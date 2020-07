A világ tele van érdekes, gyönyörű és sok esetben ellenállhatatlanul aranyos állatokkal. Na persze mindenkinek elsősorban a saját kis kedvence a legcukibb, legyen az kutya, macska, tengerimalac vagy hörcsög, most mégis meg merjük kockáztatni, hogy az alábbi kisállatot te is hamar a szívedbe fogod zárni! Ő ugyanis nem más, mint a quokka, vagy más néven kurtafarkú kenguru, akit sokan a világ legédesebb, és egyben legboldogabb állatának tartanak.

11 kutyafajta, amelyiknek a legcukibbak a kölykei Életmód Nem érdekel Elolvasom

A quokka arcán ugyanis folyamatosan ott van az a kis mosoly, ami azonnal átragad a mi arcunkra is, amint meglátunk róla egy fotót. Ha egy kis vidámságra vágysz, ezek a képek garantáltan jobb kedvre fognak deríteni!

Igazi társasági lény a kurtafarkú kenguru, hiszen csak párban vagy csoportban él, egyedül maximum csak kíváncsiskodni indul el. Tőlünk helyileg elég messze található a lakhelye, hiszen elsősorban Nyugat-Ausztráliában található meg, de aki arra jár, akár séta közben is összefuthat velük. Többek között Chris Hemsworth is így járt, és a találkozás után azonnal nagy rajongója lett a vidám kisállatnak. Még egy közös fotót is lőtt vele!

Felrobbantotta a világhálót a kutya, aki úgy néz ki, mintha egy Disney-meséből lépett volna elő Életmód Nem érdekel Elolvasom

Még több cuki fotóért kattints a galériára!

Galéria / 13 kép 13 cuki fotó, ami bizonyítja, hogy van, ami sosem fog megváltozni Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria