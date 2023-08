Napi horoszkóp augusztus 14.: a Kosok hatalmas akadályt győznek le, a Bikáknak érdemes a saját boldogságukra koncentrálniuk

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 14.

KOS (március 21-április 20)

Hatalmas akadályt sikerül legyőznöd a hét első napján, méghozzá olyasvalamiből jössz ki pozitívan, amire bizonyosan kevesn vállalkoznának önmaguktól. Ennek okán borzasztóan büszke vagy magadra, hisz mindenki nagy elismeréssel tekint rád. Valójában van is mire büszkének lenned, hisz ennek az akadálynak a legyőzésével képes voltál úrrá lenni a félelmeiden is azzal kapcsolatban, ami azelőtt mumusként riogatott. Élvezd ki a rivaldafényt, de ne feledd, minden csoda három napig tart, ne engedd tehát, hogy a sodrás a valóságtól túl messzire vigyen, hisz annál nehezebb lesz majd visszatalálnod!

BIKA (április 21-május 20)

Nagy általánosságban minden tőled telhetetőt megteszel azért, hogy másokat boldoggá tegyél, más célja nem is nagyon van a tetteidnek, mint az, hogy mindenkit elégedettnek láss. A hét első napján azonban be kell látnod, hogy egyszerűen felemészti az energiáidat a folyamatos, foggal-körömmel történő kapaszkodás, ahelyett, hogy azt csinálnád, ami téged boldoggá tesz. Ez a nap kiválóan alkalmas arra, hogy elhatározd magad és meghúzz egy határvonalat, amelyen kívül nem kell feláldoznod magad annak oltárán, hogy másoknak teljes és kerek legyen az élete. A saját filmedben játsszd te a főszerepet!

IKREK (május 21-június 21)

A rád bízott feladatok tekintetében szép nyugodtan haladsz előre a hét első napján, mindenfajta nyomás nélkül, felszabadultan teszed a dolgod, abszolút nem aggódsz a körülmények miatt. Kétségtelenül fontos a nyugalom, ennek ellenére egy bizonyos egészséges aggódás soha nem árt, hisz így a benned lévő tartás akaratlanul is állandó készenlétben tart annak érdekében, hogy akkor is gyorsan tudj cselekedni, amikor váratlanul megreped alattad a léc. Sokan megirigyelhetnék magabiztosságodat és talpraesettségedet, hisz te vagy az a személy, aki minden körülmények között tudja, hogy mit és miért kell tennie, a katasztrófahelyzet elkerülése érdekében!

RÁK (június 22-július 22)

Olyasmit szeretnél kipróbálni a hét első napján, amit eddigi életedben soha nem volt még bátorságod megtenni, most mégis úgy érzed, eljött a pillanat, hogy megmutasd elsősorban magadnak, de a környezetednek is, hogy mire is vagy képes. Semmi másról nem szól ugyanis a történeted, mint önmagad legyőzéséről és arról, hogy vajon megvan-e benned a siker kulcsa, amelynek segítségével könnyűszerrel érheted el a célod. Nem lesz ugyan sétagalopp, ám mivel te kifejezetten szereted a kihívásokat, ez sem igen fog tudni rajtad kifogni. Hajrá, menj és győzd le a Világot!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Hosszú ideje készíted már a tervet a kitűzött célodhoz, folyamatosan azon gondolkodsz, hogyan tudnál rajta szépíteni, változtatni, csinosítani. Mindennek ellenére az még nem kristályosodott ki benned, hogy mikor lesz alkalmad érvényesíteni és nyélbe ütni a dolgot, aminek persze elengedhetetlen kelléke lesz majd a tervrajz. Nem biztos azonban, hogy ha eljön az idő, akkor majd feltétlen ragaszkodnod kell hozzá, hisz lehetnek olyan pillanatok, amikor a tudásod és tapasztalatod többet ér majd. Lásd be, az élet nem szorzótábla!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét első napján egy bizonyos úgy sarkallatos pontján kellene eldöntened végre, hogy merre is érdemes továbbmenned annak érdekében, hogy ne kerülj még beljebb a labirintusban. Hosszú ideje azon töprengsz, mi lehetne a leghelyesebb döntés, ez alatt az idő alatt azonban jelentős hátrányba kerülhetsz másokkal szemben, akik veled ellentétben már régen úton vannak. Amíg nem mondasz tehát feketét vagy fehéret, addig bizony egyfajta nyomásként nehezedik majd rád az egész ügy, mely előbb vagy utóbb össze fog nyomni. Cselekedj, amíg van lehetőséged, hallgass a hetedik érzékedre és bátran mondd ki, amit ki kell!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Egyszeriben felgyorsulnak körülötted az események a hét első napján, nem győzöd kapkodni a fejed, alig bírod tartani magad a tervezett tempóhoz. Ne ess azonban kétségbe, hisz ez most egyáltalán nem segít, egyszerűen legyél magabiztos és talpraesett! Ha hiszel magadban, akkor bizony teljesen biztosan tudni fogod, hogyan kell hatékony eszközhöz nyúlnod a siker érdekében. Így is eredményes leszel, csupán csak magadban kell bíznod! Menni fog, fel ne add!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Magad sem hiszed el, de a siker sokkal hamarabb érkezik a hét első napján, mint azt előtte gondoltad volna. A főnököd is elismeri a munkádat, hisz amikor megbízott ezzel a bizonyos projekttel, akkor még ő, maga sem számított rá, hogy a kisujjadból fogod kirázni a megoldást. A felettesed mellett elismerően tekintenek rád a kollégáid is, ami különösen jól esik, ezzel pedig bizonyosságot nyer az, hogy már csak ezért is megérte olyan szorgalmasan, kreatívan és hatékonyan dolgozni. Ha már így alakult, használd ki a hirtelen jött sikert, és igyekezz felhőtlenül, kötöttségek nélkül ünnepelni!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét első napján szerencsére nincsenek világ megváltó feladataid, ennek köszönhetően kicsit lazíthatsz, készülhetsz az előtted álló kihívásokra. Melegítsd fel azokat a kapcsolatokat, amelyek az utóbbi hetek elfoglaltságának okán háttérbe szorultak, igyatok egy finom kávét és vitassátok meg az élet nagy dolgait. Amennyiben ahhoz van kedved, abban az esetben keress fel egy masszázsszalont, hiszen igazán jól tud esni egy frissítő masszázs az augusztusi hőségben, aztán pedig jöhet a shopping-túra! Ilyen napok is kellenek, amelyeknek nem kell lerágnod a tíz körmödet egy-egy ügy végkimenetelének okán, ehelyett stresszmentesen élvezheted az életet!

BAK (december 22-január 20)

A hét első napján valahogy nem-igen tudod felvenni a ritmust, érzésed szerint a hétvégi tempó az, amib nehezen tudsz kijönni, legszívesebben még mindig a napozóágyon szürcsölnéd a jéghideg limonádét a kedvenc könyved társaságában. Ám mivel erre most nincs lehetőséged, épp ezért érdemes összeszedned magad és nekifutnod a rád váró feladatoknak. Ne siettess semmiféle folyamatot, ne kapkodj, ne csapd össze az elvégzendő feladatokat csak azért, hogy előbb szabadulj. Hétfő van, hosszú még a hét, épp ezért koncentrálj arra, hogy melyik lábadat melyik után teszed a hasra esés elkerülésének érdekében. Hidd el, meg lehet csinálni, pihenni pedig ráérsz esténként!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Nehezen nyílsz meg mások előtt, s nem vagy nagy társaságban afféle ceremóniamester, inkább csendes megfigyelőként ücsörögsz, azon ábrándozva, milyen jó érzés lehet, ha mindenki rád figyel. Ne harcolj azonban mindenáron azért, hogy minden szempár rád szegeződjön. Nem kell magadból bohócot csinálni, és érdekes helyett inkább szánalmassá válni. Amennyiben figyelemre vágysz, abban az esetben olyan dolgokat csinálj, amelyek a köz érdekeit szolgálják. Hidd el, ezzel sokkal hamarabb kelted fel mások érdeklődését, mint azt gondolnád!

HALAK (február 20-március 20)

A hét első napján valaki igyekszik rád testálni egy olyan feladatot, amelyet neki kellene elvégeznie, te pedig cseppet sem konyítasz hozzá. Nem kell azonban olyasmit vállalnod, ami nincs ínyedre, határozottan utasítsd vissza és nyugodtan kérd ki magadnak, hogy nem egy bábu vagy a színházból, akit a drámai és komikus szerepekre egyaránt bátran lehet alkalmazni. Pontosítsd a saját pozíciódat ebben a szituációban, illetve próbálj rávilágítani arra, hogy abszolút nem érzed szükségét annak, hogy bármilyen plusz szerepet vállalj az egész helyzetben. Ne engedd kihasználni magad!