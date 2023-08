Napi horoszkóp augusztus 19.: a Bikák feltöltődésre fordíthatnak végre időt, a Rákoknak érdemes változtatniuk a jelenlegi taktikájukon

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 19.

KOS (március 21-április 20)

Úgy érzed, a környezetedben túl sokan próbálják diktálni a tempót neked, mindezt abban a hitben, hogy nálad mindent jobban tudnak, ezért feltétlenül rászorulsz arra, hogy folyton kézen fogva vezessenek. Neked ez persze nagyon nem tetszik, ezért nyugodtan állj a sarkadra, s tudasd mindenkivel, hogy te is egy abszolút önálló személyiség vagy, akinek megvan a saját értékrendje, s pontosan tudja, hogy miként kívánja élni a saját életét. Miért kellene neked másokhoz igazodni? Ne törődj velük, s tedd azt, amit a leghelyesebbnek vélsz. Amennyiben esetleg rosszul döntesz, az is a te bajod lesz!

BIKA (április 21-május 20)

Alig vártad, hogy hétvége legyen, amikor végre nem kell versenyt futnod az idővel, lejjebb adhatsz a hétköznapi terhekből és végre önmagadra is szánhatsz időt. Dobj össze egy finom vacsorát a szerelmeddel, egyetek finomakat, bújjatok össze, nézzétek meg a kedvenc sorozatotok legújabb évadát vagy épp ha ahhoz van kedved, akkor vedd a nyakadba a bevásárlóközpontot és nézz szét az őszi kollekció között, hátha akad egy különleges darab a horgodra. A lényeg, hogy csakis önmagadra és a lelki épülésedre figyel, tanulj meg lazítani, nem kell mindig 100 fokon forrnod!

IKREK (május 21-június 21)

A hétvégi pihenésedet igencsak megzavarja egy olyan feladat, amely nem tűr halasztást, valamint a felelőssége sem kicsi, ennek okán borzasztó nagy koncentrációt igényel. Az eredményesség érdekében gondolj tehát át aprólékosan mindent és egyfajta logikai szál mentén haladni, hiszen sikeres csakis így lehetsz. Amennyiben maradéktalanul elvégzed a rád bízott tennivalókat, abban az esetben egész nyugodtan átadhatod magad a pihenésnek, grillezz a barátaiddal a kertben, olvass egy jó könyvet vagy menj el a vízpartra napozni, hiszen abszolút mértékben jár neked a kikapcsolódás lehetősége!

RÁK (június 22-július 22)

A hétvége első napján be kell látnod, hogy jelen pillanatban semmi nem halad úgy körülötted, ahogyan azt korábban eltervezted, ez pedig rendkívüli módon kétségbe ejt. Térj azonban mihamarabb magadhoz és alaposan gondold végig, milyen taktikával lehetsz a lehető leghatékonyabb anélkül, hogy komolyabban belekavarodnál. Hidd el, van megoldás, csupán meg kell találnod a hozzá vezető utat, s amennyiben sikerült kidolgozni a tervet, azonnal láss hozzá a végrehajtáshoz, most ugyanis nincs idő arra, hogy háromszor körbejárd, végiggondold, megrágd a dolgokat. Egyszerűen bíznod kell a saját képességeidben és abban, hogy megvan benned az a tudás, ami a cél eléréséhez szükséges! Hajrá!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hétvége első napján a határaidat feszegeted, mellyel kapcsolatban abszolút nem biztos, hogy a legokosabb taktikát választod, ha a büszkeséged okán nem kérsz segítséget. Ne akarj mindenáron egyedül megoldani a minden feladatot, vedd észre, ha nem tudsz mit kezdeni az adott szituációval és még azelőtt igyekezz segítséget kérni, hogy összecsapnának a fejed felett a hullámok. Egyszer tedd félre a büszkeségedet, hisz nem létezik az az ember, aki képes egyedül megoldani minden helyzetet úgy, hogy abból sértetlenül kerüljön ki!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Bizonytalannak érzed a helyzeted, eddig ugyanis teljesen meg voltál győződve arról, hogy megingathatatlan lábakon állsz, egy váratlan csalódás miatt azonban megremeg a térded és nem tudod, hogy ebből hatalmas esés lesz vagy sértetlenül megúszod. Igyekezz tisztázni a helyzetet, keresd meg az okokat ahhoz, hogy levonhasd a megfelelő konzekvenciát és továbbléphess. Igyekezz visszanyerni az egyensúlyodat, hogy ismét magabiztossá válj, mert akkor sokkal komfortosabban érzi magát az ember. Ne hagyd, hogy ez a bizonyos csalódás visszavegyen a lendületedből, ne feledd, kiűztél magad elé egy célt és el szeretnéd érni, ennek érdekében mész előre már hosszú ideje. Meg ne állj előtte néhány méterrel!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Eléggé próbára tettek az elmúlt napok, alig vártad tehát, hogy beköszöntsön a hétvége, amikor végre feltett lábbal élvezhetd az életet. Igyekezz olyan programot választani, ami Csak annak add ki azonban magad, akit megbízhatóan tartasz annyira, hogy nem fog ezzel visszaélni, s aztán nem kell majd másoktól esetleg egészen más formában visszahallani, hogy mennyire padlóra kerültél. Ha kell, vonulj el a világ elől és tisztázd magadban a dolgokat, hogy mindent le tudj zárni úgy, ahogyan szeretnél!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Másokhoz képest igen kedvező helyzetben vagy, kissé hihetetlen módon ugyanis nem kell attól tartanod, hogy a következő pillanatban minden terved dugába dől. Ne is engedd, hogy bármiféle sugallat elhitesse veled, hogy baj lehet, szabadulj meg a görcseidtől, s próbálj meg örülni neki, hogy körülötted most nagyjából minden a helyén van. Ráérsz akkor aggódni, ha tényleg valamilyen baj lesz, amit úgyis észreveszel, annyi kurázsi azonban van benned, hogy abban az esetben is úrrá tudsz lenni a nehézségeken, szóval emiatt egy percig ne fájjon a fejed!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy érzed, az utóbbi időben kissé megszokott, gépies mozdulatokkal, fásultan végzed a feladataidat, ennek következtében eléggé elég monotoná vált az életed. Ennek a monotóniának vet véget egy váratlan lehetőség a hétvége első napján, mellyel kapcsolatban azonnal érzed, hogy vétek lenne kihagyni. Az egyetlen dolog, ami miatt hezitálsz, az az, hogy alapvetően nem vagy a hirtelen változások embere, aki csak úgy ide-oda ugrál és mindenbe belekóstol egy kicsit. Így azonban be kell látnod, hogy nem fogsz soha egyről a kettőre jutni, hisz ha egy szituációban nincs perspektíva és ennek ellenére te még mindig ragaszkodsz hozzá, akkor el kell engedned az összes, soha vissza nem térő lehetőséget. Mérlegelj, mit választasz: a monotóniát vagy a boldogságodat!

BAK (december 22-január 20)

Úgy érzed, bizonyos ügyek elintézése halaszthatatlanná vált, ennek következtében a hétvége első napján pihenés helyett inkább a szóban forgó feladatokat megoldására koncentrálsz. Ne kapkodj, igyekezz felállítani egy rendszert és aszerint haladj előre olyan sebességgel, ami még lehetővé teszi azt, hogy megfelelő eredménnyel fejezhess be mindent, amit szeretnél. Ne hagyd magad kizökkenteni, hisz neked most egyetlen egy célod van, hogy pontot tehess a folyamatban lévő ügyek végére annak érdekében, hogy aztán nyugodtan adhasd át magad a hétvégi pihenésnek!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hétvége első napján olyasvalaki veszi fel veled a kapcsolatot, akire nem számítottál ugyan, de ez a személy az utóbbi napokban többször is eszedbe jutott. Lehetséges, hogy ezt hívják sorsszerűségnek, ami akár ezúttal jelentősen befolyásolhatja is az életedet. Sosem tudhatod, hogy ki érkezik egy-egy kecsegtető üzleti ajánlattal, vagy ki lesz az, aki a szerelmet keresi majd nálad. Épp ezért érdemes nyitottnak lenned és bizonyos szintig fogadni az illető közeledését, hisz máshogy nem derülhetnek ki a szándékai. Légy nyitott a felé, jelezd, hogy érdeklődő és befogadó vagy, de semmiképpen ne legyél túl rámenős, akkor ugyanis könnyen elriaszthatod, mielőtt egyáltalán még bármi is kiderülhetett volna. Hagyd, hogy kibontakozzon, te pedig majd akkor ráérsz dönteni, ha kiderült az illető szándéka!

HALAK (február 20-március 20)

Kezdesz besokallni, mert túl nagy, már-már elviselhetetlen teher nehezedik rád, de azért próbálsz talpon maradni, bár úgy érzed, ez egyre nehezebben megy. Ösztönözzön azonban az a tudat, hogy az erőfeszítéseid révén jelentős sikereket érhetsz el, s akkor igencsak büszke lehetsz majd magadra. Éppen ezért ha fáradsz, ha lassul a tempód, gondolj erre, és szedd össze magad. Tekints úgy erre a helyzetre, mint eddig életet talán legnagyobb kihívására, s nehogy már az utolsó métereken add fel a dolgot! Menni fog, csak higgy magadban!