Napi horoszkóp április 11.: az Oroszlánoknak bele kell állniuk egy bizonyos helyzetbe, a Szüzek túl nehéz terheket cipelnek

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 11.

KOS (március 21-április 20)

A hét első munkanapján minden energiádta abba fekteted, hogy valakit jobb belátásra birj egy bizonyos ügyben, az illető azonban semmi esetre sem hajlandó kötélnek állni. Eljön tehát az a pont, amikor neked is érdemes belátnod, hogy nem mindenki érti a mondanivalódat, mitöbb, nem is tartja annyira logikusnak, mint amennyire te. Ezen a ponton el kell engedned a helyzetet, ne akarj saját magadból kivetkőzve ráerőltetni másokra a véleményedet, hiszen korántsem biztos, hogy számukra is olyannyira egyértelmű, mint számodra. Foglalkozz inkább azzal, hogy a te utad sima legyen, a többiek pedig majd egyengetik a sajátjukat!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy hozza a helyzet a hét első munkanapján, hogy pont azzal a személlyel bíznak rád közös munkát, akivel a legkevésbé sem találod a hangot, mi több, az esetek döntő többségében kisebb volumenű dolgok miatt is képesek vagytok konfliktusba keveredni. Mivel azonban ezúttal záros határidőn belül kézzel fogható eredményt kell produkálnotok, ezért igyekezz lejjebb adni az ellenszenvedből és próbálj hatékonyan, jó csapatot alkotni vele. Jelen helyzetben senkit nem foglalkoztat, hogy ki és mennyire szereti vagy épp utálja a másikat, sokkal inkább az a lényeg, hogy ne ezen bukjátok el a feladatot. Nyeld le a békát és hajrá!

IKREK (május 21-június 21)

A hét első munkanapján valaki elég arcátlan szívességet kér tőled, már-már elvárva azt, hogy rendelkezésre állj, mindenféle feltétel nélkül. Mivel senki miatt nem vagy hajlandó égő parázson futkározni, épp ezért nagyon határozottan mondj nemet, egyúttal tudasd az illetővel, hogy ez az arcátlanságnak az a formája, amit nemhogy nem tudsz hova tenni, de nem is vqgy hajlandó azonosulni vele. Nem kell feláldoznod magad csak azért, hogy népszerű legyél, ha emiatt hátat fordít neked, azt sose bánd!

RÁK (június 22-július 22)

A környezeted bátor emberként ismer, az esetek döntő többségében nem riadsz vissza az eléd gördülő akadályoktól sem, ez pedig egyfajta általános tiszteletet kölcsönöz számodra. A hét első munkanapján gyorsan a csapat élére kell állnod egy fontos szituációban, amikor helyén kell lennie az eszednek és a szívednek is. Semmiféle félnivalód nincsen, egyszerűen hozd elő magadból azt a tudást, amellyel rendelkezel és akkor nem jelenthet gondot az, hogy ekkora felelősséget vegyél a válladra. A többiek hisznek benned, te higgy magadban és akkor a Világot is meghódíthatod!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Egy hozzád közel álló személy olyan problémákkal küzd, amelyek megoldásában nem titkoltan tőled várja a segítséget. Mivel a te ingerküszöbödet egy ponton át is lépi a feléd támasztott elvárás, épp ezért igyekezz finoman, diplomatikusan a tudtára hozni, hogy van egy lélektani határ, amelyen az ő problémája jóval túl mutat. Igyekezz a segítséget a saját vonalaidon belül megadni, de semmiképp nem lépd át, akármennyire is áll közel hozzád. Ne vidd a bőrödet a vásárra senki miatt!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét első munkanapján számodra is érthetetlen oknál fogva elvállalsz minden rád bízott feladatot, senkinek nem akarsz ugyanis csalódást okozni. Ennek köszönhetően roskadozol a terhek alatt, mely -te is beláthatod- semmi jót nem szül majd. Épp ezért szelektálj, állíts fel egy prioritási sorrendet és annak mentén végezz el valamennyi feladatot a legfontosabbak közül. Tartalékold az energiáidat, hiszen szükséged lesz rájuk más kihívások kapcsán is!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Egy bizonyos projekt kapcsán igyekszel minden tőled telhetőt megtenni a siker érdekében, érzésed szerint azonban valaki mindenáron akadályokat gördít eléd, féltékeny ugyanis arra a céltudatosságra, amellyel fel vagy vértezve. Felesleges taktikáznod az illetővel szemben, inkább egyenesen hozd a tudtára, hogy neked is megvan a pályán a sávod és neki is. Igyekezzen tehát a fair play szellemében, tisztességes eszközökkel versenyezni, amennyiban ugyanarra a sikerre szomjazik, amelyenek eléréséért te is töröd az utat. Ha pedig csupán csak irigy rád, de lustasága okán nem érdekli a projekt, akkor a sarkadra állva közöld vele, hogy ami az akadályokat illeti, te olyat tudsz elé görgetni, amit életében nem fog tudni megmászni, ennek elkerülése érdekében jobban teszi tehát, ha leszáll rólad!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Indokoltalnaul nagy feneket kerítesz egy olyan ügynek, aminek abszolút nincs jelentősége, te azonban a kellettenél jobban berezeltél, így kissé kétségbeesetten hajtod a megoldást. Érdemes azonban még azelőtt lehűtened magad, mielőtt nagyobb kalamajkát csinálsz, nem kell ennyire drámaian felfognod a helyzetet, egyszerűen csak arra koncentrálj, hogy a legjobb tudásod szerint oldd meg a hézagot, hogy az se neked, se másoknak ne okozzon semmiféle gondot.Higgy abban a tudásban, amelyet az elmúlt években sikerrel sajátítottál el, bízz magadban és akkor menni fog minden, mint a karikacsapás!

NYILAS (november 23-december 21)

Valamiféle misztikus rejtély izgatja a fantáziádat, amelynek mindenképp szeretnél utánajárni és a részletekre fényt deríteni. A dolog szépséghibája azonban az, hogy a dolog nem tartozik épp a veszélytelen kategóriába, te azonban mégis vállalnád a kockázatot. A környezeted ugyan óvva int a kalandtól, egyúttal felhívva a figyelmedet arra, hogy bizony könnyen kitörheted a nyakad. Érdemes most az egyszer megfontolni azt, amit mondanak, gondolkodj felelősségteljes emberek módjára és lásd be, hogy nem érdemes hol-mi kalandokért a testi épségedet kockáztatni. Ne rohanj mindenáron ész nélkül, fejjel a falnak!

BAK (december 22-január 20)

Határozott elképzelésed van egy bizonyos dologgal kapcsolatban, mely mellől akkor sem tágítasz, amikor a jelenleginél sokkal jobb és ésszerűbb magyarázattal áll elő valaki a közvetlen környezetedben. Nem érdemes azonban mindig mindenáron kötnöd az ebet a karóhoz, időnként sokkal bölcsebben teszed, ha belátod azt, hogy mások útvonala és taktikája logikusabb a tiédnél, ennek nyomán pedig megpróbálsz együttműködni. Ne akarj mindig a széllel szemben menni, hidd el, népszerűbb leszel, ha nem öltöd folyamatosan magadra a lázadó szerepét!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyan helyzet adódik a hét első munkanapján, amelynek már az elején elveszettnek érzed magad. Ne ess azonban kétségbe, különösen ne kapkodj, inkább arra összpontosíts, hogy mihamarabb megoldd a dolgot és nyugodt lelkiismerettel tovább léphess. Tégy úgy, ahogy a józan ész diktálja, amennyiben pedig úgy gondolod, hogy elkél a segítség, abban at esetben ne habozz megragadni valaki kezét, akit kellőképp tapasztaltnak és megbízhatónak gondolsz. Most megbtanulhatod a leckét, így legközelebb már te is tudni fogod, hogy mit kell csinálni ilyen vagy ehhez hasonló szituációkban!

HALAK (február 20-március 20)

Jobbra, szebbre, többre vágysz a jelenlegi életedben elért eredményeidnél, ennek érdekében vakmerő kalandra vállalkozol, gyakorlatilag mindent egy lapra feltéve. Mielőtt azonban biztosítókötél nélkül ugranál a szakadékba, előtte érdemes mérlegelned, hogy mi lenne az okosabb: tizenkilencre lapot húzni annak a kockázatával, hogy jó eséllyel mindent elveszíthetsz vagy inkább okosabb lenne, ha megelégednél a jelenlegi élethelyteddel és okosan terveznéd a jövődet. Hidd el, ha már zuhansz, onnantól nincs visszaút!