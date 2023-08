Napi horoszkóp augusztus 20.: a Rákok váratlan helyzetbe kerülnek, a Szüzeknek több önbizalomra van szükségük

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 20.

KOS (március 21-április 20)

Általában véve túlságosan félsz a változástól, nem nagyon szeretsz a megszokott helyzetekből kilépni, a hét utolsó napján pedig valami véget érni látszik, ami kifejezetten elszomorít, s már-már mély depresszióba süllyedsz. Közelítsd meg azonban a helyzetet teljesen másképpp: gondolj bele, hogy mennyi minden új dolgot hozhat a jövő, új élményeket, új kapcsolatokat, új tapasztalatokat, amelyek révén jobb, teljesebb emberré válhatsz! Lehetséges, hogy valami végérvényesen lezárul, ám ezzel együtt el is kezdődik egy másik kaland, amely rengeteg pozitív élménnyel gazdagíthat! Légy sokkal nyitottabb a világra, hidd el, megéri!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy tűnik, nem hiába dolgoztál olyan hosszú ideje egy bizonyos dolgon, minden energiád és időt erre áldozva, hisz a hét utolsó napján a kemény munka megtérülni látszik. Ez azt jelenti, hogy végre te is hátradőlhetsz egy kicsit és kieresztheted a fáradt gőzt, épp ezért a nap végén hívd át a barátaidat igyatok meg egy pohár finom bort, beszélgessetek, kapcsolódjatok ki együtt, hisz ez az, ami lendületet adhat az előtted álló héthez. Mielőtt azonban erre sor kerülne, győződj meg róla, hogy mindent megfelelően sikerült elvégezned és mindennek pont került a végére, nehogy később legyen gondod belőle!

IKREK (május 21-június 21)

Mivel elég zsúfolt életet élsz mostanában, nem igazán van időd arra, hogy mindenkire időt szakíts, a hét utolsó napja azonban abszolút ideálisnak ígérkezik, hogy felmelegíthesd azokat a kapcsolatokat, amelyek elfoglaltságaid okán a háttérbe szorultak. Keress fel valakit, aki sokat jelent az életedben és nem szeretnéd elveszíteni csak azért, mert zsúfolt programjaid nem teszik lehetővé a megfelelő kapcsolattartást. Érdemes az egész napot erre szánni, hisz este sokkal nyugodtabban és lelkiismeret-furdalás nélkül fogod tudni majd álomra hajtani a fejed! Néha erre is szükség van, ráadásul ez egy olyan beruházás, amely az érzelmek szempontjából mindenképp pozitív haszonnal jár!

RÁK (június 22-július 22)

Váratlan helyzetbe kerülsz a hét utolsó napján, amely legnagyobb bosszúságodra nem teszi lehetővé, hogy egyszerűen feltett lábbal, hátradőlve pihenj, hiszen ha nem cselekszel, akkor nemcsak hogy kárba vész az egész, de még lesznek, akik felelősségre is vonnak emiatt. Nem érdemes azonban időt pazarolnod azzal, hogy ezen mérgelődsz, ehelyett próbáld összeszedni minden akaraterődet, kitartásodat és indulj el egy másik irányba, amely végül elvezet majd a megoldáshoz. Vannak az életben olyan szituációk, amelyek meggátolják az embereket abban, hogy a saját elképzeléseiket a saját terveik szerint valósíthassák meg, de ez korántsem jelenti azt, hogy az eredmény majd szégyellnivaló lenne a legvégén. Higgy magadban és abban, hogy semmiféle olyan akadály nem létezik, amelyet ne tudnál megugrani!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó napján végre sikerül minden, eddig nagyon zavaró dolognak pontot tenned a végére, amelyek rendkívül nagy teherként nehezedtek a válladra. Most azonban, hogy a szikla legurult rólad, igyekezz ezt a napot a pihenésre és a feltöltődésre használni, mert az előtted álló héten újabb kihívások várhatnak rád, ehhez pedig jócskán szükséged lesz az energiádra. Semmi olyasmit ne vállalj, amely fárasztó, vagy megterhelő lenne, csak olyan fába vágd a fejszéd, amelyben örömöd leled és nem kell érte több ezer méteres csúcsokat meghódítani. Olvass egy jó könyvet, nézz a szerelmeddel, vagy a barátnőiddel egy romantikus filmet vagy rendelj egy pizzát és élvezd a nyugalmat!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Pontosan tudod, mit szeretnél elérni, abszolút mértékben tisztában vagy a határaiddal, kitűztél magad elé egy fontos célt, mivel azonban az említett határokon jóval túlmutat a dolog, egyelőre visszatart a félelem attól, hogy nekivágj az útnak. Amennyiben hagyod, hogy ez a félelem eluralkodjon rajtad, így soha nem fogsz tudni semmiféle sikert elérni és maradandó alkotni, amely miatt soha nem fogsz tudni kiteljesedni sem. Érdemes mérlegelned, hogy továbbra is egy helyben álldogálva álmodozol, vagy magadra erőltetsz némi bátorságot, és önbizalommal felfegyverkezve belevágsz a kalandba. Hidd el, nem fogod megbánni, ha a végső célodra gondolsz, nem is marad időd majd a félelmeiddel és frusztrációiddal foglalkozni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A sok akadály és bosszúság után végre sikerül beteljesíteni egy álmodat a hét utolsó napján, amely rendkívül nagy boldogsággal tölt el. Iszonyúan hosszú ideje dolgoztál már rajta, mégse merted volna elhinni egyetlen pillanatra sem, hogy valaha elérheted. Most azonban, hogy kézzel fogható bizonyítékot kaptál arról, a kitartás mennyi hasznot hozhat, teljes joggal tölt el határtalan boldogság. Igyekezz minden másodpercét kihasználni, az sem baj, ha ezúttal világgá kürtölöd a büszkeséged, mely nem számít kérkedésnek, csupán azt szeretnéd, ha mások is osztoznának örömödben. Ma már semmi nem szegheti a kedvedet!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó napján végre a célegyenesbe fordulsz egy olyan projekt kapcsán, amelyben gyakorlatilag minden energiád benne fekszik, ez pedig rendkívül nagy izgalommal tölt el. Jelen pillanatban abszolút győztese vagy a helyzetnek, nem volt tehát hiábavaló a sok gyakorlás és a kemény munka, méltán lehetsz tehát büszke a teljesítményedre, arra pedig különösen, hogy noha sokan nem hittek benned, mégis volt ennyi magadba vetett hited, akaraterőd és bizonyítási vágyad, ami végig segített az utadon. Ugyan már csak néhány métert kell megtenned a siker érdekében, mégse engedd, hogy lankadjon a figyelmed, bármikor jöhet ugyanis olyan váratlan fordulat, amely mindent megváltoztat, épp ezért legyél felkészült, hogy ne foghasson ki rajtad semmi!

NYILAS (november 23-december 21)

Mikor már kezded feladni a reményt, hogy sikerülhet elérni valamit, amire olyan régóta vágytál, akkor a hét utolsó napján, teljesen vártalanul olyan fordulat következik be, amely abszolút felvillanyoz, hitet és lendületet ad a továbblépéshez, melynek köszönhetően most már biztos vagy benne, hogy nem létezik lehetetlen. Most nem állhatsz meg, húzd magadra a mezt és indulj a pályára, mert bomba formában vagy ahhoz, hogy egyedülálló eredményt produkálj és a végén nagyon büszke lehess magadra! Ragadd meg az alkalmat, nem minden nap jön ugyanis ilyen lehetőség! Szerencsés csillagzat alatt születtél, az egyszer biztos!

BAK (december 22-január 20)

Mindig a legjobbat igyekszel kihozni magadból, ám gyakran előfordul, hogy beleütközöl valamilyen váratlan akadályba, melynek nyomán hajlamos vagy visszafordulni akár röviddel a cél előtt is. Így rendre befejezetlen projektet hagysz magad mögött, új dolgokba pedig nem-igen mersz már belevágni. Szabadulj meg végre a kishitűségtől, hiszen egy tehetséges, értékes ember vagy, aki megérdemli, hogy sikereket érjen el, ám ehhez elsőként önmagadban kell megbíznod. Legközelebb érdemes kipróbálni, mi történik, ha nem adod fel idő előtt a küzdelmet, spoiler alert: alószínűleg annyi, hogy eléred azt, amit szeretnél!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Elszántan küzdesz azért, hogy a környezetedben minden cselekedeteddel elismerést válts ki, mely megfelelési kényszer kezd teljesen eluralkodni rajtad. Roppant fárasztó folyton azt találgatni, hogy vajon az adott helyzetben mit várnak el tőled mások, ha egyáltalán elvárnak bármit is, mert ez sem biztos, abszolút lehetséges, hogy csupán te vízionálod. A hét utolsó napja kiválóan alkalmas azonban arra, hogy feltedd magadnak a kérdést, vajon kinek az elégedettsége vagy boldogsága fontosabb? Rajtad áll, hogy miként döntesz: vállalod önmagad vagy tényleg csak azzal törődsz, hogy milyennek lát téged a külvilág!

HALAK (február 20-március 20)

Eddig csak kívülállóként figyelted egy bizonyos szituáció alakulását, a hét utolsó napján azonban azt veszed észre, hogy kezdenek elég durván elszabadulni az indulatok. Így gyorsan döntened kell, hogy megmaradsz külső szemlélőnek vagy inkább közbelépsz. Úgy tűnik, nincs más választásod, mint beavatkozni, mielőtt még nagyobb baj lenne a dologból. Próbáld meg összehozni a vitás feleket és segíts nekik rendezni a konfliktust, mielőtt végképp elfajulna a helyzet. Kétségtelenül nincsen kellemes feladatod, utóbb azonban hálásak lesznek neked azért, hogy megmentetted a kapcsolatukat, akkor pedig méltán lehetsz majd büszke magadra!