Napi horoszkóp augusztus 15.: a Kosok mindenáron bizonyítani szeretnének, a Bikákat kellemes meglepetés éri

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 15.

KOS (március 21-április 20)

Időnként olyasfajta feladatokat is bevállalsz, amelyek meghaladják ugyan a képességeidet, ám te mindenáron bizonyítani szeretnél környezetednek. Ennek azonban hosszú távon bizonyosan lesz majd hátulütője, hisz korántsem biztos, hogy az, amit bevállaltál, teljesíthető is számodra, emiatt kellemetlen helyzetbe kerülhetsz és magyarázkodásra szorulhatsz. Igyekezz tehát olyan terheket a válladra venni, amelyek alatt nem roskadsz össze és megtudod tartani őket. Miért okoznál magadnak álmatlan éjszakákat, ha nem muszáj?!

BIKA (április 21-május 20)

A hétvége első napján kellemes meglepetés lesz az, ami a szíved melengeti, olyan embertől számíthatsz kedves gesztusra, aki a rohanó hétköznapokon nem is áll olyan közel hozzád. Hálás lehetsz az illetőnek, hogy épp akkor érkezett, amikor a legnagyobb szükséged volt rá, az elmúlt napokban ugyanis kezdett rajtad elhatalmasodni az egykedvűség és a motiválatlanság. Szerencsésnek mondhatod magad, hogy ilyen emberekkel vagy körülvéve, még ha az illető nem is tartozik a hozzád legközelebb álló közé. Sokszor olyasvalakitől érkeznek ugyanis ezek a kedvességek, akiktől az ember a legkevésbé sem számít rájuk. Ugye milyen szép az élet?

IKREK (május 21-június 21)

Egy számodra fontos helyzet nem úgy sül el, ahogy azt az elején kiszámítottad, ez pedig könnyen olyan helyzetet okozhat, amely visszafordíthatatlan és igen kellemetlen. Mielőtt azonban ez bekövetkezne, zárj ki minden zavaró tényezőt és igyekezz menteni a menthetőt. Lehet, hogy erre most rámegy az egész napod, de hidd el, sokkal jobban jársz, ha most közbe avatkozol, annál, mintha a detonáció elől kellene menekülnöd. Tegyél meg mindent tőled telhetőt, hogy végül úgy alakuljon a szituáció, hogy sem te, sem mások ne kerüljek kellemetlen helyzetbe!

RÁK (június 22-július 22)

Noha úgy érzed, hogy mindened megvan, hogy eleget dolgoztál azért, hogy élvezhesd az életet, ma mégis olyan ajánlattal keres fel valaki, ami abszolút elgondolkodtató. Ugyan nem kerestél új kihívásokat, nem szerettél volna új kalandokba belevágni, ez mégis egy olyan ajánlat, amit érdemes megfontolnod. Nem feltétlenül kell ragaszkodnod mindig az elveidhez és ahhoz amit kigondolsz, hisz sokszor az Élet írja a forgatókönyvet. Amennyiben látsz tehát benne fantáziát, érdemes adnod egy esélyt a dolognak, hisz könnyen lehet, hogy olyan élményben lehet részed, amelyben még soha nem volt!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valami, ami sokat jelent számodra és nagyon kötődtél hozzá, véget érni látszik, te pedig ilyen esetekben hajlamos vagy depresszív állapotba kerülni. Egy dolgot azonban meg kell tanulnod az univerzumtól: semmi sem állandó, az élet folytonos változásból áll, neked pedig meg kell tanulnod alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz és tudnod kell továbblépni, ha eljön annak az ideje. Ez most lehet hogy véget ér, de ha nyitott szemmel jársz, ha új lehetőségeket keresel, hidd el, hogy azok legalább annyi élményt és pozitív érzést tartogatnak, mint az, amit most nehezen nehezen engedsz el. Keresd az újat, a szépet, azt, ami boldogságot tartogat számodra!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Szerencsédre minden sínen van az életedben, ezért lehetőséged nyílik arra, hogy ezt a hétvégét kikapcsolódással tölthesd. Igyekezz tehát olyan emberekkel körbevenni magad, akik fontosak számodra, olyan programot találjatok, ami mindannyiótoknak élményt jelent. Időnként neked is ki kell tudnod kapcsolni a gépezetet, szükséged van arra, hogy a fáradt olajat leereszd és újra töltődj. Ez a hétvége tökéletesen alkalmas arra, hogy pihenj, hogy energiát gyűjts ahhoz, hogy az a bizonyos gépezet ismét olajozottan tudjon működni. Szerencsére nem kell semmi miatt idegeskedned, hisz minden halad a maga medrében.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyannyira felhúzod magad egy bizonyos helyzeten, hogy hajlamos vagy elhamarkodottan ítélkezve hangot adni negatív véleményednek. Mielőtt azonban kellemetlen helyzetbe sodrod magad, érdemes kellő higgadtsággal kezelned a helyzetet és több oldalról is megközelítened ahhoz, hogy objektív véleményt alkothass. Időnként jobban teszed, ha nyugalmat erőltetsz inkább magadra, hisz sokkal több energiádba kerül a magyarázkodás amiatt, hogy esetleg tévesen ítélted meg a helyzetet. Igyekezz önuralmat gyakorolni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Együtt kell működnöd valakivel, aki a legkevésbé sem áll közel hozzád, mi több, nem is igen szívlelitek egymást az illetővel. A közös munka azonban egy légtérbe kényszerít mindkettőtöket, ami kiváló alkalmat adhat arra, hogy békét kössetek és normalizáljátok a kapcsolatotokat. Bármennyire is tiltakozol ellene, bármennyire nem fűlik a fogad a dologhoz, mégis magadra kell tehát erőltetned az igyekezetet, hisz másképp nem fog menni a közös munka. Ha kellőképp nyitott vagy, könnyen lehet, hogy nem csak békét tudsz majd kötni az illetővel, de jobban meg is ismerheted, melynek során kiderülhet, hogy tulajdonképp nem is annyira rossz ember, mint amilyennek te gondoltad. Érdemes egy esélyt adnod a dolognak!

NYILAS (november 23-december 21)

Noha hétvége van, felhőtlenül kellene örülnöd a pihenésnek és a szabadságnak, mégis valahogy azt érzed, ez ma nem a te napod, semmi nem sikerül, türelmetlen vagy, ennek okán többekkel kerülsz konfliktushelyzetbe. Ennek egyszerű oka lehet, hogy elfáradtál lelkileg, illetve elfogyott belőled a szufla. Igyekezz elfogadni a tényt, hogy te ishalandó ember vagy, neked is megengedett tehát az, hogy elfáradj, hogy kimerülj, hisz az energiaraktáraid neked sem végtelenek. Most tehát ne pazarold az energiádat arra, hogy másokat viszel a hátadon, koncentrálj inkább a pihenésre, a lelki megnyugvásra és arra, hogy feltöltődj mind mentálisan, mind pedig fizikailag. Teljesen normális az, ha időnként csak és kizárólag magadra koncentrálsz ahelyett, hogy folyton mások útját egyengetnid!

BAK (december 22-január 20)

Rendkívül fontos számodra az, hogyha valamit elvállalsz, a maximumon teljesítsd és olyan eredményt mutass fel, amitől mindenkinek tátva marad majd a szája. Ez azonban roppant fárasztó feladat, hisz akármennyire is akarsz, akármennyire vagy maximalista, egyszerűen képtelenség mindig a maximumon teljesíteni. Engedd meg tehát magadnak a tévedés lehetőségét, helyezd lejjebb a lécet, hisz az összes energiádat arra áldozod, hogy tökéletes legyél. Ne feledd azonban, ez a fogalom nem létezik, nincs tökéletes ember, te sem vagy szuperhős. Éppen annyit vállalj, amennyit teljesíteni tudsz, hisz ha túlvállalod magad, könnyen lehet, hogy a környezetednek és önmagadnak is csalódást okozol. Adj lejjebb a maximalizmusodból!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Sarokbaszorított helyzetben kell döntést hoznod, amitől rendkívül dühös vagy, hisz nem szereted ezeket a kikényszerített állásfoglalásokat. Ezúttal nincs más választásod, ki kell mondanod, hogy fekete vagy fehér, legközelebb azonban igyekezz minden porcikáddal elkerülni ezeket a szituációkat, hisz ezek a legtisztességtelenebb kategóriából valój. Bármennyire nehéz, próbálj objektíven gondolkodni és úgy véleményt alkotni, hogy később ne kerülj kelepcébe emiatt. Legközelebb pedig kilométerekről kerüld el az ilyesfajta kényszerszülte helyzeteket!

HALAK (február 20-március 20)

Noha hétvége van, mégis többen próbálnak olyan feladatokat testálni rád, amelyek relatíve nagyobb áldozatokkal járnak. Nem kell azonban minden szembejövőnek igent mondanod, hisz neked is jár a pihenés, amit senki nem vehet el tőled csak azért, mert neki nem fűlik a foga egy-egy feladathoz. Igyekezz tehát határozottan visszautasítani azokat a segítségkérőket, akik csupán kihasználni szeretnének, szelektálj, hogy kik szorulnak valóban segítségre és kik azok, akik csupán lustaságunk okán testálnának rád különböző feladatokat. Légy határozott és állj a sarkadra!