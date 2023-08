Napi horoszkóp augusztus 11.: a Rákok kitartóan küzdenek a kitűzött célukért, a Skorpiók életét anyagi teher bonyolítja

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 11.

KOS (március 21-április 20)

Nagyszabású terveid vannak a közeli jövőre nézve, ezek azonban hosszabb távon lesznek jövedelmezőek. Előfordulhat azonban, hogy egyedül kevés vagy hozzá, keress tehát olyan személyt a környezetedben, aki alkalmas lehet az együttműködésre, egyetért veled és hajlandó némi áldozatot is hozni azért, hogy osztozzatok a sikerben. Amennyiben megtaláltad őt, ne vesztegessétek az időt, ugorjatok fejest a kalandba, mert a végtelenségig nem áll a lehetőség!

BIKA (április 21-május 20)

Kissé csalódottnak érzed magad a hét utolsó munkanapján, nem úgy haladnak ugyanis az ügyeid, ahogyan eltervezted, sőt van olyan projekted, ami egyszerűen megrekedt a sárban és nem tudod, miként mozdítsd előre úgy, hogy ne legyél csupa latyak. Attól azonban, mert elkeseredetten álldogálsz, csak úgy magától biztosan nem történik semmi, kérj meg valakit, hogy tolja a szekeret hátulról, miközben te meg húzod elölről, hátha sikerül kimozdulni a holtpontról. Nem kell megzuhannod, csak mert nem egy nap alatt jön a nagy eredmény, várj türelemmel, lehet, hogy kicsit késik a siker, de annál nagyobb lesz és annál hosszabb távra szól majd!

IKREK (május 21-június 21)

A hét utolsó munkanapján valakivel szorosabbra fűzheted a kapcsolatot, még akkor is, ha eddig úgy érezted, kicsit távol áll tőled az illető. Érdemes azonban mélyebben belegondolnod, milyen élményeket és izgalmakat rejthet hosszútávon a dolog, ülj le, térképezd fel, mi a szándéka, mennyire lehet őt komolyan venni, mennyire megbízható, s van-e olyan közös érdeklődési kör, amely mindkettőtöket lázba hoz és leköt. Hidd el, megéri legalább ismerkedni, hisz vagy egy hosszabb távú barátságról vagy egy jövőbeni szerelemről szólhat a dolog!

RÁK (június 22-július 22)

Kitűztél egy bizonyos célt, amelyet szeretnél mindenáron elérni, a környezetednek azonban abszolút ellenzi az ötletet. Ennek okán igyekeznek lebeszélni róla, néhányan már-már kisdedként kezelve téged, mintha magad nem tudnád eldönteni, mi a jó neked, s mikor kell valamit hagyni úgy, ahogy van, mert eleve rossz az ötlet. Ne érdekeljen azonban, hogy mások mit gondolnak, ha egyszer megszületett a fejedben a gondolat és az elképzelést nem tartod életveszélyesnek, akkor nyugodtan próbáld ki magad. Amennyiben rosszul sül el, abban az esetben úgyis neked kell a tanulópénzt megfizetned.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Noha a hétvége kapujába érkeztél, amikor mások már lassan-lassan lezárják a folyamatban lévő ügyeiket, te mégis ezt a napot találod a legalkalmasabbnak arra, hogy kihozd magadból a maximumot. Ezt a hozzáállást a környezeted is látja rajtad, hiszen úgy pezsegsz, mint a vízben a pezsgőtabletta. Óvatosan bánj azonban a plusz energiáiddal, egész héten rohantál, hagyj tehát időt arra, hogy megfelelőképp kipihenhesd magad, hiszen neked is végesek a tartalékaid!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét utolsó munkanapján végre rendeződni látszanak az ügyeid, szépen lassan minden a helyére kerül, így lehetőséged nyílik arra, hogy visszatekints az egész hétre és kitedd a megfelelő írásjelet a folyamatban lévő feladatok végére. Amennyiben szükségesnek látod, most még van lehetőséged a korrekcióra és a szépítésre, mindenképp próbáld tehát meg, mert egészen más színezete lesz a dolgoknak, ha sikerül még változtatni rajtuk! Amennyiben mindent lezártál, abban az esetben nyugodtan add át magad a hétvégének!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó munkanapján közelednek a heti határidők, te pedig úgy érzed, hogy sehol nem tartasz, épp ezért eszeveszett kapkodásba kezdesz annak érdekében, hogy időben végezhess. Ennek így azonban semmi értelme, hiszen csak azt éred el, hogy összevissza kuszálódnak a szálak, egy idő után pedig azt sem tudod majd, hogy mi mihez tartozik. Nyugodj meg, ne rohanj, állíts fel egy sorrendet, amelyen végighaladva egyiket a másik után kipipálhatod. Meglátod, a nap végén visszatekintve a befejezett projektekre, pozitív visszaigazolás lesz majd számodra, hogy logikával bizony sokkal előbbre juthatsz, mintha csak futnál a nagy Semmi felé!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó napján nem várt anyagi teher árnyékolja be a reggel érzett jókedvedet, mely rányomhatja a bélyegét az egész napodra. Mivel azonban ellene nem-igen tehetsz semmit, épp ezért érdemes túlesned a dolgon és tovább lépni, hisz ha hagyod, hogy a negatív energiák vegyék át az uralmat a hangulatod felett, akkor az egész napod egy nagy fekete felhővé válik. Keresd a pozitívumokat és vigasztaljon a tudat, hogy nem minden nap ilyen!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét utolsó munknapján elég közel kerülsz a célodhoz, lehelletnyi hiányzik csupán a heti győzelemhez, ami rendkívül nagy izgalommal tölt el. Hosszú idő után ugyanis most először sikerül úgy szervezned minden tennivalódat, hogy a végén visszatekintve roppant nagy elégedettséggel teheted le az eredményt az asztalra. Most azonban nem szabad megtorpannod, kapcsolj magasabb sebességre, különben nem biztos, hogy elsőként tudod majd átszakítani a célszalagot! Ne hagyd magad kizökkenteni, csak saját magadra koncentrálj, s ha végeztél, utána ráérsz minden mással foglalatoskodni! Hajrá, rajtad a világ szeme!

BAK (december 22-január 20)

Magadhoz képest is jóval magabiztosabban mész előre a kitűzött célod felé, a hét utolsó munkanapján azonban valamiért elbizonytalanodsz és kapkodni kezdesz, ami persze semmi jót nem szül majd. Mielőtt tehát visszafordíthatatlan károk következnének be a kapkodás okán, előtte igyekezz összeszedni magad és elhinni, hogy meggondolatlan lépések, felesleges körök nélkül is elérheted a célodat. Nincs semmi okod arra, hogy ennyire görcsösen kapkodj, lazíts és próbáld meg élvezni azt, amit csinálsz!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó munkanapján olyasvalaki lép az életedbe, akire nem is számítottál, ám épp jókor jött, mert már kezdtél kételkedni benne, hogy vajon lesz-e valaha valaki, akivel megoszthatod a mindennapjaidat, az életed fontos része lehet és aki az esetleges hibáiddal együtt úgy fogad el, ahogy vagy, tetőtől talpig. Mielőtt azonban leszáll a rózsaszínköd a hercegeddel kapcsolatban, előtte azért nem árt óvatosnak lenned, adj időt magadnak, ismerd meg a partneredet és ha úgy érzed, hogy valóban ő az a személy, akivel hosszútávon tervezhetsz, akkor add át magad a szerelemnek! Addig pedig próbálj valahogyan a földön maradni!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó munkanapján félreérthetetlen jelet kapsz arra vonatkozóan, hogy eljött az időd, fel kell állnod és továbblépned a saját személyiségfejlődésed érdekében, máskülönben örökre egy helyben ragadsz és csak nézheted, ahogy az a bizonyos hajó egyre távolodik. Ugyan alapvetően te vagy a teherbíró serpa, aki mindenki más csomagját csendben cipeli, ezúttal azonban önmagadat kell a középpontba helyezni és megvizsgálni, hogy a saját érdekeid mit diktálnak, illetve neked neked mi a jó. Pont elég volt idáid az, hogy maradéktalanul kiszolgáltad a környezetedet, most eljött tehát a pillanat, hogy felállj és elindulj az álmaid után. Ne késlekedj, hisz neked sincs kilenc életed!