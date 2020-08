Napi horoszkóp augusztus 17.: a Rákok elől komoly akadály hárul el, a Halaknak hirtelen kell döntést hozniuk

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 17.

KOS (március 21-április 20)

A hét első napján energiáktól duzzadva állsz neki minden feladatodnak, úgy érzed, akár egy hegyet is el tudná hordani a hátadon. Mielőtt azonban el bíznád magad, érdemes az energiáidat tartalékolni, hisz bármikor jöhet egy olyan kihívás, ahogy jócskán szükséged lesz rájuk. Okosan oszd be tehát azt, hogy mire mondasz igent, hisz attól, mert kipihentnek érzed magad, nem kell a világ megváltását is magadra vállalnod!

BIKA (április 21-május 20)

Valaki a környezetedben kissé erőszakosan próbál közeledni feléd, a diszkréció határát bőven átlépve igyekszik minden titkodat felfedni, mintha ezer éves kapcsolat fűzne össze benneteket. Első körben nem is nagyon tudsz mit kezdeni a helyzettel, talán még azt is hiheted, hogy az illető valóban barátkozni próbál, ám ha egy pillanatra nagyítóval vizsgálod a dolgot, rájöhetsz, hogy az illető nem minden hátsó szándék nélkül szeretne olyannyira barátkozni veled. Húzz meg tehát egy határvonalat és határozottan állítsd le, nálad ugyanis rossz ajtón kopogtat! Vigyázz vele, mert világosan látszik, hogy amennyiben közelebb engeded, kígyót melengetsz majd a kebleden!

IKREK (május 21-június 21)

Roppant nehezen indulsz neki a hétnek, úgy érzed nem-igen sikerült kipihenned magad az elmúlt hétvégén, gyakorlatilag egybefüggően tudnál aludni, két napot legalább. Ne csüggedj, hisz ez egy rövid hét, igyekezz a programjaidat úgy szervezni, hogy semmiféle munkát ne vigyél haza, hisz ha otthon leszel, az a néhány nap csak a pihenésé kell, hogy legyen. Most azonban kénytelen-kelletlen meg kell fognod a munka végét, ráadásul használható eredményt kell felmutatnod. Ennek érdekében tehát rázd meg magad és állj a start vonalra, hisz ha az a bizonyos indítópisztoly eldördül, minden erőddel arra kell koncentrálnod, hogy elsőként írj a célba!

RÁK (június 22-július 22)

Hosszú ideje nehezítette meg a dolgod egy igen komoly akadály, minden oldalról igyekeztél megközelíteni, de úgy tűnt, mégsem sikerül elhárítani és továbbhaladnod. Most azonban olyan segítséget kapsz egy nem várt személytől, mellyel végre nem kell egy helyben vesztegelned. Légy hálás az illetőnek, hisz nélküle nem sikerülhetett volna továbblépned. Most pedig csak előre nézz, hisz a hátad mögött már csak olyan dolgok vannak, amikre a jövőben nem lesz szükséged!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valaki a környezetedben olyan problémával küzd, amelyben csak te lehetsz a segítségére, hisz te már jártál azon az akadálypályán, ahol az illető jelenleg nem boldogul. Mivel ő senki másra nem számíthat, csak és kizárólag a te jóindulatodra, épp ezért igyekezz időt és energiát szakítani arra, hogy utat mutass neki. Nem kell azért a saját ügyeidet félre tenned, hogy bárkinek segítséget nyújts, hisz ha megfelelőképp koncentrálsz, mindenre jut majd időd!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Pozitív életérzésednek ma semmi nem szabhat határt, egyszerűen olyannyira rózsaszínben látod a világot, hogy semmi nem történhet, ami a kedved szeghetné. Igyekezz olyan emberekkel körülvenni magad, akik hasonló életérzést hordanak magukban, akik nem egyfolytában a negatív energiákat sugározzák. Persze, neked is vannak megoldandó problémáid, neked is vannak megoldatlan nyitott mondatok az életedben, ám ha folyton erre koncentrálsz, nem fogod észrevenni a Napot, a viharfelhők között. Nem kell megjátszanod azt, hogy jókedvű vagy, hisz ez ma természetes módon jön belőled!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Egyre felelősségteljesebb feladatokat bíznak rád, ami nem csak a magabiztosságod duzzadztja, de az önbizalmadnak is jót tesz. Igyekezz megállni a helyed úgy, hogy a tudásod legjavát kamatoztatod, miközben semmiféle apró részlet nem kerüli el a figyelmed. Hozzáállásod példaértékű, mellyel komoly elismeréseket vívhatsz ki a feletteseid körében. Igyekezz szerényen tenni a dolgod és csak akkor ünnepelj, ha te, magad is elégedett vagy a teljesítményeddel!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Viszonylag hosszú ideje teszi az idegeidet próbára egy bizonyos ügy, rádtestáltak ugyanis minden felelősséget, hogy amennyiben nem sikerül abszolválni, legyen kire mutogatni. Te pedig ez alatt a súly alatt roskadozol elég régóta, fogalmad sincs, hogyan tegyél pontot a dolog végére, ez pedig erőteljesen próbára teszi az idegeidet. Minden erőddel azonban a megoldásra érdemes összpontosítanod annak érdekében, hogy mihamarabb lezárhasd az ügyet így vagy úgy, hisz eljutottál arra a pontra, amikor már gyakorlatilag mindegy. Mivel azonban téged terhel a felelősség, minden idegszáladdal koncentrálj arra, hogy mégis felmutatható eredményt produkálj. Legközelebb, amennyiben van lehetőséged, mond határozottan nemet az ilyesfajta "felkérésekre"!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyasvalaki hoz ma ki a sodrodból, akit egyébként sem szívlelsz, ma pedig különösképpen felbosszant. Mielőtt azonban felrobbannál és kígyót-békát mondanál az illetőre, észre kell vennéd, hogy puszta provokáció az egész, tulajdonképp az illetőnek semmi más célja nincsen, mint téged kihozni a béketűrésből. Ne tedd meg azonban neki ezt a szívességet, bármilyen nehéz is, igyekezz mégis higgadt maradni és továbblépni. Nem kell boldoggá tenned azzal, hogy miatta bosszús vagy!

BAK (december 22-január 20)

Konfliktushelyzetbe kerülsz valakivel, akivel alapvetően jó kapcsolatot ápolsz, ezért tehát fontosnak tartod, hogy a nézeteltérést mihamarabb rendezzétek. A bocsánatkérés képessége ugyanis legalább akkora erény, mint őszintén belátni azt, ha hibáztál. Igyekezz tehát mihamarabb szemtől szembe kerülni az illetővel és amennyiben hibáztál, úgy bocsánatot kérni tőle. Hosszútávon így lesz stabil a kapcsolatotok!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Ráunva a jelenlegi monotonitásra, új utakat keresel új lehetőségekkel és teljesítendő kihívásokkal. Ennek érdekében hajlamos vagy átesni a ló túloldalára és olyasféle kalandokba keveredni, amik nemhogy a komfortzónádon kívül esnek, de még a veszélyes kategóriába is tartoznak. Mielőtt azonban bajba sodródsz, igyekezz egy arany középutat választani és olyan kihívásokat teljesíteni, amelyek sem az anyagi, sem a fizikai stabilitásodat nem ingatjak meg. Hidd el, léteznek ilyen kihívások, csak tudnod kell észrevenni őket!

HALAK (február 20-március 20)

Hirtelen kell döntést hoznod, nincs idő arra, hogy nekiállj és sakkozni és azon lamentálni, mi lesz ha A-t és mi lesz ha B-t mondasz. Viszonylag sarokba szorított helyzetben vagy, ne hezitálj tehát, mondd ki, hogy fekete vagy fehér. Hidd el, rendkívülien meg fogsz könnyebbülni, ha kimondtad, amit ki kellett. Akármennyire is bosszantó, időnként vannak olyan kényszerszülte szituációk az életben, amikor egyszerűen csak vakmerőnek kell lenned!