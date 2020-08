Napi horoszkóp augusztus 1.: az Oroszlánok ütős tervet eszelnek ki, a Mérlegek szerelemre vágynak

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 1.

KOS (március 21-április 20)

Mivel rendkívül zsúfolt életet élsz, ezt a hétvégét pihenéssel, kikapcsolódással tervezted tölteni, olyasféle programokkal, amelyek igazán feltöltenek. Egy váratlan lehetőség miatt azonban a terved meghiúsul, olyan kalandban lehet ugyanis részed, amely nem minden nap kínálkozik tálcán. Cseppet se bánd, hogy nem a terveknek megfelelően alakul a hétvége, hisz életre szóló élményt szerezhetsz!

BIKA (április 21-május 20)

A szokásosnál jóval nehezebb feladatokkal küzdesz, melyek nemcsak fizikailag, de lelkileg is próbára tesznek. Sokszor érzed úgy, hogy egyszerűen nem bírod tovább, elfogyott belőled a szufla, képtelen vagy megugrani az akadályokat. Ettől olyan érzés kerít a hatalmába, amely nem feltétlenül pozitív, inkább depresszív lesz tőle a hangulatod. Mielőtt azonban teljesen belesüppedsz ebbe az érzésbe, mindenképp tartsd szem előtt, hogy ez az állapot sem fog örökké tartani. Egyszer majd te is felszabadulsz és meglátod, minden rendben lesz! Kitartás!

IKREK (május 21-június 21)

Súlyos titkok őrzője vagy, ám mindenképp meg kell tartanod magadnak, még akkor is, ha hatalmas terhet kell cipelned ezzel. Utólag visszagondolva abszolút nem biztos, hogy tudni szerettél volna róla, előre azonban nem tudtad befolyásolni a helyzetet, hisz mielőtt megtudtad volna, azelőtt számodra is titok volt. Most már tehát sajnos nincs más választásod, mint megtartani magadnak, igyekezz azonban a jövőben kevésbé belefolyni ezekbe a bizalmas helyzetekbe. Kíméld meg magad a felesleges terhektől!

RÁK (június 22-július 22)

Szinte megállás nélkül futsz a mókuskerékben, állandóan az eredmény után loholsz, ettől azonban kezdesz kiégni abból, amit csinálsz. Mielőtt tehát végleg elveszíted a motivációd és egy hirtelen ötlettől vezérelve ott hagysz csapot-papot, érdemes időt szánod a pihenésre, a feltöltődésre is. Ez a hétvége tökéletesen alkalmas arra, hogy kikapcsolódj a szeretteiddel, a barátaiddal, hogy lelkileg töltődj egy kicsit. Olyan programokat találj, amelyek rólad szólnak, amelyek örömet hoznak, ezáltal újratöltik a kiürült endorfin raktáraidat is. Merj boldog lenni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Ütős tervet eszeltél ki, amely rövid úton elvezethet a sikerhez, ennek érdekében tehát mindenáron igyekszel végrehajtani azt, amit kigondoltál. Rendkívül pozitív az, hogy ennyire magabiztos vagy, igyekezz azonban szem előtt tartani azon tényezőket is, amelyek negatívan befolyásolhatnak az úton, ezáltal eltéríthetnek egy teljesen más irányba. Amennyiben hézagot észlelsz a rendszerben vagy tanácstalanná válsz, érdemes nálad tapasztaltabb embereket is meghallgatnod, hisz ők utat mutathatnak neked! Hajrá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hétvége első napján lehetőséget kapsz arra, hogy kibontakoztathasd a tehetséged, ezzel bizonyítva a környezetednek, hogy mennyire talpraesett vagy. Lehetséges módon elérheted, hogy felnézzenek rád, igyekezz azonban nem átesni a ló túloldalára, hisz mindenáron nem kell hason csúsznod, hogy megkapd azokat az elismeréseket, amelyekre régóta vágysz. Ne feledd, te anélkül is értékes ember vagy, hogy túllépnél az értékrendeden annak érdekében, hogy az istenekkel kávézgass! Mindig igyekezz önmagad lenni, aki szeret, így is elfog fogadni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Hosszú ideje vágysz a szerelemre, szinte már–már görcsösen hajtod azt a személyt, akivel életreszóló lehet a kapcsolatod. Ahelyett azonban, hogy minden nap újratervezed az esküvődet, a ruhád, a csokrod és a meghívott vendégeket, igyekezz lazítani és nem mindenáron beleugrálni kapcsolatokba csak azért, mert mindenképp oltár elé szeretnél állni. Hidd el, ha nem erről szól majd minden perced és abbahagyod a nagy rohanást, Ámor nyila téged is elfog találni. Lazíts, mindennek eljön az ideje!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A mai napon olyasminek tehetsz végre pontot a végére, amely már régóta húzódik és kezd minden szempontból felőrölni. Kifejezetten jóleső érzés lesz az, hogy mostantól nem kell ezzel foglalkoznod, hogy végre másra is koncentrálhatsz, hogy olyasmikkel töltheted az idődet, amik pozitív hatással vannak rád. Igyekezz minden szálat végleg elvárni, hogy a későbbiekben ne okozhasson kellemetlenséget, majd add át magad a hétvégének és kapcsolódj ki a vízparton a barátaiddal!

NYILAS (november 23-december 21)

Számodra fontos emberek kérnek tanácsot tőled egy olyasféle helyzetben, amelyben ők még soha, ellenben te már többször voltál. Kifejezetten jó érzéssel tölt el az, hogy mankó lehetsz másoknak, igyekezz tehát mindent töviről hegyire elmondani nekik és felhívni a figyelmüket a rájuk leselkedő veszélyekre. Annak idején nem élted meg túl pozitívan, amikor hozzájuk hasonló helyzetben voltál, ám most már tudod, hogy semmi sem történik véletlenül. Ez például azért történt, hogy ma másoknak lehess a fény az éjszakában!

BAK (december 22-január 20)

Legnagyobb bosszúságodra nem tudsz már kozmetikázni a végeredményen, így kell tehát elfogadnod, ahogy jelenlegi helyzet alakult, felesleges rajta bosszankodnod. El kell fogadnod, hogy nem mindig tudod befolyásolni az eseményeket, hisz rajtad kívülálló körülmények is alakíthatják eredményt. Ez most így zárult, fogadd el és lépj tovább, hiszen százával várnak az új kalandok a világban! Te mindig tegyél meg mindent tőled telhetőt a siker érdekében, így soha nem lesz lelkiismeretfurdalásod!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyasféle dolgok nyomasztanak, amiken jelenleg nem tudsz változtatni, bármilyen erőfeszítéseket is teszel. Annak érdekében azonban, hogy könnyíts magadon, érdemes keresned valakit a környezetedben, akivel őszintén tudsz beszélgetni, próbáld meg neki kiönteni a lelked annak érdekében, hogy egy kicsit megkönnyebbülj. Sosem tudhatod, lehet hogy olyan tanácsot kapsz, ami neked eszedbe sem jutott volna, amely hatalmas lendületet adhat a továbbiakban. Soha nem szabad negatívan látni a világot, hisz olyan még nem volt, hogy a negatív érzések lökjenek a siker felé. Nyár van, süt a nap, rengetegen szeretnek, kapcsolódj ki a barátaiddal és ne mindig a nyomasztó dolgokkal foglalkozz!

HALAK (február 20-március 20)

Igen-igen kellemetlen helyzetbe kerülhetsz a mai napon, valaki ugyanis olyasfajta szívességet kér tőled, amely nem hogy meghaladja a toleranciaküszöböd, de a teljesíthetetlen kategóriába tartozik. Első felháborodásodban nem is igen érted, hogyan lehetséges az, hogy ilyen sarokba szorított helyzetbe hozzanak, ám ha egy kicsit belegondolsz, rájöhetsz, hogy nyilvánvalóan nem volt az illetőnek más választása. Mivel azonban ez neked nem tartozik a teljesíthető feladatok közé, igyekezz finoman és diplomatikusan visszautasítani a segítségnyújtást. Ne legyen lelkiismeret-furdalásod, hisz ez nem önzőség, csupán csak önmagad próbálod kímélni, mielőtt te is olyan helyzetbe kerülnél, ahová most abszolút nem vágysz!