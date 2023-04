Napi horoszkóp április 23.: a Szüzek nyugodtan dőlhetnek hátra, a Nyilasok túl sok feladatot vállalnak

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 23.

KOS (március 21-április 20)

A környezetedhez és a nagyobb átlaghoz képest is elég magas színvonalú életet élsz, ennek okán gyakorlatilag felesleges dolgokra is hajlamos vagy elszórni a pénzedet, olyasmikre, amelyekre kár bármennyi fillért is áldozni. Ahelyett azonban, hogy éjt nappallá téve dorbézolnál és különösebb kontroll nélkül költekeznél, érdemes olyasmibe fektetned, ami hosszútávon jövedelmező lehet számodra. Élj tudatosabban, igyekezz mértéket tartani és anyagi javaidat a jó ügyekre fordítani! Hidd el, hosszútávon ez lehet a legokosabb döntés!

BIKA (április 21-május 20)

A hét utolsó napján végre tisztázhatsz magadban olyan érzelmeket, amelyek a benned lévő háborút okozzák. Ne is szervezz kötött programokat, amennyiben úgy látod jónak, abban az esetben inkább maradj egyedül és gondolj végig mindent, ami megoldatlan egyenletként zavar jelen pillanatban. Hidd el, sokkal könnyebb lesz a lelked, ha megszabadulsz azoktól a dolgoktól, amelyek álmatlan éjszakákat okoznak, épp ezért érdemes elővenned mihamarabb azt, ami nyomaszt!

IKREK (május 21-június 21)

A relatíve hosszú monotonitás után a hét utolsó napján váratlan fordulat lesz az, ami izgalomba hoz, amelyre olyannyira nem számítottál, hogy hirtelen azt sem tudod, mihez kezdj a helyzettel. Mielőtt azonban elvesznél a dolgok sűrűjében, igyekezz megállni a két lábadon és magabiztosan tartsd meg magad. Ne ijedj meg, amennyiben esetleg kockázatos döntést kell hoznod, időnként bizony előfordulhat ez is, ám ettől csakis fejlődni fogsz! Hidd el, sokkal nagyobb sikert érhetsz el, ha bátran nekiveselkedsz a kihívásoknak, mintsem arra vársz, hogy valaki szembejöjjön és megragadja a kezed. Vannak bizony olyan hegyek, amelyeket neked kell megmásznod ahhoz, hogy tapasztalatot gyűjts. Hajrá!

RÁK (június 22-július 22)

Mindenáron szeretnél maradandót produkálni, mellyel lenyűgözheted a környezeted és gyakorlatilag mindenkinek tátva marad majd a szája. Ez mind rendkívüli céltudatosságra vall részedről, kezded azonban a saját értékrendedet is túllépni annak érdekében, hogy mindenki állva tapsoljon neked. Ezen a ponton érdemes tehát feltenned magadnak a kérdést, mi a fontosabb: az, hogy mindenki a kezet rázzon veled és három napig rólad beszéljen vagy az, hogy amikor a nap végén tükörbe nézel, elégedett és büszke képet láss magadról? Minden csak rajtad múlik!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Noha igyekszel mosolyogni és titkolni, valakinek a közvetlen környezetedben mégis feltűnik, hogy a felszín alatt komoly problémák nyomasztanak. Az illető azonban azonnal megérzi, hogy baj van, és noha a benned lévő büszkeség okán soha nem beszélnél róla, mégis jobbnak látja, ha felhozza a témát. Amennyiben teljes mértékig megbízol az illetőben, abban az esetben nincs min hezitálnod, egy jeges kávé mellett bátran elmondhatod, mi bánt pontosan. Ki tudja, lehet, hogy olyan tanácsot kapsz, amely megoldja a hepe-hupákat az életedben?!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Végre sínre kerül minden körülötted anélkül, hogy befolyásolni próbálnál bármit is és ez rendkívüli módon megnyugtat. Abszolút joggal lehetsz tehát büszke magadra, hisz rengeteget dolgoztál azért, hogy most hátradőlhess egy időre. Ez mind nagyon elismerésre méltó, arra azonban érdemes ügyelned, hogy a készenléti üzemmód ne legyen rajtad teljesen kikapcsolva hisz bármikor történhet egy váratlan fordulat, ahol neked menteni kell a menthetőt. Igyekezz tehát résen lenni és nyitott szemmel járni annak érdekében, hogy közbe tudj avatkozni, amennyiben a helyzet úgy kívánja!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy tűnik, végre a te időd közeledik, amikor megmutathatod, hogy mire vagy képes, amikor egyszerűen lenyűgözhetsz mindenkit magad körül. Hosszú ideje edzed magad, abszolút készen állsz a megmérettetésre, így nyugodtan indulj el és arasd le a babérokat! Ne foglalkozz azokkal, akik irigységük vagy féltékenységük okán próbálnak visszahúzni, te csak céltudatosan törd az utat, hisz sikereket csakis úgy lehet elérni, ha fizikailag teszel értük! Légy büszke magadra, hisz csakis tisztességes játékkal fogsz győzni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valaki a közvetlen környezetedben arcátlan módon abszolút arra apellál, hogy mindig kihúzod a gödörből, hogy megmented a szakadék széléről is, ha arról van szó. Kissé felháborít, hogy nem kér, nem kérdez, hanem elvár automatikusan bizonyos dolgokat. A hét utolsó napján sem lesz ez másként, hiszen olyasmivel talál meg, ami számodra már súrolja a hihetetlen kategóriát. Határozottan hívd tehát fel a figyelmét arra, hogy ahelyett, hogy folyton a te kezedbe helyezné a sorsát, a saját útját járja és ne arra számítson, hogy te állig felfegyverkezve vársz arra, hogy megmentsd. Lehet, hogy nem fog jól esni neki, de ez már nem a te problémád!

NYILAS (november 23-december 21)

Ahelyett, hogy élveznéd a hét utolsó napját, a meglévő feladataiddal küzdesz, annyi mindennek kell ugyanis pontot tenned a végére, hogy ki sem látsz belőlük. Mivel azonban a hétköznapok azok, amelyek abszolút alkalmasak a versenyfutásra, épp ezért ne a hét utolsó napján akarj maratoni távokat teljesíteni. Ahelyett tehát, hogy annyi ügyet vennél a nyakadba, ami biztosan meghaladja a képességeidet, érdemes végiggondolnod, hogy hol vannak a határaid és mit mersz még bevállalni. Ha ugyanis mindent elvállalsz és egyre több hátizsákot cipelsz, előbb vagy utóbb össze fogsz roskadni a súly alatt és kudarcot vallasz. Ma koncentrálj inkább a pihenésre, most akard megmászni a Himaláját!

BAK (december 22-január 20)

A hét utolsó napján egy régi vágyad teljesülhet, olyasmi helyeződik ugyanis kilátásba, amiről esdig csupán álmodozni mertél. Izgatottságodban gyakorlatlag hezitálás nélkül ugranál fejest q dologba, amennyiben azonban nem átgondolt lépésekkel váltod valóra, amit szeretnél, abban az esetben komoly következményekkel számolhatsz. Ennek elkerülése érdekében tehát érdemes a lelkesedéseden egy kicsit húzni és inkább végigzongorázni minden lépést, amely a célodhoz elvezet. Figyelj a jelekre és gondolkodj felelősségteljesen!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az egész heted a rohanásról szólt, mindent megfelelően előkészítettél ahhoz, hogy a hét utolsó napja zavartalan legyen. Igyekezz tehát ma kikapcsolódni, keress fel rég nem látott barátokat, szervezzetek együtt programot, koncentrálj arra, hogy minél minőségibb időt tölts a pihenéssel. Nem kell feltétlenül mindig valamit csinálnod, nem kell aktív pihenéssel töltened a napot, az is elég, ha csak ejtőzöl a kanapén, ha nézed a naplementét, ha olvasol egy könyvet, a fontos, hogy a feltöltődéssel foglalkozz. Hidd el, mindenkinek szüksége van arra, hogy feltöltse az energiaraktárait!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó napján valaki kétségbeesetten fordul hozzád, igen vékony jégen egyensúlyozik ugyani, amelyről úgy gondolja, hogy a segítséged nélkül egyszerűen beszakadna alatta. Mivel te általában véve mindenkihez pozitívan állsz hozzá és mindig áldozatkészen segítesz másokon, így ezúttal sem kérdés számodra, hogy teljes mellszélességgel, apait-anyait beleadva mész és nyújtasz segítő jobbot a rászorulónak. Példaként szolgálhatsz mások számára, hisz nem mindenki áll így az élethez, ahogyan te, ennek köszönheted a népszerűségedet és a sikereidet is!