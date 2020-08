A koronavírus miatt szerte a világban lemondásra kerültek a nagyobb rendezvények, hosszú évek után először maradtak el a hollywoodi díjátadók, és egyelőre úgy fest, nem kerül majd sor túl sok vörös szőnyeges eseményre az év hátralévő részében. Sőt, talán jövőre sem! Tegnap este azonban láthattunk egy kivételt, ugyanis megrendezésre került a 2020-asMTV VMA, a gála viszont messze nem volt olyan, mint az előző években.

Hogy elkerüljék a nagy tömegeket, a szervezők ezúttal New York különböző pontjain rendezték meg a díjátadót, a hírességek pedig úgy jelentek meg a kamerák előtt, hogy nem is igazán érintkeztek senkivel. Ugyanez igaz volt az előadásokra is, amiket vagy előre felvettek, vagy szintén egymástól távol adtak elő, minimális nézőközönséggel, vagy teljesen anélkül.

Az előadást pedig élőben közvetítették, így annak, aki otthonról nézte, talán egy kicsit kevésbé volt érezhető a nagy változás. Pláne, hogy a vörös szőnyegen azért így is felvonultak a legnagyobb hírességek, naná, hogy emlékezetes ruhákban. Sőt, ezúttal egy kicsit mindenki bevállalósabb volt, így a klasszikus estélyik helyett a kivágott, nem megszokott darabok és egyedi szájmaszkok kapták a reflektorfényt.

Kattints a galériára, és nézd meg, miben ünnepelték a sztárok az MTV VMA díjátadót!

