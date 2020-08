Napi horoszkóp augusztus 16.: a Szüzeknek érdemes nyitott szemmel járniuk, a Mérlegeknek pihenésre van szükségük

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 16.

KOS (március 21-április 20)

Tele vagy ötletekkel, megvalósításra váró tervekkel, ám amikor ezt felvázolod a környezetednek, rögtön falakba ütközöl. Ennek okán az az érzésed, hogy valamiért nem nagyon szeretnék, ha kiteljesednél, ha megvalósítanád önmagad. Mielőtt azonban hátad fordítanál nekik, érdemes végig gondolnod, mi lehet az oka annak, hogy ennyire féltenek, hogy nem nagyon akarnak szabadjára engedni. Igyekezz tehát elmagyarázni nekik, miért is fontos számodra az alkotói szabadság és ha elég meggyőző vagy, illetve nincs veszély a terveidben, valószínűleg ők is nyitottabbak lesznek!

BIKA (április 21-május 20)

A hét utolsó napján megrohannak az emlékek, szívesen fordítanád vissza az időt, hogy olyan dolgokat élhess át újra, amelyekre ma már nincs lehetőséged. Mivel azonban a világ folyamatosan változik, épp ezért teljesen természetes az, hogy az idő múlásával hátrahagytál bizonyos dolgokat és embereket, ettől azonban az emlékek és az élmények veled maradtak. Jó érzéssel tölt el az, hogy van mire visszagondolnod és van miből táplálkoznod, igyekezz a jövőben is minél több maradandó és pozitív élményt szerezni, hogy mindig legyen, ami feltölti a lelked!

IKREK (május 21-június 21)

A mai napon lehetőséged adódik arra, hogy egy olyan nézeteltérést rendezz, ami eléggé megvisel, nem nagyon tudsz továbblépni az elfajult helyzet után. Ahhoz azonban, hogy a lelked megnyugodjon, mindenképp érdemes az érintett személlyel beszélned a dologról. Szedd össze tehát a gondolataidat és hívd el egy kávéra az illetőt, akivel a konfliktust rendezni szeretnéd. Hidd el, ha nem is sikerül dűlőre jutnotok, te sokkal nyugodtabban fogsz aludni, hisz mindent megtettél a békülés érdekében és elmondtad, ami téged bánt!

RÁK (június 22-július 22)

Alapvetően birkatürelmedről vagy híres, ma azonban mégis sikerül valakinek kihoznia a sodrodból a hozzá nem értése ellenére erőltetett „szakértelmével”. Mielőtt azonban olyasmit mondanál, amit magad is megbánsz, igyekezz higgadt maradni és a lehető legdiplomatikusabban reagálni, nehogy később az illető bocsánatáért kelljen esedezned. Sokszor nehéz a nyugalmat magadra erőltetni, ha olyan emberekkel vagy körülvéve, akiknek hiába magyarázol napestig, úgyis csak a saját fejük után mennek. Az ilyeneket jobb, ha békén hagyod, hisz attól mert az energiádat arra pazarlod, hogy őket győzködd, még nem fogod tudni jobb belátásra bírni egyiküket sem. Emlékezz: lóval nem lehet sakkozni.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó napját a pihenésnek szeretted volna szentelni, olyan váratlan helyzet következik azonban be, amely azonnali beavatkozást igényel. Most ne amiatt legyél bosszús, hogy lőttek a pihenésnek, sokkal inkább azzal foglalkozz, hogy azonnal be tudj avatkozni annak érdekében, hogy a kár minél kisebb legyen. Állj a sarkadra tehát, légy határozott és vedd elő az összes talpraesettséget, ami benned van, hisz ma bőséggel szükséged lesz rájuk. Amennyiben a veszéllyel hárult és maradt még időd, azt csakis pihenéssel töltsd!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki a segítségedet kéri egy számára fontos ügyben, te pedig azonnal eldobsz kaszát-kapát és rohansz, hisz küldetésednek tekinted a segítségnyújtást. Rövid idő után azonban észre kell vennéd, hogy valószínűleg az illető nem is szorult akkor a segítségre, mint amekkora a kétségbeesése volt, sokkal inkább visszaél a te nagyvonalúságoddal és veled végezteti el a munkát. Ne engedd, hogy mások bábuként használjanak, állj ki magadért, hisz neked is vannak elveid, neked is van egy saját életed, amelyet csak te irányíthatsz! Ne engedd magad kihasználni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó napján ugyan lehetőséged van egy kicsit kikapcsolódni és átadni magad a pihenésnek, te azonban megállás nélkül azon kattogsz, hogy ha most kiszállsz a mókuskerékből egy pillanatra, azzal veszendőbe megy minden, amiért eddig dolgoztál. Hidd el, attól mert néha megengeded magadnak azt a „luxust”, hogy kikapcsolódj, még nem feltétlenül lesz eleve elrendelve a negatív előjelű eredmény is. Rengeteget dolgozol a hétköznapokon, abszolút karrierista vagy, ettől azonban még neked is fújnod kell néha egyet-egyet. Ha most adódott erre lehetőség, használd ki mindenképp, holnap ráérsz visszaszállni a gépezetbe.

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egy számodra különösen fontos kapcsolatot próbálsz melegen tartani, miközben az az érzésed, hogy a másik félnek nem jelent annyit a barátságotok, mint amennyit neked. Ezen a ponton érdemes tehát elgondolkodnod azon, hogy vagy rákérdezel az illetőnél, hogy van-e esetleg bármi problémája veled vagy ha nem, érdemes-e ennyit tenned egy kapcsolatért, miközben a másiknak érzésed szerint te nem vagy ugyanolyan fontos. Igyekezz megtartani az egyensúlyt és az arany közép úton maradni, hisz attól mert te másokért óceánokat vagy képes átúszni, könnyen lehet hogy ők a pocsolyát sem lépnék át érted. Keresd azokat a kapcsolatokat, amelyekből érzelmileg te is profitálhatsz és adnak neked annyit, hogy érdemes legyen fentartani őket!

NYILAS (november 23-december 21)

Nem feltétlenül alakulnak a legjobban a dolgaid, vannak hézagok bizonyos pontokon az életedben, ám te képes vagy ezektől elvonatkoztatni és jól érezni magad, a gondjaidtól függetlenül. Rendkívül előnyös tulajdonság az, hogy mindenben a pozitívomot keresed, hogy megfelelőképp, a helyükön kezeled azokat a helyzeteket, ahol több a hepe-hupa. Vedd körbe magad olyan emberekkel, akik szintén hasonló életérzéssel bírnak és próbáld távoltartani magadtól azon személyeket, akik csak hátrahúznak és folyton a problémáikkal traktálnak! Igyekezz a vihar felhők között mindig megtalálni a napos oldalt is!

BAK (december 22-január 20)

Minden körülmények között nyílt és őszinte vagy az emberekkel, amit joggal vársz el másoktól is. Az elveid szerint ugyanis másképp nem működnek emberi kapcsolatok, csak úgy, ha biztos és őszinte alapokra épülnek. Nemes dolog az őszinteség, de vigyázz, át ne ess a ló túloldalára, amikor mindenkinek mindent a szemébe vágsz kontroll nélkül. Időnként ugyanis szükség lehet arra, hogy diplomáciát gyakorolj és úgy tálald adott esetben a véleményed, hogy ne taposs másokat laposra.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Akad valaki a közvetlen környezetedben, akinek abszolút te vagy az ideálja, épp ezért mindent meg is tesz annak érdekében, hogy megnyerjen magának. Te azonban inkább szeretnél cicázni az illetővel, mintsem komolyabb kapcsolatba beleugrani, ám mivel az illető nem adja fel az udvarlást, minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy imponáljon neked, épp ezért érdemes mégis elgondolkodnod rajta, hogy adsz-e egy esélyt a dolognak. Nyugi, attól mert kicsit közelebb engeded magadhoz, még nem váltasz jegyet a rózsaszín Szerelemjáratra!

HALAK (február 20-március 20)

Rohanó életed nem nagyon ad lehetőséget arra, hogy a családoddal megfelelő kapcsolatot ápolj, azon kívül, hogy a közeli hozzátartozóiddal szoros a kapcsolatod, a távoliakról szinte semmit sem tudsz. Ma azonban lehetőséged adódik arra, hogy kicsit közelebb kerülj hozzájuk is, hisz olyan társaságba kerülsz, ahol ők vesznek körül. Érdeklődj, beszélgess, ismerd meg jobban ezeket az embereket, hisz még az is lehet, hogy akár üzleti, akár más szempontból közelebbi kapcsolatot köthettek. Sosem tudhatod, merre visz az utad, most például kifejezett előnyt is kovácsolthatsz ebből!