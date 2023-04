NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 4.

KOS (március 21-április 20)

Nem igazán találod a megfelelő útvonalat egy bizonyos ügyben, gyakorlatilag abszolút elveszni látszol, fogalmad sincs, hogyan tovább. A céltalan bolyongás helyett eljött tehát az idő arra, hogy leülj és végig gondold, honnan is indultál és mi az általad kitűzött célod valójában. Igyekezz egyfajta tervrajzot készíteni, hiszen annak alapján talán olyan apró részletekre derülhet fény, amelyeket egyébként nem vettél volna észre. Gondolkodj globálisan, igyekezz átlátni az egész helyzetet, akkor talán könnyebben boldogulsz majd!

BIKA (április 21-május 20)

A környezeted általában csak úgy emleget, mint az igazság mintaképét, egyszerűen nem tudod elviselni ugyanis azt, ha valaki igazságtalanul bánik akár veled, akár másokkal, avagy ha bárki tisztességtelen eszközökkel igyekszik érvényesülni. A hét második napján olyan szituáció akad, ahol valakinek hasznos leckét adhatsz ezügyben, az illető ugyanis energiát nem kímélve próbál átgázolni másokon annak érdekében, hogy érvényt szerezzen az akaratának. Mivel ez a te játékszabályaidba abszolút nem fér bele, igyekezz utat mutatni neki, hogy miképp illene viselkednie. Amennyiben nem vevő a mondanivalódra, abban az esetben engedd útjára, hiszen nem a te életedet befolyásolja, ő pedig majd a saját kárán megtanulja, miképp is érdemes játszania az Élet nevű jáfékben!

IKREK (május 21-június 21)

Borzasztóan szeretnél elérni valamit, ami olyannyira csillog kívülről, hogy azt gondolod, mindenképp szükséged van rá. Ennek oltárán tehát bármit képes vagy feláldozni csak azért, hogy megszerezd magadnak, annak ellenére is, hogy figyelmeztető jelek sorozatát kapod, amelyek világosan megmutatják, nem is biztos, hogy több vagy jobb leszel általa. Gondold azonban végig, valóban elengedhetetlenül szükséges-e a dolog a jelenlegi életedben, s megéri-e áldozatokat hozni érte. Amennyiben a pro és kontra érvek között több kontrát találsz, lásd be, hogy már túl nagy árat kellene fizetned, ezért próbáld elengedni a dolgot. Annyi minden van még, ami életed során örömet okozhat, nem érdemes emiatt keseregned!

RÁK (június 22-július 22)

Magad sem tudod megmondani miért, de valaki roppant módon idegesít a közvetlen környezetedben, egyszerűen nem tudsz mit kezdeni az illető viselkedésével. Szíved szerint minden méternél konfliktusba kerülnél vele, az intelligenciád azonban kordában tart egyelőre. Amennyiben nem tudsz valóban toleranciát gyakorolni az érintett személlyel szemben, abban az esetben jobban teszed, ha inkább kilométerekről elkerülöd a társaságát annak érdekében, hogy feleslegesen ne kerülj vele konfliktusba. Van ilyen, amikor az ember egyszerűen nem érzi azt, hogy bizonyos személyekkel szemben álarcot kellene húznia.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Elég nagy áldozatot hozol valakiért, aki közel áll hozzád és amit nem biztos, hogy mindenki önzetlenül megtenne, még te sem vagy ebben a pillanatban biztos abban, hogy helyesen cselekszel-e. Amennyiben fontos szerepet foglal el az illető az életedben és meggyőzöd saját magad arról, hogy bölcs dolog segíteni neki, abban az esetben ne foglalkozz azzal, mit mondanak vagy hogyan ítélnek meg mások. Ha mégis magadra és másokra nézve is veszélyesnek tartod a dolgot, finoman próbáld az illetőt más irányba terelni, elmagyarázva neki, hogy miért lesz ez káros és igen sok áldozattal járó folyamat. Nagyon dicséretes, hogy a bajban nem hagyod magára!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nagy reményekkel indultál neki annak idején egy bizonyos projektnek, melybe apait-anyait beletettél, az általad befektetett energia és idő pedig a hét második napján szerencsére bőséggel megtérül, mely roppant nagy büszkeséggel és elégedettséggel tölt el. Bizonyosan lesznek majd, akik kissé ferde szemmel tekintenek rád, azt gondolják ugyanis, hogy nem játszol tisztességes eszközökkel, te azonban ne ezekre az emberekre fókuszálj, hanem arra, hogy mit értél el, méghozzá a saját erődből. Irígyeid mindig is lesznek, az azonban csakis rajtad múlik, hogy miképp kezeled őket!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az egészségi állapotod tekintetében nem vagy épp a topon, mely mostanra szemmel látható jelekben nnyilvánul meg. Mivel semmi sem kehet olyan fontos, mint az, hogy teljesen egészséges legyél, épp ezért érdemes mérlegelned, hogy néhány nappal meghosszabbítod a húsvéti hosszú hétvégét, így adva meg a lehetőséget magadnak arra, hogy teljesen a pihenésre és a regenerálódásra koncentrálhass. Minden más várhat, a prioritási sorrend tetején azonban te, magad állsz, senki más!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valakivel az utóbbi időben azonban kissé megromlott a kapcsolatod, annak ellenére, hogy azelőtt elég közel álltatok egymáshoz. Roppant módon zavar az a tény, hogy kellemetlen érzéssel kerülhetitek csupán egymást, miközben egyre mélyül a szakadék kettőtök között, melyet egy ponton képtelenek lesztek majd áthidalni. Mivel tehát ez nem mehet így hosszútávon tovább, épp ezért elérkezett a pillanat, amikor döntened kell: vagy egyszer, s mindenkorra elengeded az illetőt és elfelejted azt, hogy valaha volt valamiféle kapcsolat közöttetek vagy pedig veszel egy mély levegőt és tisztázod vele azt, hogy hányadán is álltok. Ez így azonban bizonyosan nem maradhat, ezt te is beláthatod!

NYILAS (november 23-december 21)

Túl korán ittál a medve bőrére egy bizonyos ügyben, gyakorlatilag sikerként könyvelve el a dolgot, ma azonban az élet megtanít egyszer, s mindenkorra arra, hogy mindig, minden élethelyzetben csak akkor érdemes ünnepelned, ha már biztosan a kezedben tartod az eredményt. Igyekezz a becsúszott hibát valamiképp korrigálni, ne engedd, hogy minden odavesszen, koncentrálj a megoldásra, így legalább elmondhatod, hogy mindent megtettél azért, hogy kiköszörüld a csorbát. Legközelebb igyekezz körültekintőbben ráfordulni a célegyenesre, nehogy a kanyarban kicsússz!

BAK (december 22-január 20)

Általában véve minden perced be van osztva, pontosan tudod azonban, hogy illene több időt tölteni a szeretteiddel, illetve a barátokkal, mégsem megy egyszerűen az, hogy bármilyen folyamatban lévő ügyet háttérbe szoríts. Így azonban lehetséges ugyan, hogy sikeres leszel a munka tekintetében, ám senkivel nem fogsz tudni osztozni az örömödben, senkivel nem fogsz tudni ünnepelni, hisz érthető módon a végsőkig nem fognak arra várni az emberek a környezetedben, hogy legyen időd velük is foglalkozni. Épp ezért még mielőtt magadra maradsz, szabadíts fel egy napot az életedből és szervezz közös programot, érdeklődj, élj társadalmi életet! Fontos ugyan a munka, de hidd el, hogy sokkal jobb, ha van kivel osztozni örömben-bánatban!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A mai nap alkalmas lehet arra, hogy végre magabiztosan elvégezd a rádbízott feladatokat mindenféle kétely vagy bizonytalanság nélkül, úgy érzed, ma minden körülmény ideális a siker eléréséhez. Racionálisan gondold végig az elvégzendő feladatokat, ne vesztegesd az időt felesleges tesze-tosza lépésekkel, egyszerűen alkalmazd a megtanult koreográfiát, abból bizonyosan nem lesz gond. Amennyiben mindent úgy csinálsz, ahogy a józan ész diktálja, abban az esetben a nap végén büszkén koccinthatsz egy pohár borral az elért sikerekre!

HALAK (február 20-március 20)

Úgy érzed, hogy egyre inkább kezdenek lemerülni az energiaraktáraid, melyet mi sem mutat jobban, mint az, hogy a legkisebb inger is felidegesít, gyakorlatilag messziről látszik, hogy vibrál az aurád az ingerültségtől. Igyekezz valahogy túllendülni ezen a holtponton és úgy folytatni az utadat, hogy közben ne bánts meg senkit, hisz mások nem tehetnek a mentális és fizikai leterheltségtől, amely most nehezíti az életedet. Koncentrálj legégetőbb feladatokra, azzal foglalkozz, aminek mindenképp pontot kell tenned a végére, ne azzal, ami még várhat. Este pedig igyekezz passzív kikapcsolódással tölteni az idődet, az is sokat számít, ha csak egyszerűen fekszel a kanapén és semmit nem csinálsz!