ÉLMÉNYEKRE felkészülni! Vigyázz, kész, kvííííz…

Alapvetően a MystIQueRoom szabadulószobáiról híres (van is nekik vagy 18! különböző témájú), de most egy új játékkal dobbantottak! És ez a QUIZY, ami lényegét tekintve egy kvízjáték. Olyan, mintha egy valódi tévés kvízben találnád magad: díszletek, fények, pultok, minden valódi. De a hangsúly a szórakoztató és magával ragadó minijátékokon, mémeken és vicceken van.

50 percetek van az összes kérdés és feladat megválaszolására. Több feladatcsoport közül is választhattok (pl.: klasszikus, táncolós, zenefelismerős, igaz-hamis…), és 10 féle kérdés-kategória is elérhető (pl.: sport, történelem, gasztronómia, állatvilág…). Így akár több menetben is kipróbálhatjátok. A pályán 2-6 fő tud kényelmesen játszani (többen, akár 12-en is mehettek, ilyen esetben egy pultnál ketten tudtok játszani). Magyarul vagy angolul is próbálkozhattok.

forrás: MystIQueRoom

Sokan már előre azon pörögnek, hogy mi lesz, ha nem tudják a válaszokat. De ez a játék nem csak kvízbajnokoknak szól, sőt! A QUIZY olyan általános ismereteket feltételező kérdéseket tartalmaz, amelyek átlagos játékosok számára is megfejthetőek. Nem kell előre azon „paráznod”, hogy mi lesz, ha valamire nem tudod a választ. Úgy hirdetik magukat, hogy „itt garantáltan nincsenek vesztesek” és úgy tűnik ez így is van! A feladatok típusa, a kérdések változatossága biztosítja, hogy mindenki valamiben biztosan kiemelkedően teljesít. Csak a nevetés, szórakozás és az izgalom váltakozik.

forrás: MystIQueRoom

Minden érzékszervedet használnod kell! Mert nem csak és kizárólagosan kérdésekre lehet számítani. A fordulók közötti minijátékokban egy kis tánc vagy épp zene is benne van a pakliban…

Ha egy jó laza programot szeretnél a haverokkal, akkor ugorjatok be! Ja, és persze játék klimatizált, szóval nem fognak „megizzasztani”

További infó: https://www.quizy.hu/

Foglalás: https://www.mystiqueroom.hu/room/quizy/