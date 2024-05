Nap végére gyakran elnehezül a lábad? Így orvosolhatod a problémát!

Esténként gyakran érzed úgy, mintha a lábaid ólomból lennének, és alig bírod megmozdítani a fájó végtagjaidat, akár fel is dagadtak? Sajnos gyakran előfordul az ilyesmi, ha hosszú órákon át talpon kell lenned, esetleg éppen a sokáig tartó ülőmunka okozza a problémát. A lábak ápolásról egyébként sokan hajlamosak elfelejtkezni, pedig számtalan olyan trükk van, amivel otthon is enyhítheted a fájdalmat, sőt, akár meg is előzheted azt, ha tudatosan odafigyelsz erre. Összegyűjtöttünk neked néhány módszert, amit bevethetsz, ha elnehezülnek, feldagadnak, elfáradnak a végtagjaid, azonban amennyiben úgy érzed, egyik sem hatásos, mindenképpen fordulj orvoshoz és konzultálj vele az állapotodról.

Nyújtsd meg!

Végezz nyújtógyakorlatokat, mert ezekkel megakadályozhatod, hogy begörcsöljenek a lábaid. Például, ülj le egy székre, és a fájó lábadat helyezd rá a másik térdedre. Az egyik kezeddel fog meg a felül lévő lábadon a sarkadat és húzd a tested felé, közben a másik kezeddel húzd hátrafelé a lábujjaidat – érezned kell a nyújtást. Kipróbálhatod azt is, hogy egyenes háttal ülsz a széken, a bal lábfejedet a jobb combodra helyezed, majd lábujjaidat a bokád felé húzod: ezt tartsd ki 10 másodpercig, aztán ismételd meg tízszer mindkét lábadon.

Hűtsd le vagy melegítsd fel!

Ha a lábad vörös, tapintásra felhevültnek, melegnek tűnik, akkor vess be hidegborogatást, mert a hő hatására a tünetek súlyosbodhatnak, a lábad begyulladhat – helyezz egy törölközőt a lábadra, hogy a jég ne érje közvetlenül a bőrödet. Óránként legfeljebb egyszer, maximum 15-20 percig borogasd így a végtagjaidat! Amennyiben nem tapasztalsz vörösödést, a melegítőpárna is segíthet. A fájdalom csökkentése és a véráramlás fokozása érdekében egyébként lábfürdőt is vehetsz: adj a meleg vízhez Epsom sót, azaz keserű sót, mert ezzel felturbózhatod a lazító fürdő hatását.

Kend be és masszírozd át!

Kend be és masszírozd át!

Amikor egy hosszú nap után elfárad, elnehezedik és feldagad a lábunk, azért – lássuk be – a legtöbben a lehető legyorsabb megoldást keressük a kellemetlenség enyhítésére. Egy gyengéd masszázs elegendő a gyors felszívódáshoz, alkalmazása utána a bőr puha és száraz marad, nem hagy ragacsos érzést.

