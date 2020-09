Ész nélkül semmiképp se hidratálj! Viszont vizet inni tényleg fontos, akkor is, ha nem sportolsz. Sőt: most érdemes csak igazán. Változik ugyanis a klíma, egyre melegebb van – szeptemberben is kinéz még néhány hőhullám. És ilyenkor hiába mondja be a rádió és a tévé, hogy igyunk, azt azért nemigen közlik, hogy mennyit. A közmegegyezésben ott a legendás két liter víz/nap mennyiség. Ha ennyit innál, az például már jó lenne. Aztán vannak notórius vízmániások, akik szerint négy literig meg sem szabadna állni. Nos, ha irodai munkát végzel, akkor felesleges ennyit innod – nem győzöl majd vécére rohangálni. De ha kertben vagy egész nap, vagy sportolsz, már érdemes több vizet legurítani.

A testünk hatvan százaléka víz, úgyhogy jobb, ha odafigyelünk. Az amerikai ajánlások a napi nyolc (kicsit több, mint kétdecis) pohár vízről szólnak. Ez egyébként egész jó: nem tűnik egy irreális mennyiségnek, nem alakulsz át tőle törpe vízművé. Ugyanakkor, ha sokat kávézol vagy alkoholt is iszol, máris meg kell emelni az adagot két-három pohárral, hiszen ezen folyadékok mindegyike vízhajtó hatású. Ha a szeptemberi napsütésben a kertben dolgozol vagy a ház körül teszel-veszel, a szakértők szerint a legjobban akkor jársz, ha húszpercenként iszol egy pohár vizet. Ha csak „sima” kánikula van, akkor a nyolc poharat érdemes tizenkét pohárra növelni. Arra vigyázz, hogy ne hirtelen, egyben gurítsd le ezt a sok vizet, hanem szépen oszd el egész napra. Kivéve, ha a szabadban sportolsz: ilyenkor a leállás utáni egy órában érdemes pótolni az elvesztett vízmennyiséget.

forrás: Pixnio Edzés után gyorsan pótold a folyadékot!

És akkor néhány tipp arra, hogyan tudod diagnosztizálni magad: Ha három-négy órája nem pisiltél: akkor kiszáradtál. Ha a vizelet színe élénksárga, az is azt jelzi, hogy dehidratált vagy. Szájszárazság, karcos torok: szintén a kiszáradás jele. Jobb, ha meg sem várod, amíg szomjas leszel, hanem már előtt iszol valamit. A súlyosan kiszáradás jele egyértelműen az, ha zavartnak, rendkívül fáradtnak érzed magad, és képtelen vagy vizelni. A gyors pulzus, a heves szívdobogás, a kisé beesett szemek, az ingerlékenység, a fejfájás, az izomgörcsök és a bőr, amely csípés után sem tér vissza normális helyzetébe: szintén a kiszáradás jelei. Ezzel szemben a tiszta, halványsárga vizelet, a nedves nyelv azt jelzik, hogy hidratált vagy. Ha viszont megállás nélkül döntöd magadba a vizet, akkor meg túlhidratált leszel. Felborul a szervezet nátriumháztartása, és megnézheted magad: jöhet a zavartság, a görcsroham, az agyi ödéma.

Nem kell kizárólag vízen élni: ihatsz tejet, vagy gyümölcsleveket is – csakhogy ezek a víz mellett sok pluszkalóriát tartalmaznak. Ami nem feltétlenül baj, de jó, ha számolsz vele. A sportitalok – leginkább a cukormentesek – viszont azért jók, mert ásványi sókat is tartalmaznak, amik jól pótolják a folyadékvesztéssel távozó kémiai elemeket.

Forrás: popsugar.co.uk

Lédús zöldségek, amelyek pótolják a vízivást

