Hatalmas veszteség érte Orlando Bloomot, aki most a rajongók segítségét kéri

"Mighty eltűnt!" - tette közzé kutyusa képést az Instagramon, és azt is megírta, hogy utoljára Montecito-ban, Kaliforniában látták a kedvencét. A világsztár azt is megírta követőinek, hogy az állatban chip is van, így ha látják, kéri, hogy vigyék el a helyi állatorvoshoz, menhelyre vagy akár a rendőrségre, akkor segítenek majd hozzá visszajuttatni az állatot.

azt is kérte rajongitól, hogy lehetőleg csak valós infókat közöljenek a kutyáról, mert a szíve így is eléggé fáj kis kedvence miatt.

Orlando Bloom akkor vitte haza a pici Mighty-t 2017-ben, amikor az egyik alkalommal szakítottak -vel, akivel azóta már kibékültek, nemsokára pedig megérkezik első közös babájuk.

Reméljük, addigra a kiskutya is megkerül!

