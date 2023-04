Napi horoszkóp április 5.: a Mérlegeket váratlan meglepetés éri, a Vízöntők az átlagosnál nagyobb kihívással szembesülnek

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 5.

KOS (március 21-április 20)

Elég nagy csalódás ér a hét közepén, egy hozzád közel álló személyről azt hitted ugyanis, hogy az egyetlen ember a világon, aki soha, semmivel nem akarna megbántani, most azonban egy vita során igencsakmesszire ment. Mivel szoros kapcsolatban vagytok, mindenképp érdemes egy esélyt adni neki, hogy megmagyarázhassa, mit és miért tett. Elképzelhető, hogy lesz elfogadható magyarázata a dologra, ám ha te ezzel nem éred be, vagy –ami még rosszabb– úgy látod, az illetőt különösebben nem is érdekli a dolog, ne rejtsd véka alá a véleményedet. Noha fájdalmas lehet a csalódás, valamire ez is jó: megint tanultál valamit.

BIKA (április 21-május 20)

Az utóbbi időben túlságosan görcsösen szeretnéd bizonyítani azt, hogy a nehezebb feladatokban is gond nélkül megállod a helyedet, ennek érdekében hajlamos vagy a veszélyes terepeken szaladgálni, amelyeken bizony megütheted a bokádat. Mielőtt azonban ez bekövetkezne, igyekezz felnőtt emberek módjára gondolkodni és mérlegelni azt, hogy ne mindenáron vésd a neved mindenki memóriájába, sokkal inkább érdemes pozitív előjelű végeredménnyel járó ügyekben részt venned. Hidd el, hosszú távon sokkal jobban jársz, ha nemes célokat tűzöl ki magad elé, nem pedig "akármilyeneket"!

IKREK (május 21-június 21)

Ugyan elég precízen elterveztél minden tennivaló, a hét közepére mégis kezd elkeseríteni a tudat, hogy nem úgy alakulnak a dolgaid, ahogyan azt vártad, mindannak ellenére, hogy úgy érzed, minden tőled telhetőt megtettél a sikerért. Nem érdemes azonban most feladnod, hisz elég nagy távot tettél már meg ahhoz, hogy most fordulj vissza, igyekezz inkább újabb motivációt találni és tovább menni. Ne feledd, a siker áldozatokkal jár, melyet nem lehet megspórolni, hiszen más nem futhatja le azokat a köröket helyetted, amelyek végén büszkén szakítod majd át a célszalagot!

RÁK (június 22-július 22)

Teljesen új helyzetben találod magad a hét közepén, melyben az első pillanattól kezdve gyakorlatilag csak a sötétben tapogatózol. Ne vesztegesd azonban az idődet azzal, hogy a kiutat keresed, tekints inkább egyfajta kihívásként a dologra annak érdekében, hogy ne okozzon problémát az, hogy elboldogulj valahogy. Mivel a te fantáziádat is izgatja, hogy mit lehetne kihozni a helyzetből, épp ezért mindenképp érdemes kipróbálnod magad a dologban. Ne félj semmitől, csak állj két lábbal a földön, akkor nem ingathat meg a legnagyobb széllökés sem!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az esetek döntő többségében szeretsz előre tervezni, sokkal nagyobb biztonságban érzed magad ugyanis, ha tudod, hogy az egyes lépéseidnek milyen következménye lehet. A hét közepén azonban nagyon úgy tűnik, hogy nincs ráhatásod az események alakulására, minden kiszámíthatatlan körülötted, és neked közben fogalmad sincs, mikor jön a szökőár. Csakhogy nem érdemes mindig a jövőn agyalni, sokkal jobban jársz, ha megtanulod élvezni a pillanatnyi helyzet kínálta örömöket. Ne bánd, ha végre nincs semmilyen felelősség rajtad, egyszerűen csak add át magad a kalandnak és majd valahol partot érsz. Ne görcsölj feleslegesen, ha úgysem tudod befoláyolni a dolgokat!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét közepén túlteng benned az energia, egyszerűen azt érzed, hogy akár a legmagasabb hegycsúcsra is játszi könnyedséggel tudnál felszaladni. Nem árt azonban a jelenleg érzett szupererődet kicsit visszafogni, igyekezz inkább arra használni plusz energiákat, hogy önmagadat hasznossá téve segíts másoknak, akik elakadtak a tennivalóikkal a hosszú hétvégéhez közeledve. Hidd el, hálásak lesznek neked az általad vízbe dobott mentőövért!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét közepén váratlan meglepetés ér, amelyre abszolút nem számítottál, ráadásul olyasvalakitől érkezik, akiről nem is feltételezted volna, hogy valaha efféle gesztust gyakorolna feléd, elég távol álltok ugyanis egymástól. Az illető által okozott pozitív csalódás teljesen bearanyozza a napodat, ennek köszönhetően akkora lendületet kapsz, hogy azt gondolod, játszi könnyedséggel győzöd le akár a Loch Ness-i szörnyet is. Jó érzés tudni, hogy ebben a rohanó világban vannak még emberek, akik akkor nyújtanak ilyesfajta gesztusokat, amikor a legnagyobb szükség van azokra. Igyekezz viszonozni valamivel a dolgot, hogy ő is hasonlóképp érezhessen!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyasféle lehetőség kínálkozik a hét közepén, amelyre szíved szerint azonnal igent mondanál, hiszen tudod, hogy nem jön minden nap szembe hasonló alkalom. Bármennyire is ragad azonban el a hév, mégis érdemes az eszedre hallgatnod és mérlegelned, hogy miféle kockázat rejlik az egészben és vajon hol van az a bizonyos kutya elásva. Egyszóval a helyzet nem egyszerű, épp ezért próbáld annak megfelelően is kezelni. Minden rizikót vegyél figyelembe, mielőtt bármibe fejest ugranál, abból nem lehet baj, ha körültekintő vagy!

NYILAS (november 23-december 21)

Abszolút jókor leszel jó helyen a hét közepén, olyasmiben nyújthatsz ugyanis valakinek segítséget, amire nem biztos, hogy bárki önként jelentkezett volna. Ezúttal is bebizonyosodik azonban, hogy legyen szó bármiről, rád biztosan lehet számítani, amiért persze a szeretteid roppant hálásak neked és mindenképp viszonozni szeretnék, amit értük teszel. gyedülálló önzetlenséged mellett nem feledkezz meg magadról sem, hisz a te boldogságod legalább olyan fontos, mint másoké!

BAK (december 22-január 20)

A hét közepére elégeled meg azt, hogy valaki folyton-folyvást beleszól a dolgaidba, helyenként már-már átvéve az irányítást feletted. Roppant módon frusztrál, hogy ennyire inkompetensnek néz a saját életedben, melyet nem kell egyetlen percig sem csendben tűrnöd. Igyekezz határozottan elbeszélgetni az illetővel, világosan add a tudtára, miért szeretnéd a saját életedben te meghatározni, hogy mikor melyik utat választod, hogy milyen célok és értékrend fontosak számodra, illetve milyen eszközökkel kívánod elérni azt, amit kitűzöl magad elé. Önálló, döntésképes szuverén személy vagy, aki nem szorul arra, hogy folyamatosan fogják a kezét és erőszakkal tolják előre!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyan kihívással nézel szembe a hét közepén, ami nem tűnik egyszerű és könnyen megoldható feladatnak, mégis izgatja a fantáziádat, hiszen ez most bizonyítási lehetőség arra, hogy megmutasd, komolyabb dolgokban is megállod a helyedet. Bátran merj tehát szembenézni minden akadállyal, ne félj attól, hogy esetleg elhasalhatsz, sokkal inkább a cél lebegjen a szemed előtt. Nem biztos, hogy első nekifutásra sikerülni fog, de egy kísérletet mindenképp megér, ha másért nem, már csak azért is, hogy magadnak ne okozz csalódást, hisz ha megfutamodsz, akkor bizonyosan marad majd benned hiányérzet!

HALAK (február 20-március 20)

Bizonytalanságban élsz napok óta, fogalmad sincs, hogyan is kellene döntened, érthető módon ugyanis tartasz a következményektől. Mivel nem mered kimondani a végső szót, folyamatosan elodázod és tolod magad előtt, megpróbálod elterelni a figyelmedet róla, így azonban soha nem fogsz lezárni semmit, s nem tudsz új utakon elindulni. Amennyiben ennyire bizonytalan vagy és nem tudod, hogy merre is kellene menned, kérj tanácsot egy olyan embertől, aki járt már hasonló cipőben. Fontos tehát, hogy legyen az illetőnek tapasztalata efféle ügyekben, hisz használható ötletekkel csakis akkor tud majd szolgálni! Ne feledd, nem vagy egyedül, így nem kell magad döntened!

