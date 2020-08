Napi horoszkóp augusztus 13.: a Bakoknak bizonytalan helyzetben érkezik a szikra, a Halak tudatosan tervezik a jövőt

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 13.

KOS (március 21-április 20)

Olyasmivel foglalkozol, amelyből a jelek szerint semmiféle előrelépés nem várható, te azonban, bármilyen zsákutcának tűnik is a helyzet, a végsőkig ragaszkodsz hozzá. A nagy ragaszkodásban eljön azonban egy pont, amikor -bármennyire nehéz is– be kell látnod, hogy innen nem vezet már tovább út, épp ezért le kell zárnod és továbblépni. Ne kudarcként éld meg a dolgot, épülj belőle, vonj le minden konzekvenciát és keress új feladatokat, amelyekben ki tudsz teljesedni!

BIKA (április 21-május 20)

Valaki a közvetlen környezetedben trükközni próbál, nem éppen tisztességes eszközökkel igyekszik vezetői babérokra törni. Neked ez gyorsan feltűnik, ám nem nagyon tudod, mi tévő legyél, hisz nem feltétlenül szeretnél konfliktus helyzetbe kerülni, de azt is be kell látnod, hogy ha az illető így folytatja és te nem avatkozol közbe, senki nem fogja észrevenni, mi zajlik a háttérben. Alapvetően nem vagy ugyan konfliktuskereső, ám akármilyen nehéz is, ebbe a helyzetbe most bele kell állnod és felhívni a figyelmet arra, hogy normál esetben így nem lehet sikerhez jutni, de legalábbis negatív következmények nélkül biztosan nem. Hidd el, a nap végén büszke leszel magadra!

IKREK (május 21-június 21)

A nagy kapkodásban igyekszel kikerülni a nagyobb akadályokat, ezzel viszont azt fogod elérni, hogy folyton újra kell kezdened az egész folyamatot. Egyszerűbben is meg tudod azonban oldani a helyzetet, ha nem trükközöl, ami lehetővé teszi majd, hogy gyorsabban juss a célvonalba. Igyekezz minden szálat megfelelően elvarrni ahhoz, hogy vegül ne okozzon fejfájást az, hogy vajon a későbbiekben hol fog visszaköszönni a trükközés. Hidd el, ha nekifutsz, hamarabb végigérsz rajta, mint gondolnád!

RÁK (június 22-július 22)

Túl sok megoldandó gondot veszel a nyakadba, amely alatt kezdesz összeroskadni. Mielőtt tehát ez bekövetkezne, be kell látnod, hogy bármennyire is szeretnéd, mindenki gondját nem fogod tudni megoldani. Foglalkozz a saját megoldandó feladataiddal, ne akard a világ megváltó jelmezt magadra ölteni, hisz egyfelől abba nagyon könnyen bele lehet fáradni, másfelől pedig olyan felelősséget veszel a nyakadba, amiért később meg is ütheted a bokádat. Hiányzik ez neked?!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A sok megpróbáltatás után ma végre olyan pozitív híreket kapsz, amelyek visszaadják a hitedet, a lelkesedésedet és a motivációdat is. Teljes mértékben felvillanyoz az, hogy végre fizikailag is tehetsz valamit a saját előrelépése érdekében, hogy többé nem kell egyhelyben toporognod a sár kellős közepén. Ne vesztegesd tehát az idődet, mihamarabb ragadd meg az alkalmat, hogy kikerülj ebből az egysíkú, motiválatlan, már-már kilátástalan szituációból. A mai nap egy pozitív visszaigazolás arra, hogy sosem szabad feladni a reményt!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Számos, meg nem oldott nyitott mondat az, ami fejfájást okoz ezekben a napokban, egy fenékkel szeretnél ugyanis sok-sok lovat megülni. Rá kell azonban jönnöd, hogy egyszemélyben képtelen leszel ilyen sok felé irányítani a figyelmed. kérj tehát segítséget magad mellé, nem kell egyedül megoldanod mindent, nopláne úgy nem, hogy nem is mindegyik a te kereszted. Hagyj másokat is érvényesülni, hisz csapatban jóval egyszerűbb dolgod lesz, mintha egyedül törnéd az utat!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A mai nem épp a te napod, úgy érzed, egyfajta érzelmi hullámvasúton ülsz minden tekintetben, emiatt érzékenyebben érintenek azok a dolgok, amelyek felett máskor gond nélkül átlépsz. Amennyiben úgy érzed, hogy az egyedüllét, a magány segítene helyretenni a gondolataidat és az érzéseidet, abban az esetben zárkózz el a világ elől, keresd a belső békédet. Azokra dolgokra koncentrálj, amik boldoggá tesznek, ahelyett hogy folyton azzal vagy elfoglalva, amik boldogtalanságot okoznak. Van kiút, csak meg kell találnod a fényt, amelyet követned kell. Ne add fel, mindig van remény!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az utóbbi időben abszolút magával sodort az élet, olyannyira zsúfolt életet élsz, hogy teljesen háttérbe szorulnak azok az emberi kapcsolatok, amelyek eddig fontosak voltak számodra. Mielőtt azonban a barátaid teljesen eltűnnének, érdemes mérlegelned egy pillanatra, mi a fontosabb: rohanni valami után megállás nélkül vagy időt fordítani azokra az emberekre, akikre örömben-bánatban mindig számíthatsz. Amennyiben az utóbbi következtetésre jutsz, érdemes kiszállnod egy időre mókuskerékből és felmelegítened azokat a kapcsolatokat, amelyek fontosak számodra. Hidd el, hosszútávon abszolút kifizetődő lesz!

NYILAS (november 23-december 21)

Bizonytalan helyzetben érkezik a szikra, ami hozzásegít majd ahhoz, hogy megoldj egy viszonylag bonyolult helyzetet, ezúttal abszolút számítanak a megérzéseid, hallgass tehát arra, hogy mit sugallnak neked. Végre bizonyosságot nyer számodra az, hogy nem mindig a kézzelfogható dolgok azok, amelyeket követve sikeres lehetsz, sok esetben fontosak azok a jelek, amelyeket az Univerzum küld számodra!

BAK (december 22-január 20)

Elég kesze-kusza a magánéleted ezekben a napokban, nem nagyon tudod, melyik utat kellene válsztanod, két oldal között őrlődsz. Mielőtt azonban felemésztene a kialakult helyzet, igyekezz a lehető leghamarabb tisztázni a benned dúló háborút és A-t vag B-t mondani, hisz ez neked sem jó így. Ha sikerül döntened, varrd el az egyik szálat, hogy nyugodtan fordulhass a másik felé. Hidd el, sokkal nyugodtabban fogsz aludni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Valaki a környezetedben igyekszik egyfajta álarcot ráderőltetni, te pedig érthető módon kézzel-lábbal tiltakozol ellene. Legyél kitartó, igyekezz minden erőddel beleállni a csatába és akkor nem lesz az az ember, aki bármit rádhúzhat. Állj ki magadért és ne hagyd, hogy az ár magával sodorjon. Ragadd meg az evezőt és te irányíts, mielőtt késő lesz!

HALAK (február 20-március 20)

Abszolút tudatosan tervezed a jövődet, szeretnéd ugyanis, ha minden úgy menne, ahogyan az a számodra a legkedvezőbb. Most van lehetőséged befolyásolni a folyamatokat és a saját szempontjainak megfelelően alakítani az eseményeket. Használd ki ezt a ritka pillanatot, s ne vesztegess el egyetlen percet sem! Rendelkezel megfelelő tudással, tapasztalattal és tehetséggel ahhoz, hogy a helyzetet a magad javára fordítsd, ami a jövőd szempontjából sem közömbös!