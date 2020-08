Napi horoszkóp április 22.: a Bikák rátermettségüket bizonyíthatják, az Oroszlánok számára világossá válnak bizonyos dolgok

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 22.

KOS (március 21-április 20)

Hosszú ideje várod, hogy egy számodra eléggé bizonytalan helyzet megoldódjon, amely már régóta frusztrál. Egyszerűen kezdesz már besokallni a várakozástól és attól, hogy a pocsolya kellős közepén állsz anélkül, hogy bármifajta említésre méltó előrelépés történne. Épp ezért menj a dolgok elébe, állj a sarkadra, legyél határozott és tegyél azért, hogy megoldódjon a helyzet. Ne keserítsd a napjaid azzal, hogy egyfolytában azon kattog az agyad, hogy mi és miért nem történik. A bizonytalanságnál még egy negatív, de biztos válasz is jobb!

BIKA (április 21-május 20)

Csak azért, hogy bebizonyítsd valakinek, mennyire rátermett vagy egy bizonyos dologra, olyasmire vállalkozol, ami már nem feltétlenül tartozik a biztonságos kategóriába. Jól gondold meg azonban, hogy mik azok a veszélyek, amiknek kiteszed magad, amennyiben mások miatt fordítva ülsz a lóra, hisz az, amit most készülsz bevállalni, komoly kockázatokkal jár! Ne feledd, senki és semmi nem annyira hangsúlyos az életedben, hogy emiatt bajba sodord magad, légy önző és állj a fontossági sorrend elejére, mert ha folyton bizonyítani szeretnél, hogy bevegyenek a nagyok a grundon a csapatba, úgy járhatsz, mint a kis Nemecsek Ernő!

IKREK (május 21-június 21)

Valaki, a környezeteben kezdi átlépni az általad felállított és elhelyezett tolerancia küszöböt, te pedig nagyon nehezen tudod megállni, hogy ezt ne tedd szóvá. Már-már irritál az, hogy önmagától nem jön rá arra, hol kellene megálljt parancsolnia és disztingválnia. Nem is érted, miért enged meg magának ilyesfajta viselkedést egy olyan helyzetben, ahol szerényen és csapatjátékosként kellene húznia az evezőt. Amennyiben nem ért a szép szóból, jobb, ha világosan értésére adod, hogy nem dogod csendesen tűrni ezt a polgárpukkasztó viselkedést! Ki mondta, hogy nem lehetsz a farkas, aki előlép a birkanyájból?

RÁK (június 22-július 22)

Olyasvalamibe kezdesz, amivel kapcsolatban senki nem tud neked tanácsot adni, hisz te vagy az első, aki ilyen helyzettel találkozik. Ha azonban már egyszer vállaltad a dolgot, ugirj fejest a helyzetbe, hisz minél tovább halogatod az, annál később érsz célba. Inspiráljon az, hogy te lehetsz ebben az úttörő és amennyiben sikerrel jársz – márpedig miért ne járnál –, mindenki téged akar majd követni. Így bizonyíthatod magadnak is, mennyi bátorság és a tehetség van benned! Hajrá!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Úgy tűnik, felhúztad a redőnyt, beengedted a fényt és rájöttél bizonyos dolgokra, amelyekkel kapcsolatban eddig a sötétben tapogatóztál. Most már pontosan tudod, mit kell tenned annak érdekében, hogy megold az egyenletet, amely eddig annyi ismeretlennel volt tele, hogy esélyt sem láttál arra, hogy valaha kibogozd. Ne tétovázz sokat, állj neki, mert most teljesen ideálisak a körülmények arra, hogy lezárj valamit, ami eddig nem hagyott nyugodni és álmatlan éjszakákat okozott. Indulj, mielőtt ismét besötétedik!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Túl komolyan veszed a dolgokat, nagyon rágörcsölsz bizonyos helyzetekre, rendkívüli teljesítménykényszertől szenvedsz. Emiatt képes vagy akár négykézláb, lógó nyelvvel is hajtani, csakhogy mindenki meg legyen elégedve veled és a dolgok a terveid szerint alakuljanak. Nem biztos azonban, hogy hosszútávon jót fog tenni neked, ha így éled az életed, meg kell tanulnod elengedni bizonyos dolgokat, igyekezz többet lazítani, minden alakul majd, ahogy alakulnia kell. Nincs mindenre befolyásod, mert nem az univerzum tetején állsz, ami természetesen nem von le semmit az értékeidből.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyan helyzetben találod magad, amely elég ismeretlen és váratlan következményekkel járhat, ha nem vagy észnél és nem állsz két lábbal a földön. Gondolkodj racionálisan, gyorsan mérd fel a probléma súlyosságát és mihamarabb cselekedj! Meglátod, ha elindulsz az úton, közelebb lesz a megoldás, mint annak előtte hitted volna, csupán bátorság és tenni akarás kell hozzá! Sokszor sokkal egyszerűbb minden, ha nem esel pánikba, hanem hideg fejjel teszed azt, amit tenned kell és úgy, ahogyan azt a helyzet megkívánja.

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy tűnik, egy bizonyos szituációban egyedül maradtál a véleményeddel, olyan környezet vesz körül, ahol az emberek szöges ellentétét gondolják annak, amit te. Általában nem vagy az a kifejezetten szégyenlős típus, bátran mered vállalni az álláspontod és ki is állsz érte, ha a helyzet úgy hozza, hogy érdemes. Mivel azonban jelen esetben azt érzed, hogy a mondanivalód süket fülekre talál, ráadásul még támadások is érhetnek miatta, jobb, ha a saját nyugalmad és lelki békéd érdekében inkább hátat fordítasz és csendesen elballagsz. Ki akarna mezítláb, az égő parázson futkározni?!

NYILAS (november 23-december 21)

Annyira lassan haladsz egy munkával, hogy azt gondolod, soha nem érsz a végére, így is nem lesz semmilyen eredménye, ezért jobb lenne most abbahagyni, s nem vesztegetni tovább az időt az egyébként jelentéktelennek tűnő dologra. Érdemes azonban kétszer is meggondolni, mielőtt ott hagynál csapot-papot, mert az eddig befektetett munka, fáradság és energia mind-mind kárba veszne és hiábavaló lenne. Gondold át még egyszer, hogyan és miként működhetne hatékonyabban a dolog, ha kell, változtass az eddigi taktikán és meglátod, felgyorsulnak az események, csak ki kell tartanod!

BAK (december 22-január 20)

Azok közé az emberek közé tartozol, akik nagyon nehezen vagy inkább egyáltalán nem mernek ellentmondani, csakis abban az esetben, ha valami tényleg kizárólag a hátrányukra válna. Most olyan szituáció adódik, ahol határozottnak és egyenesnek kell lenned, s itt az idő nemet mondanod valamire, amit nemcsak ostobaságnak tartasz, hanem nagyon veszélyesnek is látszik. Ha emiatt valaki megorrol rád, ne törődj vele, hisz ebben az esetben nem a népszerűségi indexed növelésén van a hangsúly, hanem elsősorban a saját érzelmi és fizikai biztonságodról!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Karantén ide vagy oda, eléggé lefoglalnak a napi feladatok, gyakorlatilag egy mókuskerék az életed. Úgy érzed, hogy muszáj non-stop elfoglaltságot találnid, hisz másképp nem tudod elterelni a gondolataid a meglévő, buzonytalan élethelyzetről. Nem biztos azonban, hogy ilyen borúsan kellene a helyzetet látnod, az a bizonyos pohár ugyanis lehet félig üres, meg félig tele is, ha pozitívan állsz hozzá. Ha szükséged van egy kis pihenésre, engedj meg magadnak egy-két napot, amikor töltődhetsz, inspirálódhatsz, ismét 100 százalékos formába kerülhetsz, mert ennek így, hosszútávon semmi értelme nincsen. Meglátod, jót tesz majd, ha kicsit töltöd az akkumulátorod!

HALAK (február 20-március 20)

A környezeted elismeréssel tekint rád, mert olyasmit tettél, amit mások nem mertek volna ilyen bátran véghezvinni, ráadásul mindez a közösség érdekeit szolgálja. Bár sokan most úgy tekintenek rád, mint a világ megmentőjére, légy azonban óvatos, ne engedd, hogy a dicsőség fejedbe szálljon, mert a nagyképűség nem túl jó emberi tulajdonság, ráadásul sokkal könnyebben bánthatsz meg akár számodra fontos embereket is, mint azt gondolnád. Élvezd a sikert, hisz a te nevedhez fűződik, ne fürödj azonban túl sokat a reflektorfényben, mert el fog vakítani!