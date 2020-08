Napi horoszkóp augusztus 2.: az Oroszlánok kivételes tapasztalatokkal gazdagodhatnak, a Halak a saját boldogságukat keresik

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 2.

KOS (március 21-április 20)

A sok tévút után úgy tűnik, végre megtaláltad azt az utat, amelyen végigmenve végül megtalálhatod a boldogságot. Rendkívül elégedett és büszke vagy emiatt magadra, hisz hosszú ideje bolyongtál már, most pedig világgá kürtölnéd azt a pozitív érzést, ami megtölti a szíved. Arra azonban ügyelj, hogy mindig nyitott szemmel járj, igyekezz minden helyzetben használni a józan eszed, hisz attól mert az útvonalat ismered, még egyáltalán nem biztos, hogy nem lesz akadályoktól mentes. A célban azonban rendkívüli boldogság vár!

BIKA (április 21-május 20)

Olyasfajta kihívás körvonalazódik számodra, amely nem tartozik épp a veszélytelen és kockázatmentes kategóriába. Ennek ellenére mégis izgatja a fantáziád, hisz úgy gondolod, ez végre kiugrási lehetőséget jelenthet és olyasmit alkothatsz, ami maradandó és mások számára lenyűgöző lehet. Igyekezz azonban nem fejjel rohanni a falnak, minden kockázati faktort vegyél figyelembe, próbáld ki küszöbölni a hasraesés lehetőségét. Hallgass a környezeted intelmeire is, hisz ők csak a javadat akarják!

IKREK (május 21-június 21)

Egy bizonyos ügy, amit a múltadban nem sikerült lezárnod, újra előjön, meglehetősen kellemetlen perceket okozva neked ezzel. Most már pontosan tudod, hogy érdemes minden szálat elvarrni, mielőtt becsuksz egy ajtót magad mögött, hisz a későbbiekben pontosan ilyen formán okozhat majd fejfájást. Bármennyire nem akarod, igyekezz tehát elővenni a problémát és amilyen gyorsan lehet, lezárni az ügyet, hogy hosszútávon ne keseríthesse meg az életed! Legközelebb már okosabb leszel, hisz ebből a példából most tanulhattál!

RÁK (június 22-július 22)

Olyan rejtélyről ránthatod le a mai nap folyamán a leplet, amely régóta izgatta már a fantáziádat, folyamatosan megoldást kerestél rá. Noha rendkívül büszke vagy magadra, mégis érdemes óvatosan kezelned az ügyet, hisz az, hogy fényt derítettél valamire, még korántsem biztos, hogy másokat nem sodor kellemetlen helyzetbe. Ügyelj a diszkrécióra és ne kürtöld világgá, amit megtudtál, légy tekintettel másokra is. Nyugi, a büszkeséget így sem tudja elvenni tőled senki!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó napján olyasféle tapasztalatokkal gazdagodhatsz, amelyek hosszú ideig elkísérnek majd és amelyekből tanácstalanabb, elveszettebb helyzetekben táplálkozni tudhatsz. Igyekezz tehát minden momentumot magadba szívni, hogy szükség esetén sikerrel kamatoztathasd majd. Miközben tapasztalatot gyűjtesz, ugyanakkor ne felejtsd el élvezni a helyzetet, hisz anélkül egy fabatkát sem ér az egész. Tanulságos nap ez a mai, ám ha jól kevered a kártyákat, mégis élményekkel teli lehet!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyan bizonytalan mederbe sodor az élet, amelyből fogalmad sincs ebben a pillanatban, hogyan is kászálódhatnál ki, különösebb segítségkérés nélkül. Büszkeséged ugyan nem engedi, hogy megragadd valaki kezét, ám be kell látnod azt is, hogy amennyiben nem kérsz segítséget, nem fogod tudni megmenteni a helyzetet. Nyugodj meg, nem kell egy nap alatt rendbe hoznod a dolgokat, valahol azonban mégis el kell kezdened: keres tehát egy olyan bizalmas személyt a közvetlen környezetedben, aki a segítségedre lehet és aki nem kéri majd kamatostól vissza azt, amit adott. Higgy magadban és abban, hogy minden megoldódik, másképp nem fog menni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A szokásosnál nagyobb falattal küzdesz, hosszú ideje rágod, valahogy azonban mégsem tudod lenyelni. Ezen a ponton talán el kellene gondolkodnod rajta, hogy vajon hogyan is tudnád megoldani úgy a helyzetet, hogy ne akadjon a torkodon ez a bizonyos falat. Létezik megoldás, de azt neked kell megtalálnod, hisz te tudod, hogy mi az, ami hatékony lesz és megoldhatod a helyzetet. Legközelebb igyekezz kisebb falatonként haladni, hisz nem az a fontos, hogy mihamarabb üres legyen a tányérod, sokkal inkább az, hogy a lenyelt falatok később ne okozzanak hasfájást!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó napját egész nyugodtan szánd a pihenésre és a feltöltődésre, hisz egész héten elegendő hatékonysággal dolgoztál, nem kell tehát az utolsó pillanatban kapkodnod semmivel. Igyekezz olyan elfoglaltságot találni, amely a lelkednek jóleső, ha a vízparton ejtőznél egyet, akkor azzal töltsd az időd, ha pedig szívesen shoppingolnál a barátnőiddel, akkor ne habozz felkeresni a boltokat és a bevállalósabb darabokat is megvenni. Szükséged van a kikapcsolódásra, ne sajnáld tehát magadtól az én-időt!

NYILAS (november 23-december 21)

Örök elégedetlenséggel küzdesz, úgy érzed mindig tudnál jobban teljesíteni, ha kicsivel többet nyújtanál. Folytonos megfelelni akarásodnak meglesz azonban a böjtje, hisz mialatt megállás nélkül bosszankodsz, olyan lehetőségekről csúszol le, amelyek sok-sok élményt, rengeteg boldogságot és nem utolsó sorban sikert rejtenek. Igyekezz elfogadni magad úgy, ahogy vagy, nem kell állandóan valakinél sem jobbnak, sem szebbnek lenned, hisz ha önmagadnak megfelelsz, semmi nem állhat a boldogságod útjába. Ne másokra figyelj, hanem magadra, ez a kulcsa a dolognak!

BAK (december 22-január 20)

Magabiztosan menetelsz előre, úgy érzed, semmi nem állhat az utadba, olyannyira biztos vagy a dolgodban, hogy akár csukott szemmel is vállalod az utat. Mielőtt azonban elbíznád magad, igyekezz egy pillanatra két lábon állni a földön és reálisan tekinteni a helyzetre, hisz a jelenleg érzett egyensúly könnyen elillanhat egy-egy apróbb gödörbe lépve. Ne a lazaság legyen az, ami mérvadó számodra, sokkal inkább az odafigyelés, az alaposság. A sikert ugyanis senki nem úgy érte el, hogy csukott szemmel egyensúlyozott egy kötélen, a siker kulcsa az összpontosítás, a fegyelem és az alázat.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó napján végre a tied lehet az, amire régóta vágytál, ez pedig rendkívüli boldogsággal tölt el. Megérte várni, hisz olyasvalamivel lehetsz ma gazdagabb, amely szélesebb körben is különlegességnek számít. Igyekezz mindenkinek megmutatni az új szerzeményed, ám ügyelj arra, hogy cseppet se legyél nagyképű. Amennyiben van rá lehetőséged, oszd meg másokkal is az örömöd, koccints a sikerre egy jéghideg limonádéval!

HALAK (február 20-március 20)

Kitartóan ragaszkodsz valakihez, akit már régen messze sodort az ár és aki valószínűleg már régen túl is lépett rajtad. Te azonban hosszú ideje azzal küzdesz, hogy hogyan tudnád visszaszerezni, hogyan tudnád "visszacsinálni" az egészet. Sokszor fájdalmas belátni, ha egy hajó már elment és te a parton maradtál, ám miután elgyászoltad a helyzetet, érdemes mégis megfordulnod, hisz a hátad mögött rengeteg lehetőség kínálkozik. Rázd meg magad és tedd fel tehát a kérdést: szeretnél-e boldog lenni? Amennyiben igen, engedd el az illetőt és mostantól saját magadra koncentrálj! Merj hinni a boldogságodban!