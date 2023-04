Napi horoszkóp április 19.: a Bikák konfliktusba keveredhetnek, az Oroszlánokra súlyos titkot bíz rá valaki

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 19.

KOS (március 21-április 20)

Úgy érzed, a hét közepére teljesen lemerültél, nem-igen maradt energiád arra, hogy úgy teljesíts, ahogy mind te önmagadtól, mind pedig mások elvárják tőled. Sajnos azonban bármennyire is nehezedre esik, igyekezz megrázni magad és abban a tudatban teljesíteni a rád váró feladatokat, hogy nemsokára jön a hétvége, amikor átadhatod magad a felhőtlen pihenésnek. Addig pedig próbáld valahogy motiválni magad, hisz a felelősségrevonás nem tartozik senki kedvencei közé!

BIKA (április 21-május 20)

Konfliktusba keveredsz valakivel a hét közepén, aki egyszerűen nem akarja megérteni a mondanivalódat annak ellenére sem, hogy többször próbáltad elmagyarázni neki, ami számodra nem is lehetne nyilvánvalóbb. Amikor pedig ráunsz az értetlenségre, akkor hajlamos vagy arrogánsan védeni az érdekeidet, ami nem tesz túl jót a népszerűségednek sem. Épp ezért igyekezz még egy kísérletet tenni arra, hogy elmagyarázd, mi a felháborodásod oka, próbálj észérvekkel kiállni magadért, hisz ha megérteted a dolog lényegét, akkor talán eggyel nagyobb esélyed lesz arra is, hogy támogatókat találj!

IKREK (május 21-június 21)

Valaki jó szándékkal szeretne útbaigazítani, te azonban valami oknál fogva arrogánsan utasítod el, hiszen azt gondolod, hogy az illető bele szeretne avatkozni a dolgodba. Miután azonban világossá válik számodra is, hogy abszolút nem akart ártani, a lehető leggyorsabban kérj elnézést, nehogy ez a botlás rányomja a kapcsolatotokra a bélyegét. Ma ilyen felemás hangulatú napod van egyébként is, ez azonban korántsem jelenti azt, hogy felmentést kapsz az ehhez hasonló helyzetekben, így tehát amennyiben úgy érzed, nem vagy ma jóban a Világgal, inkább zárj ki mindent, amíg nem sikerül helyére billentened a lelki békédet!

RÁK (június 22-július 22)

Többet gondoltál egy bizonyos dologba, mint amennyi benne volt, amikor pedig erre rádöbbensz, akkor roppant csalódott leszel. Hatalmas elánnal indultál ugyanis el az úton és bizony nagy hason csúszás lett a vége, ez pedig jelentősen aláhúzza a lelkesedésedet is. Ne aggódj, nem minden helyzet ugyanolyan, ez most pont nem jött a legjobban ki, ami azonban korántsem jelenti azt, hogy más szituációknak is hasonló végkimenetelük lesz. Ne veszítsd el a lelkesedésedet, vondd le a megfelelő konzekvenciát a dologból és gyorsan zárd le, mielőtt tovább emésztenéd magad!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Akad valaki a környezetedben, akivel tulajdonképp nem is álltok egymáshoz olyan közel, mégis mivel te mész éppen szembe vele, rád zúdít egy olyasfajta titkot, ami számodra egyrészt roppant kellemetlen, másrészt pedig nem a hétköznapi és könnyű kategóriából való. Hirtelen nem is tudsz mit kezdeni a szituációval, legszívesebben egy tollvonással visszacsinálnád az egészet, ám mivel ez nem a varázslóiskola, ezért kénytelen vagy másképp kezelni a dolgot. Mindenekelőtt tudasd az illetővel, hogy nem épp te vagy a legalkalmasabb arra, hogy mentőövet dobj a nyílt tengeren, de ha már így alakult, megpróbálsz segíteni neki. Ügyelj azonban arra, hogy ne vállalj olyasmit, amivel bajba sodorhatod magad, hisz az egész nem ér ennyit!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nem túl pozitív gondolatok kavarognak a fejedben egy bizonyos üggyel kapcsolatban a hét közepén, amely nagyban megakadályoz abvan is, hogy vállalható eredménnyel teljesíts. Mivel nincs még minden veszve, épp ezért igyekezz összeszedni magad és kizárni azokat a negatív dolgokat, amelyeket könnyen bevonzhatsz, mindezt annak érdekében, hogy ne ezen múljon a küldetés kimenetele. Csakis arra összpontosíts, hogy ha beleadsz apait-anyait, akkor nem jelenthet gondot az, hogy hiba nélkül végigmenj az akadálypályán, épp ezért összpontosíts!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy érzed, a hét közepére jött el a holt pont, amikor egyszerűen csak ott hagynál mindent és átádnád magad a pihenésnnek. Mivel azonban pontosan tudod, hogy ez nem lehetséges, épp ezért igyekezz legalább egy kevés időt a körelezettségeid mellett arra szánni, hogy kikapcsolódj. A mentális és fizikai kimerültségen ugyanis csakis a pihenés az, ami segít, szervezz nyugis programot akár egyedül, akár egy-egy barátnőddel. Menj el masszázsra vagy moziba, esetleg orhonra rendelj egy pizzát és feltett lábbal élvezd a semmittevést. Mindemellett pedig ne feledkezz meg a kötelezően elvégzendő feladataidról sem!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyasmire vágysz, melyet ebben a pillanatban kissé nagy misztikum övez, neked azonban izgatja a fantáziádat. A közvetlen környezeted ugyan óvva int attól, hogy ilyesfajta orosz rulettbe kezdj, te azonban egyre inkább szeretnél belevágni. Amennyiben felkészültnek érzed magad mentálisan és fizikailag is, abban az esetben a legnagyobb céltudatossággal el is indulhatsz az álmaid megvalósításának útján! Magyarázd el az aggódóknak, hogy a történelemben még senkinek nem sikerült úgy maradandót alkotnia, hogy megállás nélkül aggodalmaskodott és csak gondolatban vágott bele egy-egy kalandba!

NYILAS (november 23-december 21)

Abszolút megvan a saját elképzelésed egy bizonyos ügy megoldását illetően, melyről azt gondolod, hogy a siker tökéletes receptje, valaki azonban mindenféleképp szeretne elbizonytalanítani. Borzasztóan bosszant, hogy az illető jön és egyszerűen veszi a bátorságot arra, hogy megjegyzéseket tegyen, miközben te abszolút nem vagy kíváncsi rá. Ne engedj tehát teret annak, hogy bárki megfosszon a magabiztosságodról és a függetlenségedtől, az első pillanatban határozottan állj ki magadért és azért, amiben hiszel! Ez a te életed, ne engedd, hogy más élje!

BAK (december 22-január 20)

Abszlolút hajlamos vagy arra, hogy túlszeresd az embereket, ha valakitől pozitív gesztusokat vagy érzelmet kapsz, százszorosan adod vissza, emiatt roppant népszerű vagy a környezetedben. Vigyázz azonban, akadnak olyanok is, akik csupán kihasználnának, az hamis érzelmeket táplálnak feléd. Annak érdekében tehát, hogy megóvd magad és a lelkedet, próbálj mindenképp szelektálni és csak azoknak osztani a szeretetedből, akikről pontosan tudod, hogy nem fognak visszaélni vele. Az Élet sajnos nem egy rózsaszín világ, próbáld tehát kiküszöbölni a csalódásokat, amennyire lehet. Használd a józan eszed, ne láss bizonyos emberekbe többet, mint amennyi bennük van és igyekezz meghallani, ha egy-egy kígyó sziszeg körülötted, hisz a marásuk mérgező lehet!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Úgy érzed, kezdenek összeilleszkedni azok a puzzle-darabok, amelyekből próbálsz egyetlen képet kirakni, ez pedig roppant nagy lendületet ad a továbbiakhoz. Mielőtt azonban elbíznád magad, előtte igyekezz reálisan tekinteni a helyzetre és el nem felejteni, hogy mit is kell még tenned ahhoz, hogy a végén elégedetten tekinthess az eredményre. Minden idegszáladdal koncentrálj arra, hogy a lehető legtökéletesebben teljesíts, így kerülheted ugyanis el az esetleges később jelentkező lelkiismeret furdalást!

HALAK (február 20-március 20)

Elvakultan hiszel valamiben, annak ellenére is, hogy mások óvva intenek a dologtól, te mégis ebben látod a jövődet. Mielőtt azonban olyannyira mélyre merülnél benne, hogy már a lábad sem ér le, igyekezz józan ésszel végiggondolni, hogy vajon a környezetednek van-e alapja az aggodalomra. Amennyiben van okuk arra, hogy lebeszéljenek és neked sikerül megértened a mondanivalójukat, abban az esetben mindenképp érdemes rájuk hallgatnod, hisz fontos vagy nekik és nem szeretnék, ha bajod esne. Ha viszont többszöri átgondolásra sem látsz semmi kivetnivalót a dologban, nyugtasd meg őket, hisz pontosan tudod, hogy merre kell menned!l a siker felé!