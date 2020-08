Napi horoszkóp augusztus 23.: a Bakok izgalmas híreket kapnak, a Halak a harmónia elérésére törekednek

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 23.

KOS (március 21-április 20)

A hét utolsó napján, a hosszú hétvége végének közeledtével úgy érzed, nem nagyon motivál az, hogy visszatérhetsz a szürke hétköznapokba, fáradtságod okán ugyanis szükséged lenne még néhány napra ahhoz, hogy teljesen kipihend magad. Rohanó életed azonban nem-igen engedi meg azt, hogy felhőtlenül, a lábaidat lógatva, semmittevés címszó alatt jeges limonádét kortyolgass a vízparton. Mivel azonban -mint mindenkinek- neked is szükséged van olyan, felszabadultabb időtöltésre, amely feltölti az endorfinraktáraidat, bármilyen zsúfolt életet is élsz, igyekezz mindenképp minőségi időt szánni saját magadra. A sikerek fontosak, de a lelki béke, a kipihentség és az ebből adódó életigenlés még fontosabbak!

BIKA (április 21-május 20)

Általában szereted a saját utadat járni, ha valamit elképzelsz, tűzön-vizen végigviszed a tervedet, amíg sikeres nem leszel. Ennek okán a környezetedben élők időnként kakukktojásként tekintenek rád, hiszen sokszor olyasmit is bevállalsz, amit mások meg sem közelítenének. Ne foglalkozz azzal, hogy hogyan állnak hozzád vagy mit gondolnak rólad, hisz ha számodra fontos ügyekért küzdesz, akkor nem számít, hogy beleillesz-e a dominósorba vagy nem, akkor csakis az számít igazán, hogy te elégedett légy a nap végén magaddal. Olyanok mindig lesznek körülötted, akik egyfolytában kongatják a vészharangot, ám ne feledd, nem feltétlenül akarnak neked rosszat, csupán csak féltenek.

IKREK (május 21-június 21)

A hét utolsó napján végre a sikert ünnepelheted, hosszú ideje dolgoztál ugyanis azon, hogy ma az a fa, amelyet régóta gondozol, zamatos gyümölcsöt teremjen. Szerencsére nem kell egyedül koccintanod, hívd meg a barátaidat egy jó kis kerti partira és ünnepeljétek a munkád kézzelfogható eredményét. Ne felejts azonban visszaszállni a Föld nevű bolygóra, hisz holnaptól új kihívások várnak rád, téged pedig láthatóan az éltet, hogy folyamatosan az egekig emelkedjen benned az adrenalinszint! Hajrá, csak így tovább!

RÁK (június 22-július 22)

Olyasféle barátság szakad meg, ami sokat jelent számodra, ám fogalmad sincs, hogy tehetnél annak megmentése érdekében. Amennyiben valóban fontos az illető mind emberként, mindpedig barátként számodra, érdemes egy kísérletet tenned arra, hogy tisztázzátok a helyzetet. Ennek érdekében azonban félre kell tenned a makacsságod és némi empátiával a másik fél helyzetében érezni magad. Könnyen lehet ugyanis, hogy olyasmivel küzd, amelyben csak te tudsz neki segíteni. Ne fordíts hátat, ha nem szeretnéd megszakítani ezt a barátságot!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Túlságosan zokon veszel valamit, amin normál esetben teljesen egyszerűen átsiklanál, nem is érdekelne. Ezúttal azonban érzékeny pontodon találtak el, akarva-akaratlanul megbántottak, te pedig azonnal szót emelsz magadért. Amennyiben mélyebben belegondolsz, lehetséges módon nem az volt az illető szándéka, hogy laposra taposson, csupán téged talált meg túl szenzitív hangulatodban. Ez a példa is azt bizonyítja, hogy a lelki békéd nincs mostanában a topon, épp ezért érdemes egy rövid időre elvonulnod a világ elől és tisztázni magadban a benned dúló háborút, hisz további konfliktusokat kerülhetsz ezzel el. Ne akarj mindenáron társaságban lenni, hisz neked most más a feladatod: megtalálni a saját lelki békédet!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Általában az őszinteség híve vagy, nem szereted a forró kását kerülgetni és ezt irányodban is elvárod másoktól. A hét utolsó napján azonban mégis olyan helyzetbe kerülsz, amely egyszerűen rákényszerít arra, hogy köntörfalazz és kozmetikázz a valóságon. Rendkívüli módon haragszol a helyzetre, hisz nem igazán tudsz azonosulni vele, mégsincs azonban más választásod, hisz egy számodra különösen fontos emberről van szó. Amennyire lehet, maradj önazonos, végső soron nem hazudnod kell, csupán szépíteni a valóságot. Ne legyen emiatt lelkiismeretfurdalásod, hisz az életben vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen nem dönthetsz az útról, ami ki lett jelölve számodra, csupán csak végig kell menned rajta!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaki a közvetlen környezetedben megpróbálja átvenni az irányító szerepét feletted, az az érzésed, mintha te lennél a ló és az illető a lovas. Attól azonban, mert valaki ostorral csapkod és elvárja, hogy azt csináld, amit ő szeretne, neked még nem kell kötélnek állnod. Légy határozott és utasítsd vissza, hisz önálló ember vagy önálló döntésekkel, a saját utadat járd tehát és ne másét! Mindig lesznek ilyen emberek körülötted, akik mintegy eszközként akarnak felhasználni a céljaik eléréséhez, neked azonban saját akaratod van, ne szégyelld tehát használni! Légy bátor és határozott!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó napján lehetőséged nyílik arra, hogy összeszedd magad és egy következő kihívásra készülj mind mentálisan, mind pedig fizikailag. Használd ki az időt, mozogj a szabadban, este pedig hívd át a barátnődet egy finom vacsorára és vázold fel neki a terveidet. Ha minden jól megy, úgy térhetsz majd nyugovóra, hogy abszolút magabiztos vagy és semmi sem tántoríthat el attól, hogy a következő napokban végigmenj az akadálypályán és megvalósítsd azt, amit megálmodtál! Semmi nem tarthat vissza, előre nézz és indulj!

NYILAS (november 23-december 21)

Két tűz között örlődsz, egyszerűen nem tudod eldönteni, mi lenne a helyes út, merre kellene elindulnod ahhoz, hogy a legkevésbé járj rosszul. Hamarosan azonban eljön az idő, amikor, bármilyen nehéz is, feketét vagy fehéret kell mondanod és le kell tenned a voksod valami mellett. Rendkívülien frusztráló helyzet az, amiben most vagy, ám csakis rajtad múlik, hogy ki tudsz-e kerülni belőle azzal, hogy határrozottan döntesz. Hidd el, álmatlan éjszakáid csak addig lesznek, amíg te magad is bizonytalan helyzetben vagy. Tégy róla tehát, hogy nyugodtabban alhass!

BAK (december 22-január 20)

Izgalmas híreket kaphatsz ma, amelyek abszolút beindíthatják a fantáziádat, olyan terveket kezdhetsz ugyanis szőni általuk, amelyek hozzásegítenek majd ahhoz, hogy elérd az álmaidat. Ne késlekedj, kezdj hozzá a tervrajz elkészítéséhez, hisz nincs vesztegetnivaló időd. Mielőtt azonban teljesen beleélnéd magad, érdemes hiteles forrásokból tájékozódnod, hogy melyik út mentén is indulj el. Ne feledd: amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Úgy érzed, elvesztél a sűrű rengetegben, nem igazán látod a kiutat, nincs is hozzá térképed, ez pedig kezd kétségbe ejteni. Mielőtt azonban végleg feladnád azt, hogy valaha is kikerülj ebből a bonyolult helyzetből, mihamarabb nézz körül a környezetedben és kérj olyasvalakitől segítséget, aki közel áll hozzád és megbízhatsz benne. Hidd el, ha a kezébe teszed a sorsod, ki fog vezetni a bozótosból, neked csak bizalmat kell szavaznod neki. Fontos, hogy olyat válassz tehát, akiben minden körülmények között megbízol és soha nem okozott még csalódást. Hidd el, nincs minden veszve, lesz fény az alagút végén!

HALAK (február 20-március 20)

Az életed minden területén viszonylagos harmóniára törekszel, minden körülmények között fontos számodra az, hogy a lelki békéd megmaradjon. Vannak azonban élethelyzetek, amelyek nem teszik lehetővé a harmónia 100 %-os fenntartását, mivel azonban az életet tekintve igen pozitív gondolkodással bírsz, nem okoz majd gondot az sem, ha a harmónia egy rövid időre megbillen. Pontosan tudod ugyanis, hogy amennyiben legyőzöd az eléd kerülő akadályokat, ismét helyreáll majd a világ rendje. Példaértékű az élethez való hozzáállásod, csak így tovább!