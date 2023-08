Napi horoszkóp augusztus 12.: a Szüzeknek ideje a saját lábukra állniuk, a Skorpióknak fontos döntést kell meghozniuk

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 12.

KOS (március 21-április 20)

Borzasztó teherként nehezedik rád egy bizonyos dolog már jó ideje, mely gyakorlatilag minden másról elvonta a figyelmedet, hiszen szinte kizárólag ezzel foglalkoztál. A hétvége első napján azonban lehetőséget kapsz arra, hogy végleg lezárhasd az egészet, felszabadulhass és új utakon indulhass el új élmények felé. Ragadd meg az alkalmat és élj a lehetőséggel, hisz ezúttal minden hiánytalanul áll a rendelkezésedre ahhoz, hogy végre megízleld a szabadság örömét. Ne hagyd, hogy mások befolyásoljanak vagy elvonják a figyelmedet, csak magadra kell koncentrálnod, mert lehet, hogy holnap már késő lesz!

BIKA (április 21-május 20)

Roppant fontos megbízást kaptál a hétvégére, amelyet a megfelelő diszkrécióval, a tőled telhető legnagyobb odaadással, eddig megszerzett tudásod bizonyításával kell megoldanod. Noha a felelősség súlya egy pillanatra eltántorít, azt is pontosan tudod, hogy nem hátrálhatsz ki csak úgy a helyzetből, vannak ugyanis olyan szituációk, amikor nincs helye a félelemnek, mert a lehető legtökéletesebben el kell végezned. Ne akard összecsapni az egészet, ülj le, gondolkodj, készíts tervet és csak akkor vágj bele, ha már minden összeállt a fejedben és nem a sűrű bozótosban kell bolyonganod. Ne húzd azonban az időt, mert a végtelenségig mégsem szépítgetheted a tervrajzot!

IKREK (május 21-június 21)

Te vagy az a személy, akitől a hétvége első napján mindenki a megoldást várja, ennek okán abszolút a kezedbe adják az irányítást, hisz a többieknek halvány fogalmuk sincs arról, hogyan és merre is kellene továbbmenniük. Megtisztelőnek érzed ugyan a feladatot, mégis megrémít az a felelősség, amit ezzel rád hárítanak, épp ezért eleinte elkezdesz finoman kihátrálni a helyzetből. Mielőtt azonban végleg megfutamodsz, nézz magadba, azután a szituációra és hidd el, ha te nem vállalod az ügyet, nemcsak a dolog fog majd dugába dőlni, hanem nagy csalódást is okozhatsz másoknak. Tisztázd a szereped, próbálj egyfajta kihívásként tekinteni az ügyre és tedd meg a tőled telhető legtöbbet azért, hogy végül együtt ünnepelhessetek!

RÁK (június 22-július 22)

A hétvége első napján elég bonyolult ügyben nyílik lehetőséged arra, hogy a történet egy igen szövevényes szálát kibogozd, s olyan részleteket tárj fel, amelyek segíthetnek egy régóta fennálló rejtély megoldásában. Nagy izgalommal tölt el, hogy végre hasznossá teheted magad az ügyben, most érdemes tehát alaposan utánajárni mindennek. Ha kell, oszd meg másokkal is a tapasztalataidat, de csakis olyanokat avass be, akikben abszolút megbízol. Később nagyon büszke leszel majd rá, hogy tulajdonképp milyen rejtélyes ügyet sikerült megoldanod, ügyelj azonban arra, hogy semmilyen cél érdekében ne adj lejjebb az emberi értékeidből!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Rendkívüli görcsösséggel hajtasz annak érdekében, hogy mindenki elégedett legyen veled, dupla annyi energiát fektetsz mindenbe csak azért, hogy a környezetedet boldoggá tedd. Érdemes azonban feltenned magadnak a kérdést, hogy mi a fontosabb, az, hogy mások mit gondolnak rólad, vagy te elégedetten tudsz-e a tükörbe nézni azzal a nyugodt lelkiismerettel, hogy minden, tőled telhetőt megtettél az általad kitűzött cél elérése érdekében. Igyekezz a szabályokat betartva menni az úton és semmi más ne lebegjen a szemed előtt, csak is a saját boldogságod! Különben is, bármit tehetsz, mindig lesznek, akik ferde szemmel néznek rád amiatt, neked nem is az a dolgod, hogy mindenkit boldoggá tegyél, majd megteszik mások saját magukért!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Akad valaki a környezetedben, aki minden lépésedet féltőn óvja, mindig ott áll a hátad mögött arra felkészülve, hogy esetleg elbotlasz és ő lehet az, aki megvéd a nagy eséstől. Bármennyire is esik jól ez, kissé mégis fojtónak találod az állandó védelmet, úgy érzed, kezd elvestni az önálló döntési jogod, hisz ez a bizonyos személy meg van róla győződve, hogy neked az általa kijelölt úton kell végigmenned. Próbáld nagyon finoman, a világért meg nem bántva, diplomatikusan a tudtára hozni, hogy a saját életedben szeretnél te lenni a kompetens személy, önálló emberként akarsz döntéseket hozni. Ha fontos vagy neki, meg fogja érteni a mondanivalód anélkül, hogy neked kíméletlenül az arcába kellene vágnod a véleményedet. Légy hálás a törődésért!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy érzed, van valaki a környezetedben, aki minden lépésedet árgus szemekkel figyeli, bármit mondasz, szinte biztosan beléd köt, olyan magasra téve a mércét, hogy azt lehetetlen legyen megugranod. Emiatt roppant feszült vagy, nem tudod, hogyan kezelhetnéd diplomatikusan a helyzetet, fogalmad sincs, miként szabadulhatnál meg tőle. Ha azonban egy kissé más felfogással tekintesz a helyzetre, rájöhetsz, hogy épp azért van jelen az illető az életeben, mert talán jó eséllyel valamit meg kell tanulnod. Ha csak olyanokkal vennéd körbe magad, akik isszák minden szavad, akik ajnároznak megállás nélkül, előbb-utóbb megunnád a dolgot. Ellenszenv helyett tekints kihívásként a helyzetre és találd meg a pozitív oldalát!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Fontos döntés előtt állsz, ami a jövőben meghatározhatja az életedet, te azonban nem nagyon szereted a változásokat, mindig mindenhez a végtelenségig ragaszkodsz, még akkor is, amikor az már nemhogy hasznot hozna, hanem még veszítesz is rajta. Higgy abban, hogy a döntésed nyomán valami olyasmi vár rád, amihez hasonlót egyéb esetben nem tapasztalhatnál. Adj lehetőséget magadnak arra, hogy új dolgokat láss, próbálj minél többet tanulni bizonyos dolgokról, hisz minél több témában vagy tájékozott, annál könnyebben érvényesülsz majd. Éppen ennek érdekében kell most feketét vagy fehéret mondanod!

NYILAS (november 23-december 21)

Ezen a hétvégén végre minden a terveid szerint alakul, nem kell görcsösen hajtanod a lovat, pontosan annyi idő alatt sikerül megoldanod minden, általad eltervezett tennivalót, mint amennyit eredetileg szántál rájuk, így nem kell kétségbeesned, hogy mi lesz, ha nem végzel adott idő alatt. Ennek köszönhetően olyan dolgokra is jut majd időd, amelyekre más zsúfoltabb napokon nem, így tehát használd ki a helyzetet és szánj magadra is egy kis időt, olyasmivel foglalkozz, amire nagyon ritkán van lehetőséged. Menj el egy szépségszalonba vagy kapcsolódj ki a szerelmeddel, esetleg hívd el egy barátnődet shoppingolni! Ez jót tesz a lelkednek és nagy lendületet adhat az előtted álló héthez!

BAK (december 22-január 20)

A hétvége első napján mindent precízen eltervezel egy rád bízott feladat végrehajtásához, teljesen magabiztos vagy, azt gondolod, hogy semmi nem ingathat meg. Váratlanul azonban olyan komplikációk lépnek fel, amelyek miatt meg kell változtatnod az útirányt, hiszen egyáltalán nem voltál felkészülve arra, hogy teljesen ismeretlen ösvényen járj. Épp ezért most duplán oda kell figyelned, mert a legapróbb botlás is hatalmasat eséshez vezethet. Amennyiben sikerül így is megoldani a szituációt, triplán büszke leszel magadra, hisz ez a győzelem még többet ér majd, mintha csak úgy kényelmesen végigsétáltál volna a célvonalig.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyan teher nyomja a vállad, amit egyelőre nem tudsz letenni, ezért annak érdekében, hogy mielőbb felszabadulhass, minden porcikáddal azon dolgozol, hogy megoldd az ügyet. Ne kapkodj, figyelj a részletekre, mert apró dolgokon csúszhatsz meg, amelyek végül az egész folyamatot teljesen más irányba vihetik el. Próbáld a kezedben tartani az irányítást, ügyelj arra, hogy kis lépésekben haladj, ne akard az egész ügyet tíz perc alatt lezárni csak azért, mert már rendkívülien zavar. Hidd el, eljön az idő, amikor minden ideális lesz arra, hogy végre megkönnyebbülj, csak győzd türelemmel kivárni!

HALAK (február 20-március 20)

A hétvége első napján egy bizonyos szituációban valaki rád hárít minden felelősséget, hisz ő kényelmetlenül érzi magát benne, emiatt inkább menekül, még mielőtt valaki kérdőre vonhatná az általa okozott helyzetért. Mivel azonban neked a legkevésbé sincs közöd a dologhoz, így már az első pillanatban, csírájában fojtsd el a próbálkozását, világosan és határozottan hozd a tudtára, hogy átlátsz a szitán és nem vagy hajlandó elvinni a balhét helyette, sőt! Sokkal inkább azon leszel, hogy kiderüljön az igazság, hisz a magad védelme érdekében mindenkinek meg kell tudnia, mi zajlik valójában a háttérben. Ne hagyd magad, te is teljes joggal kiállhatsz az érdekeidért!