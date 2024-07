Napi horoszkóp július 20.: a Bikáknak érdemes a pihenésre is időt szánniuk, a Halaknak sikerül elérniük a kitűzött céljukat

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 20.

KOS (március 21-április 20)

A hétvége első napján nem úgy alakul egy bizonyos helyzet, hogy látszódjon egyértelműen a jó szándék, amely vezérelt, ennek köszönhetően azt gondolják a környezetedből néhányan, hogy ártani akartál. Mivel te, magad teljesen biztos vagy dolgodban, épp ezért próbáld meg megértetni a többiekkel is, segíts nekik megfogni azt a logikai szálat, amely alapján szerettél volna utat mutatni. Jó ember vagy, jót akarsz mindenkinek, de ha túl sok felé próbálsz segíteni túl nagy elánnal, az -ahogy ezúttal is kiderül- felemásan végződhet. Hidd el, a kevesebb néha több, igyekezz tehát szelektálni, hogy kinek és hogyan segítesz, a te életed is jóval egyszerűbbé válhat!

BIKA (április 21-május 20)

A hétvége első napjára úgy érzed, hogy az energiaraktáraid teljesen lemerültek, a benned lévő akkumulátor tehát sürgősen töltésre szorul annak érdekében, hogy ne dőlj ágynak a nagy hajtásban. Fontos a munka, fontos a kitűzött célok elérése, mégis a nagy hajtásban ne felejts el magadra is gondolni, ne felejts el kikapcsolódni és olyan programokat szervezni a hozzád közelállókkal, amelyek jótékony hatással vannak rád és átsegítenek a pillanatnyi nehézségeken. Az energiák bizony nem termelődnek maguktól, neked kell tehát megtalálnod azt a forrást, ahonnan újra a régi, lendületes formába kerülhetsz, ne sajnáld tehát a pénzt és az időt arra, hogy pihenj, nyaralj, kikapcsolódj!

IKREK (május 21-június 21)

Ugyan jó szándékkal akartál volna valakinek segíteni, mégsem úgy sült el a dolog, ahogy azt vártad, így segítő szándékod nem feltétlenül vált a másik hasznára. A negatív végkimenetel azonban nehogy megakadályozzon abban, hogy máskor másoknak is rendelkezésre állj, hisz ez a szituáció sem feltétlenül a te hibádból fakadóan alakult így, ahogy. Hidd el, meg fogják érteni, hogy ezt az élet alakította így, nem akartál rosszat semmiképpen sem, épp ezért ne legyen lelkiismeretfurdalásod, hiszen abszolút a jó szándék vezérelt!

RÁK (június 22-július 22)

Igyekszel ugyan jól érezni magad, beilleszkedni egy bizonyos, jól összeszokott társaságba, mégsem sikerül, hisz eléggé összezárnak, nehezen engednek tehát közel magukhoz. Épp ezért folyamatosan ott motoszkál a gondolat a fejedben, mely szerint ez talán mégsem a legjobb hely és közösség számodra. Nem tudsz kibontakozni, nem tudsz őszintén véleményt nyilvánítani, ebből fakadóan előbb-utóbb el fognak nyomni a körülmények. Amennyiben ezt a bizonyos gondolatot semmiképp nem tudod kiirtani a fejedből, abban az esetben könnyen lehet, hogy jobb most váltani és újat keresni, mint később szembesülni azzal, hogy nem neked való a hely. Nem kell semmiféle álarcot felhúznod, nyugodtan add önmagad és ha valóban falakba ütközöl, akkor érdemes mérlegelned.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Elérkezettnek látod az időt arra, hogy minden folyamatban lévő, néhol még kesze-kusza ügyedet el tudd rendezni, úgy, ahogyan te szeretnéd. A mai napra váltak ugyanis ideálissá a körülmények ahhoz, hogy nagyobb akadályok nélkül megtegyél minden tőled telhetőt annak érdekében, hogy végül majd bezsebelhesd az elismeréseket. Rendkívül megnyugtató számodra, hogy lezárhatsz bizonyos dolgokat, hisz nem szeretsz félbehagyni semmit. Csak azokat tartsd meg, amelyek előre visznek, a nehezebb, bonyolultabb, aggályosabbakat ideje elvágni. Cselekedj, amíg nem késő!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Túl sokat foglalkozol mások véleményével, szinte folyamatosan igyekszel megfelelni a környezetednek, valahogy a dominó sorba illeszkedve érzed magad a legnagyobb biztonságban. A saját boldogságod érdekében azonban ne arra összpontosíts, ki és miként tekint rád vagy hogy mi a véleménye rólad, hisz ha mindig aszerint alakítod a viselkedésedet, a véleményedet, hogy mit szól hozzá a környezeted, akkor olyanná válsz, mint amilyen a világ, úgy általában. Merj más lenni, merj máshogy felöltözni, merd felvállalni a önmagad, még akkor is, ha ez ellenérzést vált ki az emberekből! Miért ne lehetnél te is különleges egyéniség?

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Noha a körülötted élők roppant céltudatosan tervezik a jövőjüket, ennek ellenére neked valamilyen oknál fogva jelen pillanatban nem megy ez a fajta életszemlélet. Valami nyomja ugyanis a lelkedet, amely nem hagy nyugodni, folyamatosan körülötte járnak a gondolataid. Emiatt nem is vagy épp jó társaság, munka után szívesebben gubbasztasz egyedül a lakásban, csak hozzád ne szóljanak. Ez azonban nem a legjobb taktika, hisz saját magadat süllyeszted el a mocsárban. Sokkal inkább érdemes beszélgetned valakivel, hiszen korántsem biztos, hogy te, egymagadban otthon ülve rá fogsz jönni a megoldásra, ezen kívül a negatív életkedv sem a legjobb tanácsadó! Fel a fejjel!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy tűnik, a hétvége első napján elakadtál egy számodra fontos folyamatban, ám valaki a segítségedre igyekszik és mankót nyújt neked. Rendkívül hálás szívvel, gondolkodás nélkül ragadod meg az illető kezét, ami azonban nem biztos, hogy a legmegfelelőbb döntés. Egyfelől te is bizonytalan vagy, másfelől pedig nem tudhatod, hogy kígyót melengetsz-e a kebleden. Épp ezért mérlegeld, kitől és milyen volumenű segítséget fogadsz el, ám amennyiben úgy döntesz, hogy megragadod az illető kezét, abban az esetben mielőbb cselekedj, ne vesztegesd mások idejét a saját belső vívódásoddal, mert az idegesítő lehet! Légy hatékony, hidd el, útközben jön majd a megoldás is, magától!

NYILAS (november 23-december 21)

Rendkívül nagy precizitással rajzoltad meg a tervrajzot, tisztában vagy vele, hogy nagy a kockázat, te azonban mindenáron el szeretnéd érni a kitűzött célodat. Képes vagy ennek érdekében a saját határaidat átlépni, illetve bármilyen szabályt megszegni azért, hogy megkapd, amit szeretnél. Nem biztos azonban, hogy jól döntesz, ha mindenen és mindenkin átgázolva menetelsz előre és közben nem nézel a lábad elé. Ne feledd, előbb, vagy utóbb vállalnod kell a tetteidért a felelősséget, nem nagyon éri tehát meg az, hogy egy kis sikerért kockára tedd az emberi értékeidet!

BAK (december 22-január 20)

A nehéz, munkával teli hétköznapok valahogy annyira hosszúnak és kapkodósabbnak tűntek számodra, sokszor szinte azt sem tudtad, hol tartasz, annyi mindent kellett lezárnod és valamiféle pozitív eredményt felmutatnod. Ennek köszönhetően hétvégére teljesen kimerültél a nagy vesszőfutásban, a szervezeted egyértelmű jelzést küldött, a "STOP!" táblát felmutatva. Hidd el, egy nap a vízparton, egy új köröm, egy dögös fesztivál ruha, egy mozifilm vagy egy jeges kávé egy jó könyv társaságában nagyon sokat tud jelenteni a regenerálódásban. A saját érdekedben érdemes mindig úgy gazdálkodnod az energiáiddal, hogy a pihenésre is maradjon időd és lehetőséged!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Noha jobban tennéd, ha elengednél egy bizonyos dolgot, amiben nemhogy perspektíva nincsen, még csak nem is éri meg az idődet vesztegetned vele, te mégis valamiért görcsösen ragaszkodsz hozzá, egyszerűen nem vagy hajlandó lejjebb adni belőle és kicsit elengedni. Bármennyire is nehéz azonban, még azelőtt érdemes elhatározásra jutnod és hátrahagynod ezt a bizonyos dolgot, mielőtt teljesen átveszi az életed felett az irányítást. Tudatosan keress más elfoglaltságot, hidd el, ha nem szorítod annyira a kötelet, nem fogja hólyagosra törni a tenyered!

HALAK (február 20-március 20)

Ugyan a hét elején még nem nagyon hittél abban, hogy teljesíteni tudod majd a kitűzött célod egy részét, mégis valamifajta külső erő volt az, ami szárnyra kapott és segített egy elég nagy mérföldkő elérésében. Noha még korántsem vagy a főnyeremény közelében, mégis mindennél többet jelent számodra az, hogy a benned lévő kitartás és akarat végre busásan térül meg. A pozitív részeredmény ellenére azonban igyekezz nem előre ünnepelni, csak szerényen és alázattal menj tovább a kijelölt úton!