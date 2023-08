Napi horoszkóp augusztus 23.: a Bikák lelepleznek egy bizonyos személyt, az Oroszlánoknak lassítaniuk kell a tempón

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 23.

KOS (március 21-április 20)

Fontos számodra az aprólékosság, az, hogy minden úgy történjen, ahogy eltervezted, hosszasan képes vagy elidőzni egy-egy részlettel annak érdekében, hogy végül tökéletes lehessen az eredmény. Ennek köszönhetően sorra mennek el melletted a lehetőségek, te pedig döbbenten állsz, hogy miért nem vetted észre azokat. Mivel így hosszútávon nehezebb lesz sikereket elérned, így eljött a pillanat, amikor változtatnod kell a taktikán és csakis a fontos részletekre összpontosítani, minden más apróság helyett. Igyekezz szelektálni, nem kell minden falatot órákig rágnod ugyanis ahhoz, hogy le tudd nyelni anélkül, hogy fullasztó érzést okozna. Koncentrálj a legfontosabb dolgokra, meglátod, jóval több lehetőséget tudsz majd megragadni!

BIKA (április 21-május 20)

Egy számodra közeli személy rendkívülien ad a véleményedre, szinte mindent a te útmutatásod mentén csinál, ami hatalmas felelősséget jelent azonban számodra. A hét közepén szintén állásfoglalásra kér, azt a látszatot keltve, hogy fogalma sincsen, merre kellene mennie és ez az, ami gyanút ébreszt benned. Arra kell ugyanis a saját károdon rájönnöd, hogy tulajdonképp mindvégig csupán a felelősség alól szeretett volna kibújni, azzal a szándékkal megkeresve téged, hogy ha majd hármat szipog és elmorzsol két könnycseppet, akkor te azonnal ugrasz és megteszed, amit kíván. Ezúttal azonban sajnos peche van, hiszen ugyan arculcsapásként ér a felismerés, mégis mostantól tudod, hogy helyezd az illetőt a sorban. Mondd el neki, hogy ezentúl mással járassa a bolondját, téged pedig akkor keressen, h megfelelőképp tudja kezelni az emberi kapcsolatait!

IKREK (május 21-június 21)

Kitartásod és akaraterőd meghozza gyümölcsét a hét közepén, hiszen ugyan nem nagyon hittél már a sikerben, ma mégis úgy alakul a helyzet, hogy eléred azt, amire vágysz. Méltán lehetsz tehát büszke magadra, hisz egyedül küzdöttél meg a sikerért, a környezeted őszinte elismerésére. Ünnepeld meg az eredményt, hívd el a barátaidat egy hangulatos hely teraszára és élvezzétek az augusztusvégi kellemes, nyáresti időjárást, miközben nagyokat beszélgettek és nevettek, mely legalább annyira hat rád jótékonyan, mint az elért siker, maga. Szép ez a nap, nem igaz?

RÁK (június 22-július 22)

Mindenáron a jobb teljesítményre törekszel, mégis valahogy folyamatosan akdályokba ütközöl. Ennek okán rendkívül frusztráltnak érzed magad, mégsem tudod, hol tudnál javítani, mely részlet az, amelyen csiszolhatnál annak érdekében, hogy végül felérj a hegy csúcsára. Talán ha nem ragaszkodsz görcsösen a kitűzött céljaidhoz, az sokat segíthet abban, hogy gyorsanb tempót diktálj, ne feledd azonban, nem minden a gyorsaság, a precizitás például ugyanolyan fontos faktor a siker elérésében, mint az, hogy elsőként szakítsd át a célszalagot. Lassan járj, tovább érsz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét közepén érzed, hogy az elképesztő tempó, amit diktálsz, bizony rendkívül kimerítő számodra, a tested ugyanis különböző tünetekkel küld jelzéseket arra, hogy most érdemes lassítanod, mielőtt bármi baj történik. Érdemes most a pihenést előtérbe helyezned, aludd ki magad, gyűjts erőt, igyekezz megértetni a feletteseiddel, hogy az a mókuskerék, amelyben a siker érdekében futsz, akadozni látszik és ahhoz, hogy ismét olyan intenzitással működjön a rendszer, ahogy amnak előtte, neked muszáj lesz kiszállni és szusszanni egy rövid ideig. Nem kell mindig magadra vállalod mindenki terhét és rendelkezésre állnod, helyezd önmagad minden kötelezettség fölé, mert ha elfogy az energia, nem fogsz tudni tisztességgel helyt állni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Van valaki a közvetlen környezetedben, akinek minden apró megmozdulása, a gesztusai és úgy általában minden, ami vele kapcsolatos, az agyadra mennek. Nem is igen tudod -nem mintha szeretnéd- titkolni a róla alkotott véleményedet, az az ember vagy ugyanis, aki túl őszinte ahhoz, hogy képmutatóan mosolyogjon, miközben iszonyúan rossz érzései vannak. Amennyiben tehát úgy döntesz, hogy valóban nehezen tolerálod az illetőt és nem is vagy hajlandó megerőltetni magad, abban az esetben inkább kerüld a társaságát, hisz nem ér annyit az egész, hogy átgyalogolj a lelkivilágán és megalázd. Érdemes gondolkodnod, mielőtt szóra nyílik a szád, mert olyasmi is kicsúszhat rajta, ami mások számára bántóan hat!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A környezeted meglehetős elismeréssel tekint rád a hét közepén, olyasmit teszel ugyanis a szűkebb közösségedért, amit mások nem hogy nem mernének, de nem is lennének hajlandóak megtenni. Ezért most rendkívül hálásak neked gyakorlatilag ódákat zengve rólad. Igxekezz azonban nem ellszállni, maradj két lábbal a földön, kezeld helyén az elismeréseket, hisz ha fentről tekintesz lefelé, annak bizony nagy zuhanás lehet a vége. Élvezd természetes módon a sikert, hisz az a te nevedhez fűződik, ne időzz azonban túl sokat a reflektorfényben, mert azzal a látási viszonyokat veszélyezteted!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Bár abszolút nem vagy időmilliomos,mégis elvállalsz minden rád bízott feladatot, hisz senkinek nem akarsz csalódást okozni. Ennek köszönhetően azonban kissé túlvállalod magad, mert nemhogy a saját feladataiddal nem tudsz végezni, még a mások által rád bízottakkal is meggyűlhet a bajod. Ügyelj arra, hogy a minőség és a színvonal megőrzése érdekében legközelebb csak annyi felelősséget vállalj magadra, amellyel még felmutatható eredmény tudsz produkálni, hisz nem az a cél, hogy magadnak, vagy akár a környezetednek csalódást okozz, kudarcélmények sorozatát átélve ezzel. Okosan gazdálkodj az időddel, az energiáddal és a képességeiddel, ez esetben meglátod, tudni fogod, mi az, ami még belefér!

NYILAS (november 23-december 21)

Az az érzésed, hogy hiába küzdesz emberfeletti módon egy bizonyos cél eléréséért, mégis egyre távolabb kerülsz tőle. Ennek köszönhetően a hét közepére szinte már a megszokott mozdulatokkal, kissé hitevesztetten mész az úton, nem igazán látod már magad előtt azt, hogy a célvonalban ünnepeled a sikert. Noha valóban jelenleg nem túl izgalmas a helyzet, mégse add fel, hiszen annyi munkát fektettél a dologba, hogy kár lenne, ha odaveszne. Amennyiben ugyanis most hátat fordítasz mindennek és bánatosan elkullogsz, akkor valószínűleg örökké bánni fogod azt, hogy nem volt benned elég kitartás és akaraterő: Próbálj valamilyen kapaszkodót találni, ami segít ezt a bizonytalan időszakot átvészelni, s ha túllendülsz a holtponton, menni fog minden, mint a karikacsapás!

BAK (december 22-január 20)

Bármiféle projektbe kezdesz, mindenképp ragaszkodsz azokhoz a bevált útvonalakhoz, amelyeket már jól ismersz és csukott szemmel is végig tudsz rajtuk menni. Ez azonban korántsem ilyen egyszerű, hiszen egyetlen megoldóképlet nem elég arra, hogy minden egyes egyenletet meg tudj oldani vele, vannak ugyanis olyan helyzetek, amelyek más eljárásmódot igényelnek. Nem érdemes mindig mindenáron kötni az ebet a karóhoz, legyél rugalmasabb és ne görcsölj rá semmire, amiben nincs perspektíva, a szemed előtt lévő lehetőséget viszont igyekezz megragadni. Időnként, ha bizonytalan vagy, mérlegeld, hogy miféle áldozatot kell meghoznod a saját boldogságodért!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét közepén úgy érzed, néhány embernek el kellene mondanod a róla alkotott véleményedet, hiszen a képmutatasnál jobban semmit nem utálsz. Nyilvánvalóan rövid út az egyenes, mégsem árt óvatosan bánnod vele. Amennyiben ugyanis úgy döntesz, hogy elmondod az érzéseidet bárkinek, abban az esetben azzal is számolnod kell, hogy másoknak a lelkébe gázolsz. Gondold tehát meg, hogy kinek és mit mondasz ki, mert benne van a pakliban az, hogy sohatöbbé nem állnak veled szóba. Ne bánts meg olyanokat, akik fontosak számodra, mert nem tudhatod, milyen mély sebet ejtesz a szavaiddal!

HALAK (február 20-március 20)

Olyasféle dolgokat vársz el másoktól, amelyekt egyrészt nem akarnak, másrészt pedig nem tudnak teljesíteni, ennek okán lépten-nyomon kellemetlen helyzetbe kerülsz, hiszen nyilván akadnak közöttük olyanok is, akik bizony hangot adnak a nemtetszésüknek. Lásd be, van is valamennyi igazuk, mindemellett ugyanis, hogy büszke lehetsz a maximalizmusodra, a céltudatosságodra, nem várhatod el másoktól, hogy erejükön felül megfeleljenek neked. Igyekezz ehelyett mindenkit elfogadni úgy, ahogyan van, hisz mindenki értékes ember, s rendelkezik olyan képességekkel, tulajdonságokkal, amelyeket érdemes elismerni. Nem tudod és nem is érdemes megváltoztatnod embereket, főleg ne akarj mindenkit nárcisztikus módon a saját képedre!