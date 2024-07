Napi horoszkóp július 5.: a Bikákra ráfér egy kis kikapcsolódás, a Szüzek váratlanul domináns szerephez jutnak egy bizonyos helyzetben

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 5.

KOS (március 21-április 20)

Valaki olyasfajta szívességet kér tőled a hét utolsó munkanapján, amellyel egyáltalán nem értesz egyet, a dolog az elveiddel tökéletesen szemben áll, mégsem tudod, hogyan utasítsd vissza. Ugyan pontosan tudja mindenki rólad, hogy te vagy a segítőkészség mintaképe, most mégis úgy érzed, valaki túl sokat vár el, túl nagy áldozatot kell érte hoznod. Ne félj nemet mondani abban az esetben, ha úgy érzed, hogy hátrányodra válhat a dolog, illetve általában se félj nemet mondani, így ugyanis mindig, mindenki ki fog használni és te leszel a Világ udvari bolondja!

BIKA (április 21-május 20)

Kissé negatív hangulat kezd úrrá lenni rajtad a hét utolsó munkanapján, az utóbbi időben rengeteg ugyanis a lelki teher, ami nyomaszt, ennek okán nem is szívesen veszed magad körbe emberekkel. Mielőtt azonban belesüppednél egy olyan depresszív állapotba, amely teljesen rányomja a bélyegét a napjaidra, előtte érdemes kissé változtatnod a gondolkodásmódodon. Ne engedd, hogy a lelki terhek agyonnyomjanak, keresd az élet napos oldalát, próbálj elvonatkoztatni azoktól dolgoktól, amelyek megoldatlanságuk okán okoznak álmatlan éjszakákat jelen pillanatban. Igyekezz megerőltetni magad és bármilyen nehéz, mégis keresni mások társaságát. Hidd el, sokkal jobb kedved lesz, ha kikapcsolódsz egy kicsit!

IKREK (május 21-június 21)

Hosszú ideje roppant intenzíven dolgozol egy számodra rendkívül fontos projekten, amelyet a felettesed bízott rád annak idején és melynek esetleges sikere gyümölcsöző lehet a karriered tekintetében. Ugyan eleinte nem gondoltad, hogy sikerülhet egyedül úrrá lenni a projekttel járó megannyi nehézségen, a hét utolsó munkanapjára mégis látod a fényt az alagút végén. Ez rendkívüli elégedettséggel tölt el, hisz magadnak is bizonyítottad, hogy kitartással, kemény munkával minden sikerülhet. Csak így tovább!

RÁK (június 22-július 22)

Valaki szeretné mindenáron rád hárítani a felelősséget egy bizonyos ügyben a hét utolsó munkanapján, te pedig annyira le vagy döbbenve a kialakult szituációban, hogy nem is tudsz hirtelen megfelelőképp reagálni. Attól azonban, mert mások hibát követtek el, neked még egyetlen pillanatig sem kell vállalnod a felelősséget. Ne hagyd tehát, hogy bárki magával rántson az általa okozott katyvaszba, inkább gyorsan és világosan önts tiszta vizet a pohárba, mindenki tudtára hozva, hogy ne akarjon semmit a nyakadba varrni, amihez egyáltalán nincs semmi közöd, hiszen te is tudod úgy formálni a helyzetet, hogy mindenki számára világossá váljon, ki is van a kalamajka mögött!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó munkanapján jössz rá arra, hogy bármennyire szeretnéd, a családodat és a kollégáidat nem választhatod meg, amely ráébredés igen-igen kényelmetlenül érint. Nem jössz ugyanis ki valakivel a közvetlen környezetedben, akárhogy erőlködsz is, egyet azonban biztosan tudsz: semmiképp nem szeretnél képmutató lenni és önmagadat meghazudtolni csak azért, hogy jó kapcsolatot ápolj bárkivel is. Igazad van, légy őszinte, ugyanakkor semmiképp ne ellenszenves. Próbálj toleranciát gyakorolni annak érdekében, hogy ne te gyere ki a helyzetből negatívan és ne mondhassák rólad, hogy nincs benned semmi alkalmazkodóképesség!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Ugyan általában véve nem jellemző rád az, hogy a tömeg élére állsz és a válladra véve minden felelősséget, utat mutatsz mindenkinek, jobb' szeretsz a tömegben elvegyülni, nem vagy az a kifejezetten exhibicionista alkat, ennek ellenére a hét utolsó napján mégis olyan szituáció adódik, ahol neked kell a leghatározottabbnak lenned és amelyben mindenki rád alapoz. Elsőre megijeszt a felelősség súlya, abszolút nem is érzed testhezállónak a feladatot, ám mivel más választásod nem nagyon van, így kénytelen vagy te a sarkadra állni. Néha ilyen helyzetekre is szükség van, ezek ugyanis csak keményebbé tesznek és pozitív irányban formálnak!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó munkanapján rád bíznak egy feladatot, amelynek kapcsán ráadásul olyan szerencsés vagy, hogy még szabad kezet is kapsz. Valakinek azonban nem tetszik ez a fajta alkotói szabadság, ennek okán folyamatosan bele szeretne szólni, egyfolytában ott legyeskedik körülötted azért, hogy elmondhassa a véleményét, kéretlen tanácsot akarna adni ügyben, ami téged érthető módon meglehetősen frusztrál. Ennek ellenére nem is tudod, hogyan állítsd le, hogyan hárítsd a jóakaratot, hiszen a legkevésbé sem szeretnél az illetővel konfliktushelyzetbe kerülni. Mégsem mehet ez így hosszútávon, épp ezért bármilyen nehéz is, de a sarkadra kell állnod, mielőtt végleg rád telepszik és már nem lesz lehetőséged visszapattintani a labdát. Légy bátor, határozott és őszinte!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valakik a környezetedben teljesen új projektbe terveznek belevágni, amellyel kapcsolatosan azonban neked csakis negatív tapasztalataid vannak. Nem nagyon tudod azonban eldönteni, hogy miképp tálald ezt feléjük, hisz magadra haragítani őket mégsem szeretnéd, mégis tudod, hogy később gyötörne a lelkiismeret, ha nem figyelmeztetnéd őket a szakadék mélységéről és a kockázatokról. Mivel te már megjártad ezt a hegyet, épp ezért óvatosan figyelmeztesd őket arra, milyen veszélyekkel járhat az út, így te is nyugodtabban alszol majd. Nyilvánvalóan az már az ő döntésük, hogy a figyelmeztetések ellenére elindulnak-e vagy hallgatnak rád, ez már azonban nem a te dolgod!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét utolsó munkanapján valahogy a téged érintő ügyek megváltozni látszanak, egyelőre azonban pontosan nem tudod, hogy ez téged pozitívan, avagy negatívan érint majd hosszútávon. Kissé félelemmel tölt el az, hogy nem tudod kiszámítani, mi és hogyan fog történni és az milyen irányban befolyásolja majd az életedet, de talán jelen pillanatban jobb is ez így. Nem kell mindig matekozni, hiszen ha beleveszel a számok sűrűjébe, akkor biztosan nem fogsz tudni kikeveredni belőle egykönnyen. Élj a mának!

BAK (december 22-január 20)

Ugyan a hét utolsó munkanapján nem minden alakul a terveid szerint, pillanatnyilag mégis kész vagy beletörődni ebbe, hisz pontosan tudod, hogy nem lehet mindig kiszámítani a folyamatban lévő ügyek menetét. Nincs is ezzel semmi baj, ma valahogy az az érzésed, hogy sokkal jobb dolgok várnak, ha átadod magad a spontaneitásnak és arra összpontosítasz inkább, hogy jól érezd magad. Hálás lehetsz az ilyesfajta tapasztalásokért is, hiszen ha odafigyelsz, akkor rengeteg tapasztalatot szerezhetsz, amelyek csak előrevisznek az életben!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyan terveid vannak a jövőre nézve, amelyek nem biztos, hogy mindenki tetszését elnyerik majd, ettől függetlenül azonban sziklaszilárdan hiszel magadban, nem tud kizökkenteni mások ellenvetése sem. Ne is foglalkozz azokkal, akik csak a negatívumot látják abban, amit megálmodtál, az ugyanis a legfontosabb, hogy te higgy magadban és a sikerben. Ne engedd, hogy bogarat ültessen bárki a füledbe, ami elbizonytalanít. Legyen több önbizalmad és semmiképp ne a menetszélre, sokkal inkább a menetirányra koncentrálj!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó munkanapján hibát vétesz egy bizonyos dolog kapcsán, melyről pontosan tudod, hogy mihamarabb ki kell javítanod annak érdekében, hogy ne vonjanak felelősségre az általad történt botlás okán. A hatékonyság érdekében igyekezz koncentráltan nekifutni az egész folyamatnak, zongorázd végig elejétől a végéig, majd próbálj arra összpontosítani, hogy megoldáscentrikusan gyerekjáték lehet egy ilyesfajta csorbát kiköszörülni. Addig semmiképp ne lépj tovább, amíg a probléma fennáll, hiszen ha nem ma, akkor a későbbiekben okozhat fejfájást egy, a szőnyeg alá sepert hiba. Ebből okulhatsz és megjegyezheted, hogy hol botlottál el az úton, legközelebb pedig nagyobbat lépsz, ha nem akarsz újra elbotlani!