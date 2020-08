Napi horoszkóp augusztus 22.: a Kosok átadhatják magukat a romantikának, a Bikák a női megérzéseikre hagyatkoznak

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 22.

KOS (március 21-április 20)

Végre jut időd a sok elfoglaltságod mellett a romantikára is, melyre nagy-nagy szüksége volt már a kapcsolatotoknak, rohanó életed ugyanis nem nagyon teszi lehetővé, hogy felszabadíts elegendő minőségi időt. Ma azonban semmi más dolgod nincs, csak a szerelmeddel felpakolni és elutazni oda, ahol egy kicsit elbújhattok a világ elől. Arra érdemes figyelned mindenképp, hogy a kapcsolatba legalább annyit tegyél bele te is, mint amennyit a párod beletesz, ez ugyanis két emberen múlik, ahhoz azonban, hogy a láng folyamatosan ég ilyen közöttetek, a te jelenlétedre is szükség van!

BIKA (április 21-május 20)

Olyan helyzetbe kerülsz a mai napon, ahol rengeteget számít a női megérzésed, arra kell ugyanis hagyatkoznod, hogy mit súgnak az ösztöneid. Kissé ijesztőnek találod, hogy nincs a jelenlegi helyzetedben kézzelfogható kapaszkodó, csupán csak a spiritualitás. Amennyiben azonban kellőképpen vagány vagyis és két lábbal állsz a földön, az sem jelenthet akadályt, hogy a megérzéseidre hagyatkozva sikeres tudhass lenni. Ne ijedj meg a saját árnyékodtól, az is te vagy, csak másféle formában!

IKREK (május 21-június 21)

Határidőre kellene végezned egy feladattal, ám valahogy nem haladnak úgy a dolgok, ahogy az elején eltervezted, ettől pedig rendkívül flusztrált vagy, melyet a környezeted is vastagon megérez. Mielőtt azonban másokat bántanál meg akaratlanul is amiatt, hogy fogalmad sincsen, merre van a kiút a sűrű bozótosból, kérj valakitől segítséget, akiről pontosan tudod, hogy önzetlenül segítene neked. Ne szégyelld bevallani, ha valami túl nagy falat számodra, még azelőtt igyekezz szembenézni a helyzettel, mielőtt késő lesz. Hidd el, biztosan lesz valaki a környezetedben, aki önzetlenül a segítségedre siet, mielőtt a nyomás alatt összeroppansz!

RÁK (június 22-július 22)

Valakivel kapcsolatban azt érzed, hogy folyamatosan provokál, minden mozdulatodba próbál belekötni, te pedig folyamatosan tízig számolsz magadban, hogy ne üvölts az illetővel dühödben. Nem kell azonban hagynod, hogy mások ilyenformán rádtelepedjenek, ne engedj a provokációnak, kellő intelligenciával kezeld a helyzetet. Fordíts hátat, lépj tovább és foglalkozz azokkal a dolgokkal és azokkal az emberekkel, akik fontosak számodra. Ne pazarold arra a drága idődet, hogy felülsz, számomra semmitmondó emberek lovára! A tetteiddel követeld ki a tiszteletet magadnak!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Olyan érzés kerít a hatalmába, hogy kissé le vagy maradva másoktól, míg ők sikert sikerre halmoznak, te ugyanis valahogy mögöttük kullogsz, ami rendkívülien elkeserít. Ahelyett azonban, hogy folyamatosan a körülményekre figyelnél, 100 %-os energiával koncentrálj a saját feladataidra, hisz másképp nem fogsz tudni felzárkózni. Teljesen mindegy, hogy mások hol tartanak az úton, sokkal inkább az a fontos, hogy te alapos és hozzáértő munkával érj célba. Honnan tudod, hogy azok, akik már átlépték a célvonalat, mennyi akadályt kerültek ki és mennyit csalták?! Te arra légy büszke, hogy becsületes munkával kissé lemaradva ugyan, de minőségi eredményt produkálsz majd!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyan, hozzád közelálló személyben kell csalódnod, akiről soha nem gondoltad volna, hogy fájdalmat okozni neked. Most azonban mégis sikerült akarva vagy akaratlanul megtennie, neked pedig összetörte a szíved. Ez az érzés olyannyira hatalmába kerít, hogy az is megfordul a fejedben, hogy soha többé nem fogsz tudni senkiben megbízni, hisz az illető is visszaélt a bizalmaddal. Vigasztaljon a tudat, hogy nem az egész világ ilyen, nincs mindenki ellened, „csupán” csak azt történt, hogy félre ismertél valakit. Igyekezz a jövőben a naivitásodat kissé félretenni az emberi kapcsolataidban, járj nyitott szemmel, hogy a legkisebb kockázattal se fordulhasson elő még egyszer ez a helyzet. Fogadd el azonban, hogy te sem tudsz mindenkinél ravaszabb lenni, bármennyire is szeretnél!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Ha valamit szeretnél elérni, képes vagy hűbele Balázs módjára fejjel rohanni a falnak, teljes meggyőződéssel hiszed ugyanis, hogy az erő és a gyorsaság mindenhol elementáris tényező. Vannak azonban olyan helyzetek, ahol sokkalinkább szükséged van a józan eszedre és a tapasztalatodra, ahol nem az erő, hanem a tudás számít. Igyekezz tehát felismerni egy-egy helyzetet, ahol higgadtsággal és magabiztossággal sokkal nagyobb magasságokba érhetsz el, mintha sprintet futnál a semmibe! Nyugalom, a hosszú élet titka!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Utolsó másodpercre hagytál valamit, amivel már régen végezned kellett volna, most már csupán azzal kellene foglalkoznod, hogy kozmetikázz az eredményen. Mivel azonban te addig húztad az időt, amíg saját magad sarokba nem szorítottad, épp ezért most már nincs lehetőséged szépíteni és javítgatni a dolgon, úgy kell átadnod, ahogy sikerült. Tanulságként levonhatod a konzekvenciát, hogy máskor sokkal jobban kell beosztanod az idődet, hogy több lehetőséged legyen az eredményt alakítani, semmint egyenesen bezuhanni a célba!

NYILAS (november 23-december 21)

Csapatban dolgoztok ugyan, ám neked mégis az az érzésed, hogy te vagy az egyedüli, aki energiát fektet az egészbe, aki időt és pénzt áldoz arra, hogy valamiféle hasznotok is legyen a dologból. Ez azonban abszolút nem járható út számodra, roppant kényelmetlenül is érzed magad, hisz nem gondoltad, hogy egyszer neked kell majd mások figyelmét felhívni arra, hogy egy hajóba eveztek. Mielőtt azonban végleg kiborulsz és elfogy a türelmed, igyekezz higgadtan felhívni a társaid figyelmét arra, hogy a csapatnak az a lényege, hogy mindenki ugyanazt az időt, energiát és pénzt teszi bele, a siker érdekében. Ne hagyd, hogy kihasználják az igyekezetedet!

BAK (december 22-január 20)

Komoly konfliktusba kerülhetsz a szerelmeddel, egy apró nézetkülönbség ugyanis akkorára dagad, hogy a szakítás is szóba kerül közöttetek. Amennyiben azonban a kialakult probléma megoldható és áthidalható anélkül, hogy elálljatok ágytól-asztaltól, abban az esetben érdemes minden erőddel harcolni azért, hogy megmentsd ezt a kapcsolatot. Az illető fontos számodra, sokat jelent, hisz a társad, nem véletlenül vagy mellette, épp ezért megéri harcolni és dolgozni azért, hogy végül békét kössetek! Ne hagyd, hogy szó nélkül elússzon a hajó!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az az érzésed, hogy akárhogyan is dolgozol rajta, egyszerűen nem haladnak a az ügyeid olyan gyorsasággal, ahogy azt az elején remélted. Kissé frusztrál a tudat, hogy egy helyben toporogsz, hisz te már régen mással szeretnél foglalkozni, ehelyett még mindig le vagy ragadva a jelenlegi helyzetben. Fogadd el azonban, hogy nem tudsz egyszemélyként minden körülmény befolyásolni, időnként vannak olyan szituációk, ahol az Élet alakítja a folyó sodrási irányát és sebességét. Te csak arra fókuszálj, hogy a magad részéről mindent megtegyél a siker érdekében, a többit az Univerzum megoldja!

HALAK (február 20-március 20)

Kissé kezdesz besokallni a sok tennivalótól, abszolút nem látod a fényt az alagút végén pedig, pedig már régen túladtál volna feladataidon. Rendkívüli módon feldühít, hogy amíg mások élvezik a szabadidejüket, te még mindig a kötelességeiddel nyűglődsz. Mielőtt azonban nagyon kiborulnál igyekezz olyan segítséget igénybe venni, amely kézzel fogható és előrébblök az úton. Mielőbb próbálj pontot tenni minden folyamatban lévő ügyed végére, hogy végre nyugodtabb éjszakáid lehessenek!