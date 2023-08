Napi horoszkóp augusztus 10.: a Skorpiók befektetett energiái megtérülni látszanak, a Vízöntőknek kellemes meglepetésben lehet részük

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 10.

KOS (március 21-április 20)

A hét második felében motoszkál a fejedben egy gondolat, melynek mindenképp szeretnél utána járni, addig ugyanis nem fogsz tudni másra koncentrálni, amíg ennek a bizonyos ügynek minden részlete ki nem derül számodra. A bizonytalanságnál kétségtelenül jobb, ha megtudod, mi van a dolog mögött, ám arra fel kell készülnöd, hogy egyáltalán nem biztos az, amit sejtesz, hiszen 50-50%-ban elsülhet rosszul is a helyzet. Minél inkább felkészülsz a rosszra, annál kevésbé csalódhatsz akkorát, arra azonban ügyelj, hogy a saját biztonsági zónádon belül maradj. Ha valaminek ki kell derülnie, az előbb-utóbb ki is fog, nem kell erőltetni, hisz olyan rejtély nem volt még a történelemben, amely titokban maradt volna!

BIKA (április 21-május 20)

Valaki a közvetlen környezetedben tisztességtelen módon próbál befolyásolni egy igen fajsúlyos ügyet, mellyel kapcsolatban az az érzésed, hogy semmiképp nem hagyhatod szó nélkül. Mielőtt azonban kiugrasztanád azt a bizonyos nyulat a bokorból, előtte érdemes alaposan körüljárnod a helyzetet, hisz amíg 100%-os biztonsággal nem győződtél meg róla, hogy igazad van és le tudod fülelni az illetőt, addig nem érdemes lépni, máskülönben kellemetlen helyzetbe sodorhatod magad. Elsősorban az érintett személyt keresd meg és cseppet sem számon kérő hangsúllyal kérdezz rá, hogy mégis mi a célja, a győzelem ugyanis az övé lehet, ahhoz azonban elég bűzös, ragacsos, nyúlós máz fog hozzátapadni, mely azt sugallja, hogy ez nem az, amire a legmesszebbmenőkig büszke lehet!

IKREK (május 21-június 21)

Áldozatos munkád ma végre pozitív eredményt hozhat, mely nem jelent mást, mint azt, hogy vége a feszített munkatempónak, kicsit lazíthatsz, te is hátradőlhetsz, élvezheted a nyugalmat és a kiszámíthatóságot. Hívd el a legjobb barátnődet egy hangulatos kávézóba, igyatok meg egy jeges kávét, miközben a legújabb pletykákat vesézitek ki. Mielőtt azonban erre sor kerülne, győződj meg róla, hogy valóban mindent megfelelően sikerült elvégezned és mindennek pont került a végére, nehogy később legyen gondod belőle!

RÁK (június 22-július 22)

Egészen a hét második feléig minden a terveid szerint alakult, ma azonban olyan váratlan kihívásokkal kell szembenézned, amelyek abszolút nem voltak belekalkulálva a helyzetbe, ám nagyban befolyásolhatják az eredményt. Ne ess kétségbe, szedd össze minden tudásodat és tapasztalatodat, bízz magadban, állj a sarkadra, akkor biztosan nem lehet félnivalód! Ne aggódj a körülmények miatt, hisz most az a fontos, hogy pozitív végkimenetele legyen a dolognak, ennek érdekében igyekezz nem elveszni az apró részletekben! Menni fog minden, csak kelleő akarat szükséges hozzá!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Túlzott magabiztosságod sodorhat kalamajkába a hét második felében, hiszen egy bizonyos helyzetben olyannyira lazára veszed a figurát, hogy fontos részletek mellett mehetsz el, amelynek bizony meg is lehet a negatív előjelű eredménye. Mivel azonban az első pillanatokban nem tűnik fel senkinek az, hogy hibát vétettél, így próbáld azelőtt korrigálni, mielőtt bárkinek szemet szúrhatna. Ez most egy kiváló lecke arra, hogy akármennyire is vagy biztos a dolgodban, akármennyire is hiszed azt, hogy valamit kisujjból ki tudsz rázni, érdemes koncentrálnod a feladatra, hisz ha idejekorán engeded el a kormányt és dőlsz hátra, annak bizony nagy ütközés lehet a vége!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét második felében meddő vitát folytatsz egy bizonyos személlyel, aki mindenáron szeretne meggyőzni az igazáról, te azonban elengeded az illető érveit a füled mellett és csak a saját álláspontodat hajtod. Amennyiben sikerülne félretenned a makacsságodat és egy pillanatra befogadóbb lennél, akkor bizony rájöhetnél, hogy van némi igazság abban, amit az illető mond, feleslegesen fütyülsz tehát a mondanivalójára. Lásd be, időnként sokkal bölcsebben teszed, ha nem kötöd mindenáron az ebet a karóhoz, mondd el a véleményedet, ugyanakkor légy nyitott másokéra is, próbálj a kompromisszumra törekedni, hisz máskülönben sosem fognak az álláspontok közeledni. Az Élet már csak ilyen, kompromisszumok sorozata!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Borzasztóan tartottál egy olyan fordulattól, amely negatív irányban befolyásolhatja az eredményt egy bizonyos ügyben, ez pedig a hét második felében bekövetkezni is látszik. Ne hagyd azonban, hogy a félelem úrrá lehessen rajtad, szedd össze minden bátorságodat és állj ki azért, amit képviselsz. Hidd el, bárhogy is alakul majd a szituáció, sokkal nyugodtabb lesz a lelkiismereted, ha elmondhatod magadról, hogy mindent megtettél a győzelem érdekében és rajtad nem múlt az eredmény. Az élet attól izgalmas, hogy mindenféle kihívások elé állít, próbára téve a bátorságodat, a képességeidet, igyekezz tehát legyőzni a félelmeidet és nekifutni valamennyi akadálynak!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy tűnik, a hét második felében végre megtérülhet az a rengeteg, általad befektetett munka, amelyet egy bizonyos ügyre áldoztál és ez roppant boldoggá tesz. Ez azt is jelenti, hogy végre lazíthatsz egy kicsit, kieresztheted a fáradt gőzt, épp ezért a nap végén hívd el a barátaidat egy hangulatos helyre és nyugodtan igyál meg velük egy jéghideg limonádét, hisz neked is jár a kikapcsolódás. Mielőtt azonban erre sor kerülne, győződj meg róla, hogy mindent megfelelően sikerült elvégezned és mindennek pont került a végére, nehogy később legyen gondod belőle!

NYILAS (november 23-december 21)

Segítőkészségedről vagy híres a környezetedben, bárki bármivel bármikor felkeres, azonnal eldobsz mindent és rohansz, hogy rendelkezésre állhass. Ez mind szép és jó, de egy idő után rá kell jönnöd, hogy sajnálatos módon akadnak körülötted olyan személyek is, akik lustaságuk okán csupán kihasználni szeretnének. Rajtad múlik, hogy észre tudod-e venni ezeket az embereket és időben le tudod-e állítani őket pontosan azért, hogy tenni nem akarásuknak és a nemtörődömségüknek ne te idd meg végül a levét. Légy résen, mert ha nem figyelsz eléggé és nem szelektálsz, akkor bizony könnyen rá is fázhatsz!

BAK (december 22-január 20)

Váratlan helyzetbe kerülsz a hét második felében, ami azonnali beavatkozást igényel, ez pedig igencsak felbosszant. Nem érdemes azonban időt pazarolnod azzal, hogy ezen mérgelődsz, hisz változtatni úgysem tudsz ezen, sokkal inkább érdemes összeszedned minden akaraterődet, s akkor eljuthatsz végül a helyes megoldáshoz. Vannak az életben olyan szituációk, amelyek meggátolják az embereket abban, hogy a saját elképzeléseiket a saját terveik szerint valósíthassák meg, de ez korántsem jelenti azt, hogy az eredmény majd szégyellnivaló lenne a legvégén. Higgy magadban és abban, hogy semmilyen akadály nem létezik, amit ne tudnál megugrani!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét második fele olyan meglepetéseket tartogat a számodra, amelyek azon személyekhez köthetők, akik alavetően nem is állnak túl közel hozzád. Épp ezért döbbent meg annyira a dolog, egyúttal plusz lendületet adhat, hisz egyszeriben úgy érzed, semmi nem szegheti a kedveded. Ne figyelj ma a negatívumokra, csakis a pozitív impulzusokat engedd közelebb magadhoz, ha bárki bármiféle hátráltató tényezővel megtalál, akkor nyugodtan mondd meg neki, hogy rossz ajtó. kopogtat. Te csak élvezd az életet, hisz arra teremtettél!

HALAK (február 20-március 20)

A hét második felében annyi feladatot kapsz a nyakadba, hogy azt sem tudod, miképp fogsz végezni valamennyivel, ami egyszerre ijeszt meg és háborít fel, hiszen úgy érzed, hogy képtelenség ennyi feladatnak pontot tenni a végére, illetve nem is érted, miért te vagy a helyzet áldozata. Felesleges azonban ezen frusztrálnod magad és kétségbeesett kapkodásba kezdeni, inkább keress valakit a környezetedben, aki rendelkezik a megfelelő tudással, a feladatok elvégzéséhez szükséges tapasztalattal és kérj tőle segítséget. Nem szégyen bevallani, ha egyedül nem boldogulsz, sokkal inkább lehet számodra kellemetlen, ha olyan hibát követsz el a nagy kapkodásban, ami befolyásolhatja az eredményt is!