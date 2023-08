Napi horoszkóp augusztus 2.: a Mérlegek végre egy kis részeredménynek örülhetnek, a Vízöntők különleges programon vehetnek részt

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 2.

KOS (március 21-április 20)

A hét közepe abszolút alkalmas arra, hogy kicsit kimozdulj a komfortzónádból, olyasmiben mérettetheted ugyanis meg magad másokkal, amely egyfelől rátermettségedet bizonyíthatja, másrészt hatalmas élményt jelenthet számodra. Épp ezért egyetlen percig se hezitálj, ha érkezik a nagy kiugrási lehetőség, arra azonban mindenképp ügyelj, hogy ne sodord magad veszélyes helyzetbe, hisz a biztonság legalább annyira fontos, mint az, hogy élményeket gyűjts! Meglátod, a nap végén nagyon elégedett leszel a teljesítményeddel, hisz bizonyítást nyer az, hogy igenis megéri időnként felkelni abból a bizonyos karosszékből!

BIKA (április 21-május 20)

Általában bejönnek a megérzéseid, valahogy különös képességgel sejtesz meg különböző történéseket, melyre rendkívül büszke is vagy. Akárhogy is, érdemes azért mégis óvatosnak lenned, hisz akadnak olyan pillanatok, amikor egyszerűen félrenézel bizonyos helyzeteket. A hét közepén valaki kecsegető ajánlattal keres meg, amely már-már a mesebeli kategóriába tartozik és ez az, aminek nem szabad felülnöd. Bármennyire is csábító a dolog, mégis igyekezz mérlegelni, hogy mik a buktatók, ne ugorj fejest abba a vízbe, amelynek mélységéről előtte nem győződtél meg, hisz könnyen kitörheted a nyakad. Hidd el, így jössz ki jobban a dologból, bár első pillantásra úgy fest, érdemes lenne engedni a kísértésnek.

IKREK (május 21-június 21)

A hét közepén váratlanul kedves meglepetésben lesz részed, ám arról egyenlőre fogalmad sincs, kitől érkezhetett. A helyzet misztikuma az, amely teljesen felvillanyoz, mindenáron szeretnéd felderíteni a feladó kilétét. A nap folyamán nem kell azonban messzire menned, gyorsan fény derül a rejtélyre, a közvetlen környezetedből próbált olyasvalaki örömet szerezni, akinek elég közel állsz a szívéhez. Viszonozd a kedvességet és amennyiben látsz perspektívát a kapcsolatotokban, adj egy esélyt a dolognak. Ki tudja, még pozítív véget is érhet?!

RÁK (június 22-július 22)

A hét közepére kezded nagyon sürgetni egy bizonyos folyamat befejezését, unod ugyanis azt a tétlenséget, amely most jellemzi a folyamatot. Mivel azonban semmiféle ráhatásod nincs az ügy lefolyásának gyorsaságára, ezért kitartást és önuralmat kell gyakorolnod, hisz fogalmad sincs, hol a vége. Enben a pillanatban biztos, hogy nem te leszel az, aki az eseményeket irányítja, hisz a mókuskerékben ugyanúgy csak futsz körbe, mint a többiek. Hidd el, tudni fogod, ha a célegyenesbe érsz, ne siettesd annyira, próbáld meg élvezni és a legtöbbet kihozni a helyzetből!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valaki a környezetedben ráérez arra, hogy te vagy az az ember, aki minden körülmények között segít másoknak, aki sosem nézi, mekkora áldozatot is kell hoznia azért, hogy valakit kihúzzon a kátyúból. Itt az ideje azonban annak, hogy véget vess a kihasználtságnak, te ugyanis nem azért születtél a Földre, hogy bárki valamiféle bábjaként bánjon veled, neked is van egy életed, te sem ajándékba kaptad az idődet és az energiádat. Légy határozott és nyugodtan mondj nemet, ha úgy érzed, valaki csupán azért legyeskedik körülötted, hogy kihasználjon! Ha ez másnak nem tetszik? Az legyen az ő baja!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Megállás nélkül hajtod magad, borzasztóan teljesítmény- és eredményorientált vagy, semmi másnak nem engedsz teret, amíg hibátlanul be nem fejeztél egy feladatsort. Ez bizonyos mértékig rendkívül dicséretes, ám tudnod kell megtalálni a határaidat is és amennyiben sikerült, akkor igyekezz azokon belül maradni. Nem kell mindenáron, mindent feláldozva hajtanod a célod elérése érdekében, időnként lazíts és add át magad az események sodrásának. Mielőtt végleg kimerülnél, igyekezz olyan programot találni a kötelező tennivalók mellett, amely kikapcsol és feltölt.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Egy végeláthatatlannak tűnő ügyben a hét közepén végre megcsillan egy kis részeredmény, mely végre visszaadhatja az elveszni látszó lelkesedésedet és arra motivál, hogy ne add fel a továbbiakban. Igyekezz észrevenni azokat az apró jeleket, amelyek a lelket tarthatják benned az úton, amikor már azt hiszed, nincs több erőd továbbmenni. Hidd el, ezektől az utaktól leszel erősebb, kitartóbb és tapasztaltabb, nem ok nélkül kell adott esetben végigmenned rajtuk! Végy egy nagy levegőt és menj tovább, hiszen az út végén olyasféle siker vár, amelyre végtelen büszkeséggel tekinthetsz majd!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Akárhogy próbálsz spórolni, egyszerűen kifolyik a kezedből a pénz, emiatt pedig rendkívül bosszús vagy. Bármit teszel ugyanis, mindig csak azt veszed észre, hogy gyakorlatilag állandóan meg kell húznod a nadrágszíjat annak érdekében, hogy ne kelljen kölcsönkérned másoktól. Semmi baj, ne ostorozd magad, igyekezz ehelyett arra fókuszálni, hogy a lehető legnagyobb gondossággal oszd be a pénzed, csak akkor költs luxuscikkekre, ha valóban megteheted, állíts fel egy prioritási sorrendet, hogy mi az, amire a legfontosabb félretenned a pénzt. Hidd el, nem lehetetlen vállalkozás, csupán csak akaraterő kérdése. Menni fog!

NYILAS (november 23-december 21)

Egy véletlen elszólásod kellemetlen helyzetbe sodorhat a hét közepén, emiatt mások számon kérhetnek, te pedig magyarázhatod a bizonyítványodat. A mai eset kiváló tanulság volt arra, hogy mindig oda kell figyelned, milyen társaságban és mit mondasz, hogy felesleges fecsegésekbe nem érdemes belebonyolódnod, hisz ezek okozhatják a kellemetlenséget számodra. Ne rágódj rajta sokáig, hisz nem megbocsáthatatlan bűnt követtél el, amennyiben szükséges, kérj elnézést, de semmiképp ne kezdj felesleges magyarázkodásokba, hisz ezek azok, amelyek még beljebb sodornak a bozótosba!

BAK (december 22-január 20)

A környezeted abszolút nem ért egyet veled egy vitás kérdésben, mégis elvárják tőled, hogy te legyél az, aki kiteszi a pontot a mondat végére. Mivel azonban félnek, hogy rossz döntést hozol, megpróbálják mindenáron megváltoztatni a véleményedet. Mielőtt tehát egyfajta mártírt csinálnának belőled, előtte tisztázd haladéktalanul a fennálló viszonyokat: amennyiben rád testálják a döntést, ne csodálkozzanak rajta, ha úgy foglalsz állást, hogy az nem mindenkinek nyeri majd el a tetszését. Ha ez belefér nekik, ám legyen, amennyiben nem tetszik a felállás, abban az esetben állj tovább, hisz neked nem kell csak azért hatalmas zsákokat cipelned, mert mások ezt várják tőled!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Ugyan a mai napot arra szántad volna, hogy munka után egy kicsit magaddal foglalkozz, mégis mintha a barátaid ráéreztek volna erre, olyan programmal kecsegtetnek, amely igen-igen csábító, szinte biztosan izgalmasabb az otthoni láblógatós kikapcsolódásnál. Mivel a pihenésre egy másik estét is ki tudsz választani, holnap este is tudsz, ezért érdemes beadnod a derekad, hisz egy közös csapatépítő est legalább tud annyira pihentető lenni, mint a kanapén ejtőzni. Ne maradj ki az élményekből, csak mert mára passzív pihenést terveztél!

HALAK (február 20-március 20)

Fontos számodra a lelki harmónia, épp ezért mindig arra törekszel, hogy elérd azt az állapotot, amelyben képes vagy befelé figyelni, legyen szó mosogatásról vagy egy viszonylag nyugodt körülmények között történő meditációról. A környezeted szinte megállás nélkül tekint rád kissé irigykedve, hisz fogalmuk sincs, honnan merítesz mindig annyi lelki erőt, hogy a nehezebb élethelyzetekkel is képes vagy megküzdeni és ez neked roppant jól esik. Ezt ugyanis azt jelenti, hogy valamit nagyon jól csinálsz. Hogy nem kürtölöd hangos zokogással világgá, ha valami nem a terveid szerint alakul, illetve az sem jelent gondot, hogy megoldás centrikusan gondolkodj a folyamatos kétségbeesés helyett. Igazán követendő példa lehetsz mások számára!