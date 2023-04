Napi horoszkóp április 16.: az Oroszlánok érzik a változás szelét, a Skorpiók komoly ügyben hozhatnak döntést

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 16.

KOS (március 21-április 20)

Borzasztóan nincs ínyedre egy bizonyos feladat, melyet el kell végezned a hét utolsó napján, szíved szerint nem is foglalkoznál vele, hiszen megítélésed szerint sok más értelmesebb dolog van, amire koncentrálhatnál ehelyett. Ám mivel valaki megbízott vele, te pedig elvállaltad, épp ezért jobban teszed, ha gyorsan megcsinálod azt, amit várnak tőled. Minél többet hezitálsz, annál később szabadulsz, s közben folyton az jár a fejedben, hogy ezzel az üggyel mégiscsak kellene kezdened valamit. Hidd el, neked is sokkal jobb lesz, ha mielőbb lezárod, ha más nem, a lelkiismereted úgysem hagy nyugodni!

BIKA (április 21-május 20)

A környeztedben valaki folyamatosan akadályokat gördít eléd, téged pedig roppant módon felháborít az, hogy nem enged érvényesülni. Ne hagyd magad, mindenképp hozd az illető tudtára, hogy nem olyan fából faragtak, aki hagyja magát elnyomni. Tisztázd vele, hogy neked mi a célod, illetve mi az, amit ő szeretne ezzel elérni. Vannak emberek, akik abból élnek, hogy másokat ellehetetlenítenek, neked azonban nem kell velük foglalkoznod, sütögesd csak a saját pecsenyédet!

IKREK (május 21-június 21)

Borzasztóan kishitűen állsz hozzá egy bizonyos ügyhöz, melyhez nem érzel magadban elég affinitást, így tehát nem is igen hiszed el magadról, hogy képes vagy elérni a sikert. Ezzel a gondolkodásmóddal azonban nem igazán fogsz tudni előrébb jutni az életben, ahhoz ugyanis, hogy felérj a hegy csúcsára, le kell vetkőznöd magadban a magasságtól való félelmedet. Mutasd meg mindenkinek, hogy mire vagy képes, de elsősorban magadnak!

RÁK (június 22-július 22)

Minden esetben szeretsz korrekt módon megítélni bizonyos helyzeteket, ahol általad hallgattatik meg mindkét fél, így tudod tehát objektíven eldönteni, hogy melyik oldalt támogasd. A hét utolsó napján azonban számodra is érthetetlen oknál fogva ehamarokodottan ítélkezel, mely elég kellemetlen helyzetbe sodor. Mielőtt azonban nyakig lennél a sárban, igyekezz mindenképp és a lehető leggyorsabban korrigálni a ballépést és kozmetikázni kicsit a helyzeten. Emberből vagy, aki tévedhet, ne ostorozd tehát magad, de mindenképp ügyelj arra legközelebb ez ne forduljon elő!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó napján érzed a változás szelét, alig várod tehát, hogy fejest ugorj az új kalandokba. Ne siettess azonban semmit, mert ezzel tudtodon és akaratodon kívül veszélyhelyzetbe sodorhatod magad. Bármennyire is kalandvágyó vagy, a testi épséged mindennél fontosabb, éppen ezért kétszer is gondold végig, mielőtt bármit teszel. Kizárólag akkor kezdj neki, ha meggyőződtél róla, hogy az út kellőképp biztonságos. Ez persze korántsem jelenti azt, hogy a bársonyfotelben ülve, sálat kötögetve kell megöregedned, egész nyugodtan vállalkozhatsz olyasféle dolgokra is, amelyek a komfortzónádon kívül esnek. Tanulj, tapasztalj, de mindenképpen okosan járd a saját utadat!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nehezen viseled az egy helyben álldogálást, szeretnél már előremozdulni, melyhez úgy tűnik, a hét utolsó napján jött el a legmegfelelőbb pillanat. Mérlegeld, mire van szükséged a változáshoz, s mitől érdemes megszabadulni. Bár nem mindenki fog örülni ennek, mert a szeretteid féltenek, de igyekezz az értésükre adni, hogy pontosan tudod, mit csinálsz, és ha elhasalsz, az is a te bajod lesz! Ne késlekedj, cselekedj, egyszer élsz, miért ne használnád ki?!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó váratlan dologgal kell szembesülnöd, amelyről teljes meggyőződéssel hitted, hogy semmiféle hatása nem lesz a jelenedre. E tekintetben hatalmasat kellett csalódnod, mert most nagyon úgy tűnik, hogy ezen fog múlni az általad megkezdett folyamat eredménye. Épp ezért igyekezz visszanyúlni és lezárni ezt a zavaró tényezőt és úgy próbáld elérni a célod, hogy később se kelljen folyton attól tartanod, vajon mikor köszönnek rád ismételten a régi ügyek. Hidd el, sokkal nyugodtabb leszel, ha nem kell folyamatosan ezen kattognod.

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Komoly döntés előtt állsz, amelyet régen meg kellett volna már hozod, ám egészen idáig toltad magad előtt az egészet tokkal-vonóval, addig húzva az időt, ameddig csak lehet. Sajnos eddig lehetett, s nem tovább. Ezzel egyébként te is tisztában vagy, miként azzal is, ha tovább halogatod a dolgot, annak végül elég kellemetlen következményei lehetnek. Igyekezz tehát a sarkadra állni és mondj végre valamit, hidd el, utána nagyon meg fogsz könnyebbülni. Hajrá!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét utolsó napja tűnik a legalkalmasabbnak arra, hogy végre pontot tehess egy régóta húzódó ügy végére. Épp ezért gondold végig, hogyan tudod a legegyszerűbb úton lezárni a dolgot, hogy aztán nyugodtan, lelkiismeretfurdalás nélkül adhasd át magad a pihenésnek. Olyasfajta tehertől szabadulsz meg ezzel, amely nem igazán hagyott nyugodni, mindig ott motoszkált ugyanis a fejedben az, hogy meddig tart még, mikor lesz vége és vajon milyen eredménnyel zárul majd. Mivel elég nagy nyomásként nehezedett rád, most végre fellélegezhetsz, hisz abszolút felszabadultál. A nap további részét csak a pihenésnek szenteld!

BAK (december 22-január 20)

Bizonytalanul, óvatosan lépdelsz előre az úton, egyfolytában attól tartva, mikor esel hasra. Így azonban elfelejted élvezni az életet, s nem leled örömödet semmiben. Mivel nem vezet semmi jóra a jelenlegi hozzáállásod, hisz elveszíted minden önbizalmadat, s belefásulsz az egészbe, épp ezért érdemes kicsit átértékelned a dolgokat és lazíabban, bátrabban, felszegett fejjel menetelni a célod felé! Meglátod, sokkal szebbnek látod majd a világot, ha látsz is, nem csak nézel!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Bár a hét utolsó napjára nem terveztél különösebben nagyobb kihívást, mégis olyasmivel kell ma megküzdened, amihez szinte minden energiádat fel kell használnod. Nem minden nap történik ugyanis olyasmi, ami a nyílt vízre sodor, ahol minden erődet és tudásodat összeszedve kell úsznod ahhoz, hogy el ne merülj és bele ne fulladj a helyzetbe. Lehet ugyan, hogy ma teljesen lemerülsz, de ha a nap végén visszatekintesz a művedre és az eredményre, büszkeséggel tölt majd el az, amit látni fogsz. Ezután kifejezetten jól fog esni,ha felhőtlenül beszélgethetsz a barátaiddal egy pohár bor társaságában!

HALAK (február 20-március 20)

Olyasfajta helyzetben találod magad a hét utolsó napján, amely első pillanatban kissé bonyolultnak tűnik, ám ahogy elmerülsz a részletekben, pontosan látod, hol is van a kutya elásva. Nem kell megijedned attól, ami rád vár, sokkal inkább tekints mintegy kihívásként a szituációra. Lesznek persze vészmadarak körülötted, akik megállás nélkül kárognak és vészjóslósan keringenek feletted, de te senki véleményével ne törődj, ráéreztél a megoldásra, így tehát pontosan tudod, melyik ösvény mentén kell haladnod ahhoz, hogy végül bármifajta pozitív eredményt elérhess! Hajrá!