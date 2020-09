Napi horoszkóp április 29.: az Ikrek kockázatot vállalhatnak, a Mérlegeknek nagy elismerésben lehet részük

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 29.

KOS (március 21-április 20)

A határidő közeledtével be kell látnod, hogy sehol sem tartasz, hogy semmi nem halad úgy, ahogy eltervezted és ez rendkívülien kétségbe ejt. Az első pillanat után a következőben azonban térj magadhoz és alaposan gondold végig, milyen taktikával lehetsz a lehető leghatékonyabb anélkül, hogy komolyabb hibát elkövetnél. Hidd el, van megoldás, csak meg kell találnod, amennyiben sikerült felállítanod a tervet, azonnal kezdj neki a folyamat lezárásának, mert most nincs idő arra, hogy háromszor körbejárd, hogy végiggondold többször is a dolgokat. Egyszerűen bíznod kell a saját képességeidben és abban, hogy megvan benned az a tudás, amellyel nem lehet gond a végcél elérése! Hajrá!

BIKA (április 21-május 20)

Olyan szituációba keveredsz, ahol mindenki rád hárítja a felelősséget, neked kell kimondani a végső szót és pontot tenni az ügy végére. Ezt nem szívesen vállalod magadra, mert attól tartasz, erőteljesen csökken majd a népszerűségi indexed, de most nem hagynak hezitálni. Épp ezért töröld ki a fejedben lévő rossz érzéseket, állj két lábbal, szilárdan a földön és mindenki érezni fogja rajtad, nincs apelláta. Ha így hozta az élet, ezzel kell megbirkóznod.

IKREK (május 21-június 21)

Noha mindent tökéletesen beprogramoztál a mai napra, az egész táblázatot felborítva váratlan lehetőséget kínál egy megbízható ismerősöd. Bár pontosan tudod, hogy szinte mindent át kell szervezned, mégis érdemes végiggondolnod, mennyi hasznot húzhatsz ebből a vissza nem térő lehetőségből, s érdemes-e azt megragadnod. Mérlegelj és amennyiben nyerhetsz rajta, élj az alkalommal. Ha úgy találod azonban, hogy nincs értelme, abban az esetben nyugodtan engedd el a dolgot és koncentrálj más feladataidra. Csak akkor kockáztass, ha látod a perspektívát!

RÁK (június 22-július 22)

Úgy érzed, megrekedtél, nem nagyon érzel már motivációt a jelenlegi tevékenységedhez. Mivel azonban fiatal vagy még ahhoz, hogy ebben a helyzetben maradva végleg kiégj a motiválatlanság és a monotonitás miatt, ülj le, gondold végig, mik a céljaid, mit szeretnél elérni az életben. Amennyiben azt érzed, ebből a helyzetből már kihoztál mindent, amit ki lehetett, ne félj váltani. A változást azonban neked is akarnod kell, senki nem fogja helyetted kimondani a végső szót. Elég érett vagy már ahhoz, hogy egyedül is meghozz ilyesfajta döntéseket.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nem biztos, hogy okos dolog, ha ösztönből mondasz ki dolgokat, esetleg ha ösztönből meggondolatlanul cselekszel. Bár időnként szíved szerint azonnal felállnál és otthagynál csapot-papot, legyen a helyén az eszed, s tudd, hogy mikor mit mondasz vagy mit csinálsz, mert később igen kellemetlen helyzetbe kerülhetsz, és hidd el, sokkal nagyobb nehezebb lesz majd kimagyarázni magad, mint inkább előtte végiggondolni, kinek, mit és hogyan találsz mondani.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nagyon nehéz munkával bíznak meg, amihez nem érzed magad elég erősnek sem fizikailag, sem mentálisan. Épp ezért nem tudod, hogyan utasítsd vissza a megbízást, hogy ne tűnj munkakerülőnek. Talán ha észérvekkel megpróbálod meggyőzni a főnöködet, hogy erre a feladatra bizony más, erősebb, edzettebb, tapasztaltabb személyt válasszon, nem kerülsz a végén kellemetlen helyzetben és nem kell olyasmiért felelősséget vállalnod, amihez már az elején sem volt egy csepp közöd sem. Jobb az elején tisztázni mindent.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Elég szép eredménnyel fejeztél be egy feladatot, amelynek következtében egyre-másra jönnek az elismerő és dicsérő gratulációk. Te azonban szerényen mosolyogsz, nem mered elhinni, hogy ez mind neked szól, és a világért sem szeretnél nagyképűnek tűnni. Ez azonban az a helyzet, amikor nyugodtan elhiheted, hogy ez bizony neked szól, hogy egymagad érted el ezeket az eredményeket, és szerénytelenség nélkül bátran dülleszd ki a melled. Majd holnap ráérsz ismét alázatot gyakorolni, most élvezz ki minden percet!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Ugyan a táv felén már túl vagy, ám érzed, hogy kezdesz kimerülni, épp ezért nem biztos, hogy jó az, ha nagyobb sebességre kapcsolsz, előbb fogsz beérni a célba. Most tartalékold az energiáidat, inkább lassíts le, mert elérkezett a holtpont. Akkor vesd csak be minden erődet, ha már közeleg a cél. Ha ugyanis eszeveszett rohanásba kezdesz, végleg le fogsz merülni és csalódottan kullogsz majd be a többiek mögött. Nyugalom, kitartás, nincs már olyan messze a vége!

NYILAS (november 23-december 21)

Valamiért nem haladnak a dolgok előre olyan tempóban, ahogyan azt az elején gondoltad. Mindig akad egy zavaró tényező, amely kizökkent a folyamatból, s ez téged meglehetősen frusztrál. Semmi baj, menj le alfába és próbálj meg minden olyasmit kizárni, ami nem enged koncentrálni. Ha nem így teszel, bele fogsz fulladni az egészbe és nemcsak magadnak okozol majd csalódást, hanem a környezetedben is, mert többet várnak el tőled. Menni fog az, csak tarts ki és légy kemény!

BAK (december 22-január 20)

Kétes szituáció adódik, ahol semmi másra nem hagyatkozhatsz, csak a korábbi tapasztalataidra és a női megérzésekre. Higgy magadban, benned van minden ahhoz, hogy ne okozz csalódást, légy bátor, ne hezitálj, dönts úgy, ahogy az adott helyzetben jónak látod. Ne félj a kudarctól, hisz ha nem hiszel önmagadban, hogyan várod el másoktól, hogy higgyenek benned?! Na ugye!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyan feladat előtt állsz, amelynek teljesítéséhez tudod, hogy nehéz utat kell bejárnod, de azzal is pontosan tisztában vagy, mekkora eredményt hozhat, ha sikerrel a végére érsz. Bár vannak, akik próbálnak visszatartani, ne hagyd magad befolyásolni, hisz a te érzésed szerint így kell lennie. Majd utána eldöntöd, hogy érdemes volt-e belevágni – vagy csak egy keserű tapasztalattal lettél gazdagabb általa.

HALAK (február 20-március 20)

Olyan titokba avatnak be, amelyről nem biztos, hogy tudni akartál volna annak előtte. Ám mivel erről senki nem kérdezett meg, csupán rád bízta a dolgot, ebben az esetben sajnos kutya kötelességed azt megtartani magadnak. Noha ez nem hagy nyugodni, s legszívesebben elmondanád valakinek, de mivel igen bizalmas természetű ügyről van szó, óvatosnak kell lenned. Amennyiben ugyanis kiderül, hogy te voltál az, aki fecsegett, roppant nagy csalódást fogsz okozni az illetőnek, aki bízott benned. Maradj ki és egyszerűen lépj tovább!