6 munkahelyi szokás, ami igazából szorongás álruhában

A szorongás bizonyos mértékig normális, a legtöbb embernél egyes élethelyzetekben természetes módon jelentkezik. Lehet ez valamilyen vizsga, állásinterjú, első napok az új munkahelyen – minden olyasmi, ami kissé eltér a mindennapjainktól, újfajta kihívást, szokatlan megpróbáltatást jelent. Vannak viszont esetek, amikor már kórosnak tekinthető: olyan lelki betegség tünete, amely komolyan megnehezítheti a legalapvetőbb dolgokat is. Megeshet, hogy csak specifikus szituációkban jelentkezik, de az is, hogy általánosan rányomja a bélyegét létezésünkre.



Szerencsére vannak praktikák, amelyek segíthetnek, nagyon fontos a stresszkezelés, a minőségi alvás – mindehhez pedig a társas kapcsolataink, a rendszeres testmozgás és az egészséges étrend is hozzájárul. Valamint szakemberek segítségét is kérhetjük, ha úgy érezzük, egyedül nem tudunk megbirkózni a helyzettel.



A kóros szorongást persze nem minden esetben könnyű felismerni. Éppen ezért fontos odafigyelni az árulkodó jelekre. Akár a munkahelyen is, hiszen elsőre ártatlannak tűnő szokásaink mögött is megbújhat okként az, hogy a határidők, az elvárások vagy akár a toxikus környezet miatt valójában szorongunk, de nem a megfelelő stresszkezelési technikát alkalmazzuk.

6 munkahelyi szokás, ami akár szorongást is leplezhet:

Galéria / 6 kép A szorongás 6 jele a munkahelyen Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

(forrás: HuffPost)

Az InStyle MEN írása.