra is. Csak így tovább, vérbeli profi vagy!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Szerettél volna ugyan a mai napba egy kis romantikát csempézni, egy váratlan program azonban keresztülhúzza a számításaidat. Emiatt rendkívül dühös vagy, nagyon nem szereted, ha a körülmények befolyásolják a terveidet. Mielőtt azonban felrobbannál, igyekezz higgadtságot magadra erőltetni és elfogadni, hogy bizony időnként akadnak olyan prioritást élvező feladatok, amelyek halaszthatatlanok és muszáj elvégezned őket ahhoz, hogy elkerülhesd a detonációt. Amennyire lehet, viszonylagos gyorsasággal tegyél pontot a dolog végére, így este maradhat időd romantikára is!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Egy egyszerű feladatból kreáltál több ismeretlenes egyenletet, mostanra pedig a helyzetben fuldokolsz és fogalmad sincs a megoldókulcs hollétéről. Túlbonyolítottad a helyzetet és nem számítottál arra, hogy sokkal nehezebb lesz kikerülni a dologból, mint ahogyan belekerültél. Nincs azonban veszve minden, igyekezz megrázni magad, higgadtan és megoldáscentrikusan gondolkodj, hisz bizonyosan ott van a megoldás előtted, csak meg kell látnod a fátol az erdőt! Ne add fel, te ugyanis nem az az ember vagy, aki, amennyiben a helyzet bonyolódik, felhúzza a nyúlcipőt és futásnak ered! Állj bele a feladatba két lábbal és hidd el, előbb megoldódik, mint azt gondolnád!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az a fajta ember vagy, aki szeret a múltban leragadni, aki a nosztalgiából táplálkozik, kifejezetten frusztrálnak a változások és az új helyzetek. El kell azonban fogadnod, hogy időnként egyszerűen muszáj változtatni bizonyos dolgokon ahhoz, hogy a Világ körforgása megmaradjon. Hidd el, semmi sem állandó, folyamatos változásokból és új ingerekből áll az élet, az pedig csak rajtad múlik, hogy megragadod-e a szembejövő lehetőségeket vagy örökké a múltból táplálkozol, amelynek köszönhetően jóval lassabban haladsz az utadon. Minden a te választásod, a tetteid eredménye azonban annak függvénye, hogy hogyan is állsz hozzá a különböző élethelyzetekhez és mennyire fogadod el a változó világot!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valaki kellemetlen helyzetbe hoz mások előtt azzal, hogy olyan kérdést tesz fel neked, amelyre csak őszintén tudsz válaszolni, mindenféle köntörfalazás nélkül. Első pillanatban fogalmad sincs, hogyan reagáld le ezt a sarokba szorított helyzetet, amennyiben azonban a többiek előtt jársz egy lépéssel és némi diplomáciát gyakorolsz, sikerülhet olyan választ adni, amellyel sem te, sem más nem kerül szorított helyzetbe. Bármennyire is esik nehezedre, ezt a békát most le kell nyelned, ne légy dühös az illetőre, hisz neki sem volt más választása. Vannak ilyen szituációk az életben, tegyél pontot a végére és egyszerűen lépj tovább!

NYILAS (november 23-december 21)

Hosszú, kemény munkával teli időszak után végre neked is jut lehetőséged arra, hogy egy kicsit magaddal foglalkozz. Most semmi más nem fontosabb, mint az, hogy feltöltődj, legfőképp lelkileg. Ennek hozzávalói pedig nem mások, mint egy masszázsszalon, egy trendi ruhabolt a legjobb darabokkal és a barátnőddel egy kellemes ebéd, egy hangulatos étteremben. Hidd el, amennyiben ezt a napot magadra szánod, holnap új emberként térhetsz vissza a munkás hétköznapokba!

BAK (december 22-január 20)

Egy rossz élmény, tapasztalat kísért a múltból, melyen akárhogy is próbálsz, nem igazán tudsz túllépni. Mivel ez egy nagyobb volumenű, ám negatív előjelű élmény, nem is kell ezt a terhet magadra tenned és egyedül megoldanod a gondot, keress tehát a közvetlen környezetedben valakit, akiben maradéktalanul megbízol és tőle próbálj segítséget kérni. Amennyiben nem találsz ilyen embert, érdemes kikérned egy szakember véleményét és segítségét, hisz egyedül nem tudsz megbirkózni ezzel. Nem kell emiatt lesütnöd a szemed, mindenkinek vannak olyan akadályok az életében, amelyeket egyedül nem biztos hogy megtud ugrani egyedül, egyetlen szál tornacipőben!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét első napján úgy tűnik, hirtelen a békebíró szerepét kell magadra venned, hisz egy olyan vitás helyzetet kell elsimítanod, amely ellenkező esetben valószínűleg nagyon elfajulna. Mivel azonban benned megvan az a képesség, amely másokban nem okvetlenül, tehát képes vagy katasztrófahelyzeteket megelőzni illetve helyrehozni, most sincs más feladatod, mint az, hogy összehozd a vitás feleket és kibékítsd őket. Hálásak lesznek neked azért a mankóért, amit te jelentesz nekik a nehezebb helyzetekben!

HALAK (február 20-március 20)

Eljött a határidő egy bizonyos feladat befejezésére és a kézzelfogható eredmény felmutatására, ettől azonban annyira bepánikolsz, hogy körbe szaladgálsz mint egy mérgezett egér. Mielőtt azonban feleslegesen pazarolnád az energiádat ilyesmire, higgadtan gondoldd végig, mit kell még ahhoz teljesítened, hogy a feladatot befejezettnek tekinthesd. Végy mindent sorra egymás után és hidd el, nem fogsz belegabalyodni a helyzetbe. Ezen dolgozol hosszú ideje, nehogy most essen a kútba minden, csak azért, mert pánikrohamod van! Beszív-kifúj, ez a titka mindennek!