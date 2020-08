Napi horoszkóp augusztus 19.: a Szüzek formába hozhatják magukat, a Halak elismerésre vágynak

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 19.

KOS (március 21-április 20)

Végre minden sínen van az életedben, az ügyeid jól haladnak a saját medrükben, így neked is lehetőséged adódik arra, hogy olyasmikkel foglalkozz, amelyekre általában nem jut időd. Rendkívül felszabadító érzés az, hogy te gazdálkodsz az időddel, hogy nem szorítanak végre határidők és azt csinálhatsz, amihez kedved van. Hívd fel egy barátnődet, menjetek el shoppingolni, üljetek be egy hangulatos kávézóba vagy sétáljatok a természetben. Abszolút építő jelleggel fog hatni rád a hirtelen jött szabadidő és az igazat megvallva magadnak, szükséged is volt már rá!

BIKA (április 21-május 20)

Mivel ez egy rövid munkahét, nem is jutott annyi időd mindenre, mint amennyit normál esetben szenteltél volna. Rendkívüli módon örülsz a hosszú hétvégének, ám azt is pontosan tudod, ahhoz hogy pozitív eredményt tudj felmutatni, több időre lett volna szükséged, hogy mindennek pontot tehess végére. Most azonban mást úgysem tudsz tenni, mint elfogadni a tényt, hogy időnként bizonyos dolgokat hirtelen kell lezárni, nincs idő kozmetikázni rajtuk. Amit lehet, igyekezz befejezni és a saját szád íze szerint alakítani, de a munkát semmiképp ne vidd haza, hisz neked is szükséged van a pihenésre!

IKREK (május 21-június 21)

Végre sikerült megoldást találnod egy olyan helyzetre, amely már igen kellemetlen volt számodra, most azonban úgy alakíthatod, ahogy neked a legjobb. Végtelenül megnyugtat a tudat, hogy nem kell többé ilyen és ehhez hasonló ügyeken frusztrálnod magad, hisz ahogy senki, úgy te sem szeretsz kellemetlen szituációkban ugra-bugrálni egyik akadályról a másikra. Ez a megoldás most azonban jelentősen meg fogja könnyíteni az életed, igyekezz tehát lezárni és kikerülni ebből a sarokbaszorított állapotból, hogy végre te is tudd élvezni az életet!

RÁK (június 22-július 22)

Valaki olyasmivel bánt meg, ami abszolút érzékeny téma nálad, ám mivel az illetőnek erről fogalma sincs, akarva-akaratlanul is megsért vele. Első pillanatban borzasztóan feldühít az, hogy mások mennyire tapintatlanok tudnak lenni, a következő másodpercben azonban eszedbe juthat az is, hogy nem biztos, hogy mindenki ismeri az életed töviről hegyire -ami rendben is van így-, hogy az összes érzékeny pontoddal tisztában vannak. Igen, valóban lehetne tapintatosabb is a másik veled szemben, ami igen nehéz, ha nem tudja, hogy mi áll a háttérben. Ne rágd magad a dolgon, egyszerűen lépj tovább, hisz az ilyen helyzetek nem túl építő jellegűek. Azt azonban érdemes elfogadnod, hogy mindig lesznek olyan személyek, akik kevéssé ismerve téged rá léphetnek a tyúkszemedre!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Akad valaki a környezetedben, aki kis túlzással folyton beléd törli a lábát, mintegy eszközként használ a céljai eléréséhez. Neked azonban ez nemcsak hogy igen-igen fojtogató, de ellenkezik az értékrendeddel is, épp ezért eljött tehát a pillanat, amikor ki kell állnod magadért, a saját védelmedben. Ne hagyd, hogy mások bábuként mozgassanak, a saját útvonaladon haladj és ne mások határozzák meg, hogy milyen tempóban és merre kell menned. Szuverén személyiség vagy, önálló gondolatokkal, miért hagynád tehát, hogy valaki a saját céljaihoz használjon?!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A mai nap alkalmat adhat arra, hogy egy kicsit formába hozd magad, az utóbbi időben ugyanis a sok tennivalód miatt nem nagyon jutott időd sem a külsődre, sem a lelki töltődésre. A hét utolsó munkanapján azonban, amennyiben minden halaszthatatlan dolognak pontot tettél a végére, igyekezz időt fordítani arra, hogy beiktass egy kis testmozgást, hisz attól a lelked is meg fog majd nyugodni. Ne feledd: sportolással az összes feszültségedet kiadhatod magadból. Jó érzéssel fog eltölteni az, hogy ilyen formán ugorhatsz fejest a hosszú hétvégébe!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nagy meglepetéssel készülsz valakinek, aki különösen fontos számodra, épp ezért mindent megteszel annak érdekében, hogy nagyot szóljon a dolog. Ne feledd azonban: a kevesebb néha több, ha meg szeretnél lepni egy szívedhez közel álló embert, egy apró gesztus is nagy értékkel bírhat. Ne akard a Világ kincsét, gondolkodj kisebb dolgokban, az együtt töltött időben, egy habos kávéban, egy tiramisuban vagy egyszerűen egy finom vacsorában. Hidd el, sokkal többet jelent majd az illető számára is!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Rövid, ám annál tartalmasabb munkahetet zársz, aminek végén elégedetten dőlhetsz hátra, hisz mindaz, amit elterveztél, megvalósult és te ennél boldogabb nem is lehetnél. Igyekezz tehát az előtted álló napokat úgy megtervezni, hogy amennyiben lehetőséged nyílik, kikapcsolódhass olyan emberek társaságában, ahol fesztelenül szórakózhatsz. Hagyd hátra a gondokat néhány napra, hisz attól, mert szabadidődben is folyamatosan kattogsz rajtuk, meg nem fognak olódni. Ráérsz ezzel a hosszú hétvége után bíbelődni!

NYILAS (november 23-december 21)

Minden erőddel igyekszel egy bizonyos dolgot tökéletesen befejezni, mielőtt rád tör a hétvége. Szinte már görcsösen hajtod az eredményt, maximalizmusod gyakorlatilag egyetlen percre sem hagy nyugodni. Így azonban csak azt fogod elérni, hogy olyan ponton bicsaklik majd meg a lábad, ahol már valóban vékony a jég. Hidd el, sokkal nagyobb magabiztosságot ad az, ha egy picit lassítasz és érzed a lábad alatt a talajt, semmint ha úgy suhansz, hogy fogalmad sincs, miként fogsz landolni. Nyugalom, a tudás és a tapasztalat benned van, már csak higgadtsággal kell tudnod kamatoztatni!

BAK (december 22-január 20)

Olyannyira kesze-kusza minden körülötted, hogy nem győzöd kapkodni a fejed, a káosz pedig kezd a fejed fölé tornyosulni. Mielőtt azonban az egész kontrollálhatatlanul omlik rád, el kell kezdened rendet tenni a saját életedben. Végy mindent sorjában elő és amit a helyére tudsz tenni, igyekezz megoldani és lezárni, majd továbblépni a következő akadályra. Sokkal nyugodtabban tudsz majd aludni, ha kevésbé sodródsz az árral, illetve te irányítod a hajót!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Hatalmas, vissza nem térő lehetőséget kapsz, amelyről pontosan tudod, hogy nem kopogtat majd újra az ajtódon, ám a benned lévő kishitűség miatt nem mersz belevágni a dologba. Félelmed nem alaptalan, ám azt is számba kell venned, hogy amennyiben nincs benned egy kis vakmerőség, soha nem sikerülhet majd olyan magasságokig elérni, amelyekre mindig is vágytál. Érdemes mérlegelned tehát: magadra erőltetsz egy kis magabiztosságot vagy maradsz ott, ahol most vagy, ám akkor bizonyára az élmények is váratnak majd magukra. Abszolút a te döntésed, rajtad múlik tehát minden!

HALAK (február 20-március 20)

A rövid hét utolsó munkanapja kiváló lehetőség arra, hogy bizonyíts a környezetednek, mennyire rátermett vagy egy bizonyos feladatra, abszolút magadénak és teljesíthetőnek érzed a dolgot. Vigyázz azonban: tudj mérlegelni, hogy a bizonyítási vágy az, ami túlteng benned vagy valóban rátermettél a kihívásra. Használd a józan eszed és gondolkodj, mielőtt fejest ugrasz a jéghideg vízbe, hisz könnyen begörcsölhet a lábad. Hidd el, ha az alapján nem ismernek el, amit eddig tettél le az asztalra, nem ezen fog a dolog múlni!