Napi horoszkóp július 6.: a Szüzeknek érdemes több figyelmet szentelni a szeretteiknek, a Vízöntőknek váratlan helyzetben kell cselekedniük

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 6.

KOS (március 21-április 20)

Komoly célokat tűztél ki magad elé, ám pontosan tisztában vagy a képességeiddel, ennek okán azt is tudod, hogy egyedül képtelen leszel elérni azt, amit el szeretnél érni. Gondold tehát végig, hogy kik azok a személyek, akikkel egy jól működő csapatban tudtok megvalósítani akár lehetetlennek tűnő célkitűzéseket is. Légy azonban óvatos, hisz olyanok mindig szép számmal akadnak, akik a babérokat szeretnék csak learatni, komoly hírnévre szert téve ezzel, ezért is legyeskednek körülötted. Szelektálj, hogy kik azok, akik őszinték és megbízhatóak és velük ellentétben kik akarnak gátlástalanul hasznot kihasználni!

BIKA (április 21-május 20)

Egészen eddig a pillanatig minden a lerajzolt terv szerint haladt, ám ma megakadni látszik a folyamat, úgy tűnik ugyanis, hogy porszem került a gépezetbe, hisz valami oknál fogva nem tudsz továbblépni. Épp ezért most kell leülnöd és végiggondolnod, hogy melyik fogaskerék akadt meg, hol kell több olaj ahhoz, hogy minden a terveidnek megfelelően mehessen tovább. Ne akard minden áron egyedül megoldani a problémát, hisz van, ami neked is túl nagy falat, épp ezért ha kell, hívj olyan segítséget, aki megbízható és tudja, hogy mit csinál. Nem megoldhatatlan a feladat, ne ess kétségbe, csupán időben kell cselekedned ahhoz, hogy elérhesd a sikert!

IKREK (május 21-június 21)

Valaki miatt olyasfajta szerepbe kényszerülsz a hétvége első napján, amely abszolút mértékben távol áll tőled, emiatt nem tudsz azonosulni vele, fogalmad sincs, hogyan viselkedj ebben az álarcban. Mivel azonban ez nem a karneváli időszak, épp ezért nem is kell magadra erőltetned semmit, amit teljesen idegennek érzel, mihamarabb vedd tehát le a maszkodat és határozottan hozd az illető tudtára, hogy bármennyire is szeretnél, ebben a helyzetben nem számíthat rád. Amennyiben valóban fontos vagy neki, abban az esetben el fogja fogadni, hogy ez neked inkább terhet jelent, semmint bármi jót. Ne legyen emiatt lelkiismeret furdalásod, nem mindent kell elvállalnod csak azért, hogy népszerű lehess!

RÁK (június 22-július 22)

A hétvége első napja abszolút alkalmas lehet arra, hogyha jól szervezel mindent, akkor elegendő időd jusson a kikapcsolódásra is. Szükséged volt már rá, nem kell mindig ezer fokos lánggal égned, időnként pont elég, ha takaréklángon működsz annak érdekében, hogy ne éld fel az utolsó tartalékod is. Ma azokkal a tevékenységekkel foglalkozz, amelyek feltöltenek, ne engedd, hogy mások mindenféle kérésekkel és különböző feladatokkal ostromoljanak, amennyiben mégis így történne, állj a sarkadra és határozottan mondj nemet. Ha nem szánsz ugyanis elegendő időt a pihenésre, az az egészségedbe is kerülhet!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Teljesen felvillanyoz és izgalommal tölt el az, hogy akad valaki a környezetedben, akivel rövid idő alatt megtaláltad a közös hangot, emiatt úgy gondolod, hogy ebből még akár sokkal szorosabb kapcsolat is kialakulhat. Találd meg azonban azt a sebességet, amivel még nem tűnik nyomulásnak a közeledésed, ne akard az első pillanatban elijeszteni, inkább óvatosan, lépésről lépésre próbáld feltérképezni, ő mennyit lát a kapcsolatban, illetve a későbbiekben okozhat-e majd csalódást neked. Ha úgy gondolod, hogy megéri belevágni, akkor adj egy esélyt a dolognak, óvatosan fedd fel érdeklődésed, de ne add ki magad teljesen, mert annál több lesz rajtad a támadási felület. Csak óvatosan, finoman, a fokozatosság elvét betartva közeledj!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az utóbbi időben túlságosan elfoglalt voltál, ennek okán nem igazán jutott időd azokra a dolgokra, amelyekre azelőtt sokkal több időt áldoztál. Ám mivel erre a hétvégére nem terveztél semmifajta kötött programot, így most lesz lehetőséged felmelegíteni azokat az ügyeket, amelyeket egyéb elfoglaltságaid miatt félretettél. Keresd meg azokat a személyeket, akikkel régóta nem beszéltél, jól fog esni a te lelkednek is és nekik is örömet okozol ezzel. Érdemes több figyelmet szentelned a számodra fontos embereknek, hiszen ők azok, akikre mindig mindenben számíthatsz!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az utóbbi időben semmi másból nem állt az életed, csak a rohanásból és abból, hogy mindenkinek azt a látszatot póbáld kelteni, hogy minden a legnagyobb rendben, kifogástalanul működik az életed. Vannak, akik emiatt irigykedve néznek rád, ők is olyan tökéletességről álmodoznak ugyanis, amivel téged megáldott a sorsod. Amennyiben azonban tükörbe nézel, abban az esetben bevallhatod magadnak, hogy ez bizony egyáltalán nem igaz, neked is vannak olyan titkaid, amelyekről nem szívesen beszélsz, vagy egyáltalán nem örülnél neki, ha napvilágra kerülnének. Vállald fel önmagad, ne bújj olyan szerepbe, amit előbb-utóbb nagyon megterhelő lesz eljátszanod, hagyd meg magadnak az esendőség lehetőségét. Nem vagy tökéletes, mint ahogy az életed sem az, de így is boldog vagy, épp ezért mutasd meg az embereknek, hogyan is lehet hézagokkal is boldogan élni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Mindenáron bizonyítani szeretnél valakinek, aki rendkívüli furfanggal elhiteti veled, hogy nálad jóval nagyobb tehetséggel áldotta meg az élet, ráadásul mindezt olyannyira hitelesen adja elő, hogy abszolút irigyled azért, hogy ilyen szerencsés. Ez azonban igazából csupán szemfényvesztés, egy dolog ugsanis a látszat és egy másik a realitás. Lehet ugyan, hogy kívülről nézve könnyebbnek tűnik az illető élete, korántsem biztos azonban, hogy ez a valóság. Ne akarj mindenáron valakire hasonlítani vagy az ő útját járni, hisz azt soha nem tudhatod, valójában mennyire nehéz az út, amit mások a siker érdekében megtettek. A saját életedre, a saját céljaidra fókuszálj, akkor bizonyosan nem jut majd időd arra, hogy az általad kissé irigyelt személyekkel foglalkozz!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyasfajta hibát követsz el egy számodra fontos dologgal kapcsolatban a hétvége első napján, amely az első pillanatban elég nagynak látszik. Emiatt hajlamos lennél kimenekülni a helyzetből, pontosan a felelősségrevonás elől, ám azt is tudod, hogy nem ez a megoldás. Szedd tehát össze a gondolataidat, gondolkodj megoldás centrikusan és higgy abban, hogy menthető még a helyzet. Nem a szerencse juttatott el odáig, ahol most vagy, olyan tudás birtokában kerültél, amelyet kevesen mondhatnak el magukról, épp ezért ezúttal is bizonyíthatod rátermettségedet és megmentheted a szituációt. Cselekedj, mielőtt késő lesz!

BAK (december 22-január 20)

Akad valaki a környezetedben, aki a hétvége első napján mindenáron bele akar rángatni egy olyan dologba, amellyel kapcsolatban neked szinte csak negatív előérzeted van. Amennyiben ennyire tartasz tőle, ne hagyj magadra erőltetni semmit, ne beszéld rá magad és ne engedd, hogy más rábeszélhessen. Igyekezz gyorsan, világosan és határozottan az illető személy tudtára adni, hogy abszolút nem vagy vevő a dologra, másokat kell keresnie a célja elérésére. Ami téged illet, keress új lehetőségeket és csak olyasmikbe mélyedj bele, amely helyzetek nincsenek eleve elrendelve.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Úgy érzed, biztos alapokon állsz, semmitől nem remeghet meg a lábad, minden eshetőségre fel vagy készülve. A hétvége első napján azonban olyan váratlan dolgok történnek, amelyek teljesen másféle irányba terelnek, épp ezért teljesen másféle taktikát kell alkalmaznod. Ne aggódj, hisz ha nem lankad a figyelmed és felhasználod a mentőövedet, akkor bizony nincs az a mély víz, amelyben reményvesztetten elsüllyedhetnél. Minden azon múlik csupán, hogy el tudod e hinni azt, amit számtalanszor bizonyítottál már: hogy válságkezelésből kitűnő vagy, amennyiben rendelkezésre áll minden, ami ahhoz kell, hogy mentsd a menthetőt. Bízz a képességeidben!

HALAK (február 20-március 20)

Az esetek döntő többségében bármiben állsz a környezeted rendelkezésére, mindenki tisztában van vele, hogy ha segítségre szorulnak, akkor te vagy az a személy, akire bármikor bármiben számíthatnak. Emiatt rendkívül népszerű vagy, hisz teljes joggal érdemelted ki azt, hogy ennyien szeressenek. Légy azonban óvatos, mert akadnak olyanok is, akik csupán kihasználni szeretnének, azt gondolják ugyanis, hogy önzetlenséged egyfajta naivitással is párosul. Ezeket a személyeket érdemes minél inkább távol tartanod, ha kell, határozottan, a hangodat hallatva.