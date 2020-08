Napi horoszkóp augusztus 18.: az Ikrek az állandóság hívei, a Rákok kiállnak magukért

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 18.

KOS (március 21-április 20)

Apró szikra lesz az, ami megvilágíthatja az utad, eddig ugyanis a sötétben tapogatóztál. Most azonban már nagyon jól látod, merre kell menned, kövesd tehát azt az útvonalat, ami a célodhoz elvezet. Nagy megkönnyebbüléssel tölt el a tudat, hogy nem kell többé azon görcsölnöd, hogy a látási viszonyok romlása okán tévutakon jársz. Ne vesztegesd az időd, ne hagyd, hogy bármi visszahúzzon, hisz amíg botorkálsz előre, a lehetőségek csak úgy suhannak el melletted!

BIKA (április 21-május 20)

Tele vagy kreatív ötletekkel, melyek nem a megvalósíthatatlan kategóriából valók, ám van valaki a közvetlen környezetedben, aki mégis minden kezdeményezésedet letorkollja, abszolút nem vesz ugyanis komolyan és nem kezel egyenrangú partnerként. Ez számodra rendkívül dühítő, legszívesebben minden másodpercben üvöltenél az illetővel a jogaidért. Mivel azonban ez sehova nem vezet, igyekezz határozottan megértetni vele, hogy másképp nem fogtok előbbre jutni, csak és kizárólag úgy, ha együtt dolgoztok és támogatjátok egymást. Annyira már ismerhetne, hogy olyasmibe nem kezdesz, ahol az eredmény eleve el van rendelve!

IKREK (május 21-június 21)

Az állandóság híve vagy, általában nem hajtod ostorral a változásokat, az új divatirányzatok lekövetését, sokszor meggondolod, hogy belevágj-e bármiféle apró kalandba. Ennek azonban az lesz az eredménye, hogy lemaradsz a többiektől, amíg mások abszolút naprakészek és követik a trendeket, te lemaradva kullogsz mögöttük. Ne félj azonban új dolgokat kipróbálni, ne félj a változástól, hisz ezek a dolgok azok, amik építő jelleggel hatnak rád. Ha valami nem tetszik, a te döntésed ahhoz, hogy sutba dobod-e és keresel másféle irányzatokat. Amennyiben azonban semmit nem próbálsz ki, örökké le leszel maradva másoktól! Légy bátrabb és nyitottabb a gondolkodású!

RÁK (június 22-július 22)

Akad valaki a közvetlen környezetedben, aki számodra rendkívül idegesítő módon próbálja ráderőltetni az akaratát és az elveit, abszolút elvárva tőled, hogy hűen kövesd őt. Mivel neked azonban vannak saját ötleteid, elképzeléseid és értékrended, ne engedd, hogy az illető bármiféle álarcot rád erőltetve maga mögé utasítson. Állj ki magadért, védd a megfelelő eszközökkel magad vele szemben, ne engedj a nyomásnak, hisz az is legalább olyan értékekkel bír, amit te képviselsz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Hajlamos vagy a saját gondjaid miatt depresszív állapotba kerülni, azt gondolod, hogy a Világ összes problémájával neked kell megküzdened. Ennek egyetlen oka van: kissé elfáradtál lelkileg az elmúlt időszak történései miatt. Hidd el azonban, másoknak is vannak gondjaik, másoknak is megvan a maguk keresztje, mindenki küzd az úton valamivel. Mivel azonban ez előre nem vezet, igyekezz olyan elfoglaltságot találni, amelynek során a problémáidat el tudod egy kicsit engedni és csak azokra tudsz fókuszálni, amik megoldást rejtenek. Ne cipelj olyan köveket, amelyekből nem lehet házat építeni. Tedd le azokat a gondokat tehát, amit visszahúznak és nem tudsz haladni miattuk az úton. Hidd el, ha tudnád, egyesek milyen problémákkal küzdenek, hálás lennél azért, hogy neked „csak” ekkora gondjaid vannak! Ugye, hogy másképp is lehet tekinteni a helyzetre?

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Segítségre szorulsz egy bizonyos helyzetben és az élet úgy hozza, hogy pontosan attól a személytől kell segítő jobbot kérned, akiről pontosan tudod, hogy kamatostól kéri majd vissza. Mivel azonban jelenleg nincs más választásod, nyelj le egy óriási békát és kérj segítséget tőle, gondosan ügyelve arra, hogy csakis olyan szinten engedd magadhoz közel, amennyire a helyzet azt megkívánja. Igyekezz mihamarabb viszonozni a szívességet, amit kaptál, hogy ne legyen az illetőnek lehetősége benyújtani a számlát, kamatos kamatokkal. Szerencsére nem minden nap kerülsz ilyen helyzetbe, ne légy bosszús emiatt, engedd el és lépj tovább a saját érdekedben!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Komoly döntést kell meghoznod, olyasfélét, amely hatással lehet rád és a környezetedre is. A hatalmas felelősség miatt igyekeztél elodázni és tolni magad előtt a döntésed, most viszont már szorít az idő és akkora a nyomás rajtad, hogy kénytelen vagy mihamarabb feketét vagy fehéret mondani. Jobban jársz tehát, ha elzárkózol a világ elől, ha magányodba vonulsz és felsorakoztatsz magadban minden pro és kontra érvet ahhoz, hogy megfelelőképp tudj dönteni. Időnként vannak az életben olyan helyzetek, amikor bizony, akármilyen nehéz, neked kell határozott döntést hoznod. Nincs ezzel semmi baj, amennyiben van időd és lehetőséged objektíven végig gondolni a helyzetet.

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egy kis odafigyeléssel olyan sikereket érhetsz ma el, amelyekről azelőtt csak álmodni mertél, most azonban lehetőséged nyílik arra, hogy el is érd őket. Ennek érdekében zárj ki most minden befolyásoló tényezőt, csakis a saját megérzéseidre hallgass és a saját tapasztalataidra alapozz. Ha átszakítottad a célszalagot, ne szégyelld világgá kürtölni azt, hogy hogyan jutottál a dobogó legfelső fokára. Ünnepelj a barátaiddal, koccintsatok a sikereidre! Ne felejts el azonban időben landolni a Föld nevű bolygón, hisz holnap új kihívások várnak!

NYILAS (november 23-december 21)

Valaki mindenáron befolyásolni próbál, akarva-akaratlanul eltereli a figyelmed egy számodra fontos dologról. Így azonban nem fogod tudni a feladataidat sikerrel abszolválni, épp ezért szofisztikált hangnemben, ám határozottan hozd az illető tudtára, hogy szívesen szórakoznál te is, ám erre most nincs lehetőséged, bármennyire szeretnéd is. Nem tudsz ugyanis egy fenékkel több lovon ülni, amennyiben azonban elegendő időd lesz és pontot tettél mindennek a végére, abszolút nyitott vagy mindenféle szórakozási lehetőségre. Hidd, el, ha az illető kellő intelligenciával kezeli a dolgot, meg fogja érteni!

BAK (december 22-január 20)

Abszolút nem vagy az együttműködés híve, jobb' szereted a saját utadat járni, ám ma mégis közös munkára kényszerít az élet valakivel, akivel ráadásul nem is mindig megy olajozottan az élet. Mielőtt azonban felidegesíted magad és eleve úgy állsz neki a feladatnak, hogy háborús hangulatod van, érdemes egy nagy levegőt venned és nekifutni a feladatnak úgy, hogy megoldáscentrikusan gondolkodva mihamarabb túless rajta. Mivel számot kell adnod az eredményről a feletteseidnek, ezt most sajnos nem tudod kikerülni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A rengeteg nehézség után végre pozitív híreket kapsz, amelyek visszaadják a hited és a motivációd. A legjobbkor érkezett ez a mentőöv, olyasfajta segítség lehet most ugyanis számodra, amely segíthet végre pontot tenni valaminek a végére, ami már iszonyúan nyögve-nyelősen ment. Mivel most van lehetőséged arra, hogy egy nagy lendülettel lezárd végre a dolgot, igyekezz vissza sem nézve végig menni az akadálypályán!

HALAK (február 20-március 20)

A hosszú hétvége közeledtével szinte megállás nélkül akörül járnak a gondolataid, vajon hová kellene elmenned pihenni és egy kicsit feltöltődni. Abszolút rohanás ugyanis az életed, egyfolytában határidők fogságában élsz, rendkívül fáradt vagy fizikailag és mentálisan egyaránt. Épp ezért megérdemled a pihenést, ám mivel a hétvége még nem jött el, igyekezz a gondolataidat inkább a feladataidra összpontosítani, hisz adott esetben számon is kérhetnek miatta. Emellett persze nyugodtan tervezd meg, hogy hol töltöd majd a pihenésed, de csak módjával álmodozz!